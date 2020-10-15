ECFR Roma
EU Tech Stack Presentation

Get over your X: A European plan to escape American technology

  • Giorgos Verdi
  • Policy Brief

Non si può affidare alle aziende tecnologiche straniere il compito di soddisfare le crescenti esigenze digitali dell’Europa. Ciò include anche le grandi aziende tecnologiche americane. Ecco cosa dovrebbero fare gli europei

3 Dic
Middle East and North Africa

Tra Bruxelles e Roma: una nuova strategia per il Mediterraneo

· ECFR Rome

Roma, 3 dicembre 2025 Via del Quirinale 26, 00187 Roma La Commissione europea ha recentemente presentato il nuovo Patto per il Mediterraneo, con l’obiettivo di rilanciare la cooperazione politica, economica e di sicurezza con i Paesi partner del Mediterraneo meridionale, e ha rinnovato il suo impegno nella promozione di partenariati strategici in geografie chiave attraverso…

27 Nov
European Power

Demografia e Competizione Internazionale:  Il ruolo dell’Europa nel mondo di domani

· ECFR Rome

Torino, 27 Novembre 2025NH Collection Piazza Carlina, Piazza Carlo Emanuele II, 15 Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR sarà la transizione demografica, che pone l’Italia e l’Europa di fronte a una sfida esistenziale per il loro futuro sulla scena globale. Un continente sempre più anziano e con un saldo demografico negativo rischia…

6 Nov
European Power

Oltre l’Emergenza: Italia e Minacce Ibride tra Crisi Immediata e Rischio Sistemico

· ECFR Rome

Roma, 6 novembre 2025Hotel NH Collection Roma Centro, Via dei Gracchi 324, 00192 Roma  Nel contesto internazionale segnato da una crescente competizione sistemica, le minacce ibride rappresentano oggi una delle sfide più complesse per la sicurezza nazionale ed europea. L’incontro intende promuovere un confronto tra istituzioni, think tank e settore privato per analizzare la natura…

21 Ott
European Power

Rise to the Challengers: Europe’s populist parties and its foreign policy future

· ECFR Rome

Roma, 21 Ottobre 202516:30-18:00 Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani, 32 Lingua: IngleseRSVP: [email protected] I cosiddetti partiti Challengers – ovvero partiti populisti che, da destra fino alla sinistra radicale, sfidano il mainstream politico – stanno guadagnando sempre più terreno in UE. La loro influenza crescente, alimentata anche dal sostegno dell’amministrazione Trump,…

Ship with containers

Ride the wave: A big, beautiful European strategy for Trumponomics

  • Agathe Demarais
  • Policy Brief

Il presidente degli Stati Uniti sta lanciando all’Unione europea una serie di sfide economiche imprevedibili. Bruxelles non dovrebbe lasciarsi distrarre da queste, ma piuttosto raddoppiare gli sforzi per adottare misure che porteranno benefici all’Unione anche dopo che Donald Trump avrà lasciato la Casa Bianca

Nuovo Sondaggio ECFR – Trump’s European revolution

  • Ivan Krastev, Mark Leonard
  • Report

Secondo il nuovo sondaggio multinazionale ECFR, la traiettoria della seconda presidenza di Donald Trump sta sconvolgendo l’opinione pubblica europea in materia di difesa e sicurezza, costringendo i cittadini ad accettare l’idea di doversi preparare a un mondo in guerra. I risultati mostrano un’Europa che si prepara a una nuova fase: più difesa, forte sostegno all’Ucraina e fiducia misurata nei confronti degli Stati Uniti

Rise to the challengers: Europe’s populist parties and its foreign policy future

  • Jeremy Cliffe, Teresa Coratella, Camille Lons, Arturo Varvelli
  • Policy Brief

Una serie di partiti populisti sta sfidando il mainstream della politica estera dell’Europa. Per garantire la sovranità europea, i suoi politici devono adattarsi, il che significa prepararsi a una serie di scenari diplomatici futuri inediti

President Donald Trump speaks with reporters as he signs an executive order in the Oval Office of the White House, Wednesday, April 23, 2025, in Washington.

