L’economia digitale africana è in rapida espansione e Stati Uniti e Cina si stanno già consolidando nel settore. Per restare competitivo, il Global Gateway dell’UE deve presentare un’offerta migliore ai partner africani
Non si può affidare alle aziende tecnologiche straniere il compito di soddisfare le crescenti esigenze digitali dell’Europa. Ciò include anche le grandi aziende tecnologiche americane. Ecco cosa dovrebbero fare gli europei
Volodymyr Zelensky ha raggiunto un accordo per nuove forniture energetiche all’Ucraina in vista dell’inverno. Ora l’Europa dovrebbe aiutare Kyiv a diversificare le sue importazioni e a proteggere i giacimenti di gas ucraini con una solida difesa aerea
Roma, 3 dicembre 2025 Via del Quirinale 26, 00187 Roma La Commissione europea ha recentemente presentato il nuovo Patto per il Mediterraneo, con l’obiettivo di rilanciare la cooperazione politica, economica e di sicurezza con i Paesi partner del Mediterraneo meridionale, e ha rinnovato il suo impegno nella promozione di partenariati strategici in geografie chiave attraverso…
Torino, 27 Novembre 2025NH Collection Piazza Carlina, Piazza Carlo Emanuele II, 15 Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR sarà la transizione demografica, che pone l’Italia e l’Europa di fronte a una sfida esistenziale per il loro futuro sulla scena globale. Un continente sempre più anziano e con un saldo demografico negativo rischia…
Roma, 6 novembre 2025Hotel NH Collection Roma Centro, Via dei Gracchi 324, 00192 Roma Nel contesto internazionale segnato da una crescente competizione sistemica, le minacce ibride rappresentano oggi una delle sfide più complesse per la sicurezza nazionale ed europea. L’incontro intende promuovere un confronto tra istituzioni, think tank e settore privato per analizzare la natura…
Roma, 21 Ottobre 202516:30-18:00 Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani, 32 Lingua: IngleseRSVP: [email protected] I cosiddetti partiti Challengers – ovvero partiti populisti che, da destra fino alla sinistra radicale, sfidano il mainstream politico – stanno guadagnando sempre più terreno in UE. La loro influenza crescente, alimentata anche dal sostegno dell’amministrazione Trump,…
Roma, 20 Ottobre 202512.00-14.00Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani, 32 Lingua: Inglese L’evento si è svolto nell’ambito del Festival della Diplomazia, della Presidenza polacca del Consiglio degli Stati del Mar Baltico e della Presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea
Il presidente degli Stati Uniti sta lanciando all’Unione europea una serie di sfide economiche imprevedibili. Bruxelles non dovrebbe lasciarsi distrarre da queste, ma piuttosto raddoppiare gli sforzi per adottare misure che porteranno benefici all’Unione anche dopo che Donald Trump avrà lasciato la Casa Bianca
Secondo il nuovo sondaggio multinazionale ECFR, la traiettoria della seconda presidenza di Donald Trump sta sconvolgendo l’opinione pubblica europea in materia di difesa e sicurezza, costringendo i cittadini ad accettare l’idea di doversi preparare a un mondo in guerra. I risultati mostrano un’Europa che si prepara a una nuova fase: più difesa, forte sostegno all’Ucraina e fiducia misurata nei confronti degli Stati Uniti
Jeremy Cliffe, Teresa Coratella, Camille Lons, Arturo Varvelli
Policy Brief
Una serie di partiti populisti sta sfidando il mainstream della politica estera dell’Europa. Per garantire la sovranità europea, i suoi politici devono adattarsi, il che significa prepararsi a una serie di scenari diplomatici futuri inediti
I policymaker europei dovrebbero avere una visione di lungo periodo sui cambiamenti demografici, rafforzando la postura dell’Europa nel mondo attraverso forti partnership internazionali, l’uso della tecnologia e l’allargamento dell’UE
Di fronte an aggressivo atteggiamento degli Stati Uniti, l’Europa ha più influenza di quanto si renda conto. In ambito commerciale, tecnologico, infrastrutturale, finanziario e nelle relazioni interpersonali, ha diversi modi per reagire
Gli attacchi israeliani a Doha e il loro sostegno americano hanno indotto i leader del Golfo a ripensare la propria strategia di sicurezza. Questo potrebbe portare a un nuovo format di sicurezza regionale guidato dal Golfo stesso.
Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno annunciato l’introduzione di un dazio del 15% sulla maggior parte dei beni esportati dall’UE verso gli Stati Uniti. Questo compromesso ha evitato, per il momento, una guerra commerciale, ma gli europei devono salvaguardare gli aspetti positivi dell’accordo nei futuri negoziati commerciali
Giorgia Meloni dovrebbe rendere più incisivo il ruolo geopolitico dell’Italia in Europa. Roma potrebbe promuovere la collaborazione transfrontaliera e maggiore integrazione regionale attraverso progetti come l’Iniziativa dei Tre Mari
Giorgia Meloni sta camminando su un sottile filo diplomatico tra Bruxelles e una Washington risorta e guidata da Trump. La sua visita alla Casa Bianca rivela una Premier che si sforza di tenere le porte aperte su entrambe le sponde dell’Atlantico, mentre naviga tra le pressioni interne, gli attriti commerciali transatlantici e le linee di frattura ideologiche all’interno dell’UE
Le ultime misure ostili di Mosca contro l’Europa riguardano i cavi che attraversano il Mar Baltico. L’UE deve rafforzare la sua capacità di deterrenza e proteggere le sue infrastrutture da questi sabotaggi
Dalla rielezione di Donald Trump, l’UE è stata notevolmente attiva sulla scena commerciale. Le capitali degli Stati membri devono impegnarsi nei futuri accordi per garantire che i colloqui siano seguiti dall’attuazione
L’accordo migratorio tra Italia e Albania non sta avendo l’effetto desiderato. I Paesi europei non dovrebbero considerarlo come modello per le politiche future ma piuttosto lavorare per una soluzione più coesa
Mark Leonard welcomes Célia Belin, Piotr Buras, Jana Puglierin, Maria Simeonova, José Ignacio Torreblanca, and Arturo Varvelli to discuss the European Parliament elections and the future of European politics
Roma, 14 Ottobre 202509:00-12:30 Spazio Vittoria, Via Vittoria Colonna, 11, 00193 RomaTraduzione simultanea inglese-italiano. Per registrarsi: qui (posti limitati, gli organizzatori si riservano di confermare agli iscritti)…
Torino, 16 Settembre 202512:30-14:30 NH Collection Piazza Carlina, Piazza Vittorio Emanuele II, 15 Lingua: Italiano Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR sarà focalizzato sui cosiddetti partiti europei Challengers, ovvero i partiti populisti in ascesa in UE, dalla destra alla sinistra. Tali attori politici stanno progressivamente “scuotendo” il mainstream della politica estera europea, acquisendo…
The event will contribute to the wider Ukraine Recovery Conference by examining a critical dimension of Russia’s war against Ukraine: the economic infrastructure underlying the conflict and the maritime security challenges it creates for Europe. It aims to create space for discussion among key experts and stakeholders on policy options to address Russian economic circumvention…
As Africa becomes an increasingly central arena for Russia’s interests, the role of the United States and China is undergoing significant transformation. With Trump’s return to the White House, a broader US economic-military repositioning in Africa to contain external influences seems to occur, while Beijing continues to deepen its structural economic presence across the continent,…
