ЕСВП София · ECFR Sofia

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува днес докладa „Как Тръмп прави Китай отново велик — и какво означава това за Европа“, който се основава на данни от проучване на общественото мнение, проведено в 21 държави сред 25 949 респонденти. Проучването е осъществено от Gallup International Foundation Institute в САЩ, Китай, Индия, Русия, Турция, Бразилия, Южна Африка и Южна Корея, както и от Datapraxis, YouGov и Norstat в 13 европейски държави
Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува днес докладa „Как Тръмп прави Китай отново велик — и какво означава това за Европа“, който се основава на данни от проучване на общественото мнение, проведено в 21 държави сред 25 949 респонденти. Проучването е осъществено от Gallup International Foundation Institute в САЩ, Китай, Индия, Русия, Турция, Бразилия, Южна Африка и Южна Корея, както и от Datapraxis, YouGov и Norstat в 13 европейски държави
European Parliament, Altiero Spinelli Building, Brussels, Belgium
·ECFR Sofia
This week at the European Parliament, the Sofia office of the European Council on Foreign Relations, together with the office of Radan Kanev, Member of the European Parliament from the EPP Group, convened a policy discussion on the role of the energy transition in advancing the Western Balkan countries’ path toward full EU membership
Фокусът на Европа върху смъртоносната „зона на убийство“ в Украйна засенчва втори фронт: хибридна война, навлизаща в континенталната „зона на комфорт“. Европейците трябва да се изправят срещу тази втора атака с яснота и сплотеност, в противен случай основите на тяхната сигурност ще започнат да се рушат
ЕС има стратегическа възможност да приведе законодателството си в съответствие с американските санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Брюксел трябва да наложи оттегляне от европейските активи и да затвори вратичките, които позволяват на Москва да заобикаля ограниченията
InterContinental Hotel | pl. "Narodno sabranie" 4, Sofia, Bulgaria
·ECFR Sofia
The changing international environment creates a new opportunity for the relationship between Britain and the EU. From security and defence to trade, migration, and climate, the partnership between the UK and the EU is a strategic imperative. A plurality of Brits and Europeans believe in a closer UK-EU partnership and want them to come together…
Гласоподавателите в Обединеното кралство и ключовите държави от ЕС са отворени за компромис. Лидерите от двете страни на Ламанша трябва да използват това политическо пространство за амбициозно рестартиране
Според нов доклад на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) и Европейската културна фондация (ЕКФ), Европейският съюз (ЕС) се движи в опасна посока по отношение на това колко от неговите лидери и граждани мислят за „европеизма“. Третото издание на „Компас на европейските нагласи“, базирано на изследвания в 27-те държави членки на ЕС, идентифицира три критични „слепи петна“ в днешния ЕС: ограничено участие на най-младите му граждани, „бяла“ политика, и все по-хладен проевропеизъм на гражданите в Централна и Източна Европа. В доклада се посочва, че пресечната точка на тези три въпроса сочи към опасна промяна в ЕС към „етническо“ разбиране на европеизма, което трябва спешно да бъде оспорено
В навечерието на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, нов доклад на Европейския съвет за външна политика ( ЕСВП) подчертава критичното състояние на европейските политики в областта на отбраната. Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна разкри голямата зависимост на Европа от САЩ, предизвиквайки преразглеждане на стратегиите за колективна отбрана
Очертаващите се различия в нагласите на обществата в Украйна и останалата част на Европа може да направят намирането на съгласие за това как трябва да приключи войната изключително предизвикателство, както и да повлияят пътя на Киев към присъединяване към НАТО и ЕС
Европейските политици трябва ясно да формулират компромисите между национална сигурност, икономическа конкурентоспособност и приоритети в областта на климата при намаляването на риска в областта на зелените технологии, в която често доминира Китай. За да постигнат успех, те трябва да гарантират, че европейският дневен ред е привлекателен за трети държави
Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува днес докладa „Как Тръмп прави Китай отново велик — и какво означава това за Европа“, който се основава на данни от проучване на общественото мнение, проведено в 21 държави сред 25 949 респонденти. Проучването е осъществено от Gallup International Foundation Institute в САЩ, Китай, Индия, Русия, Турция, Бразилия, Южна Африка и Южна Корея, както и от Datapraxis, YouGov и Norstat в 13 европейски държави
Фокусът на Европа върху смъртоносната „зона на убийство“ в Украйна засенчва втори фронт: хибридна война, навлизаща в континенталната „зона на комфорт“. Европейците трябва да се изправят срещу тази втора атака с яснота и сплотеност, в противен случай основите на тяхната сигурност ще започнат да се рушат
ЕС има стратегическа възможност да приведе законодателството си в съответствие с американските санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Брюксел трябва да наложи оттегляне от европейските активи и да затвори вратичките, които позволяват на Москва да заобикаля ограниченията
Mark Leonard welcomes Célia Belin, Piotr Buras, Jana Puglierin, Maria Simeonova, José Ignacio Torreblanca, and Arturo Varvelli to discuss the European Parliament elections and the future of European politics
European Parliament, Altiero Spinelli Building, Brussels, Belgium
·ECFR Sofia
This week at the European Parliament, the Sofia office of the European Council on Foreign Relations, together with the office of Radan Kanev, Member of the European Parliament from the EPP Group, convened a policy discussion on the role of the energy transition in advancing the Western Balkan countries’ path toward full EU membership
InterContinental Hotel | pl. "Narodno sabranie" 4, Sofia, Bulgaria
·ECFR Sofia
The changing international environment creates a new opportunity for the relationship between Britain and the EU. From security and defence to trade, migration, and climate, the partnership between the UK and the EU is a strategic imperative. A plurality of Brits and Europeans believe in a closer UK-EU partnership and want them to come together…
Literature Club Peroto, 1 Bulgaria boulevard, National Palace of Culture, 1463, Sofia, Bulgaria
·ECFR Sofia
Public discussion “Europe’s choices ahead of the US presidential election” with Gideon Rachman, Chief foreign affairs columnist at the Financial Times and author of „The Age of the Strongman“, and Vessela Tcherneva, ECFR’s Deputy Director. The discussion will focus on how Europe should tackle the global challenges in the context of the upcoming US presidential election in November
“When Russia invaded, it wasn’t just Ukraine being tested”, President Joe Biden declared during his visit to Warsaw in February. He was right in recognising the major implications this war has for the world – but he was wrong to suggest these implications are broadly similar for Europe, America, and other democracies. Given the everlasting…
Гледай на Фейсбук Софийският офис на Европейския съвет за външна политика има удоволствието да Ви покани на представянето на новия доклад на Владимир Шопов, „Да разцъфтят хиляди контакти: Как Китай се съревновава за влияние в България“, в който авторът разглежда дипломатическите усилия на Пекин в България на национално и субнационално ниво…
The European Union has made efforts towards its vision of Europe as the first climate-neutral continent by 2050, as laid out in the European Green Deal. To this end, member states have set out reforms and investments that they aim to implement by 2026 in their national recovery and resilience plans. Bulgaria was one of…
По повод предстоящите избори, които ще се проведат на 14 ноември, софийският офис на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) организира виртуална публична дискусия с участието на представители от политическите партии. Целта на публичната дискусия е да намери пресечни точки във външнополитическия дебат. Събитието ще се проведе в онлайн платформата Zoom и ще бъде излъчвано…
Subscribe to our newsletters
Be the first to know about our latest publications, podcasts, events, and job opportunities. Join our community and stay connected!