MAGA goes global: Trump’s plan for Europe

  • Célia Belin
  • Policy Brief

Una “forma” esiste nella frenesia dei primi mesi di Donald Trump al potere. La sua politica estera è la sua agenda interna esportata, e questa è una cattiva notizia per l’Europa

Policy alert

A che prezzo? Cosa l’Europa può imparare dall’accordo commerciale con Trump

  • Alberto Rizzi
  • Policy Alert

Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno annunciato l’introduzione di un dazio del 15% sulla maggior parte dei beni esportati dall’UE verso gli Stati Uniti. Questo compromesso ha evitato, per il momento, una guerra commerciale, ma gli europei devono salvaguardare gli aspetti positivi dell’accordo nei futuri negoziati commerciali

La politica del pendolo: Perché Meloni continua a oscillare tra Bruxelles e Washington

  • Arturo Varvelli
  • Commentary

Giorgia Meloni sta camminando su un sottile filo diplomatico tra Bruxelles e una Washington risorta e guidata da Trump. La sua visita alla Casa Bianca rivela una Premier che si sforza di tenere le porte aperte su entrambe le sponde dell’Atlantico, mentre naviga tra le pressioni interne, gli attriti commerciali transatlantici e le linee di frattura ideologiche all’interno dell’UE

Africa: Not just about migration

  • Podcast
  • ECFR on air
  • Meloni goes multilateral

In the first big multilateral test for prime minister Giorgia Meloni, this mini-series will explore the four main priorities of Italy’s 2024 G7 presidency: Ukraine, AI, infrastructure, and Africa

Infrastructures and connectivity: Building bridges

  • Podcast
  • ECFR on air
  • Meloni goes multilateral

In the first big multilateral test for prime minister Giorgia Meloni, this mini-series will explore the four main priorities of Italy’s 2024 G7 presidency: Ukraine, AI, infrastructure, and Africa

The AI-talian job: challenges and opportunities

  • Podcast
  • ECFR on air
  • Meloni goes multilateral

In the first big multilateral test for prime minister Giorgia Meloni, this mini-series will explore the four main priorities of Italy’s 2024 G7 presidency: Ukraine, AI, infrastructure, and Africa

Unity or disunity for Ukraine: that is the question

  • Podcast
  • ECFR on air
  • Meloni goes multilateral

In the first big multilateral test for prime minister Giorgia Meloni, this mini-series will explore the four main priorities of Italy’s 2024 G7 presidency: Ukraine, AI, infrastructure, and Africa

The European pulse: the election and beyond 

  • Podcast
  • Mark Leonard's World in 30 minutes

Mark Leonard welcomes Célia Belin, Piotr Buras, Jana Puglierin, Maria Simeonova, José Ignacio Torreblanca, and Arturo Varvelli to discuss the European Parliament elections and the future of European politics

14 Ott
European Security

Preventing War in Europe: Swift Action for Peace

· ECFR Rome

Roma, 14 Ottobre 202509:00-12:30 Spazio Vittoria, Via Vittoria Colonna, 11, 00193 RomaTraduzione simultanea inglese-italiano. Per registrarsi: qui (posti limitati, gli organizzatori si riservano di confermare agli iscritti)…

16 Set
European Power

Il Circolo dell’ECFR Rise to the Challengers: rivoluzione della politica estera europea?

· ECFR Rome

Torino, 16 Settembre 202512:30-14:30 NH Collection Piazza Carlina, Piazza Vittorio Emanuele II, 15 Lingua: Italiano Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR sarà focalizzato sui cosiddetti partiti europei Challengers, ovvero i partiti populisti in ascesa in UE, dalla destra alla sinistra. Tali attori politici stanno progressivamente “scuotendo” il mainstream della politica estera europea, acquisendo…

9 Lug
European Security

Round-Table – Breaking the Chain: Countering Shadow Fleet Operations in Europe’s Strategic Waterways

· ECFR Rome

The event will contribute to the wider Ukraine Recovery Conference by examining a critical dimension of Russia’s war against Ukraine: the economic infrastructure underlying the conflict and the maritime security challenges it creates for Europe. It aims to create space for discussion among key experts and stakeholders on policy options to address Russian economic circumvention…

5 Giu
Africa

Shifting Powers: the evolving US-China presence amid the growing role of Russia in Africa

· ECFR Rome

As Africa becomes an increasingly central arena for Russia’s interests, the role of the United States and China is undergoing significant transformation. With Trump’s return to the White House, a broader US economic-military repositioning in Africa to contain external influences seems to occur, while Beijing continues to deepen its structural economic presence across the continent,…

