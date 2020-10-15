ЕСВП София · ECFR Sofia
Trump MCGA

Как Тръмп прави Китай отново велик — и какво означава това за Европа

  • Timothy Garton Ash, Ivan Krastev, Mark Leonard
  • Press release

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува днес докладa „Как Тръмп прави Китай отново велик — и какво означава това за Европа“, който се основава на данни от проучване на общественото мнение, проведено в 21 държави сред 25 949 респонденти. Проучването е осъществено от Gallup International Foundation Institute в САЩ, Китай, Индия, Русия, Турция, Бразилия, Южна Африка и Южна Корея, както и от Datapraxis, YouGov и Norstat в 13 европейски държави

10 дек.
Asia

Energy Transition and EU Enlargement in the Western Balkans: Future Directions under China’s Growing Influence

European Parliament, Altiero Spinelli Building, Brussels, Belgium · ECFR Sofia

This week at the European Parliament, the Sofia office of the European Council on Foreign Relations, together with the office of Radan Kanev, Member of the European Parliament from the EPP Group, convened a policy discussion on the role of the energy transition in advancing the Western Balkan countries’ path toward full EU membership

556511222

Двете войни на Европа: Опасността от зоната на комфорт

  • Nicu Popescu
  • Commentary

Фокусът на Европа върху смъртоносната „зона на убийство“ в Украйна засенчва втори фронт: хибридна война, навлизаща в континенталната „зона на комфорт“. Европейците трябва да се изправят срещу тази втора атака с яснота и сплотеност, в противен случай основите на тяхната сигурност ще започнат да се рушат

Russian oil companies gazprom, lukoil and the petrotel lukoil refinery in romania

Енергийна разплата: Kак Европа може да използва американските санкции, за да прекъсне петролните връзки с Москва

  • Szymon Kardaś, Vessela Tcherneva
  • Статия

ЕС има стратегическа възможност да приведе законодателството си в съответствие с американските санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Брюксел трябва да наложи оттегляне от европейските активи и да затвори вратичките, които позволяват на Москва да заобикаля ограниченията

9 окт.

The UK & the EU Changing Together: High-Level Conference in Sofia

InterContinental Hotel | pl. "Narodno sabranie" 4, Sofia, Bulgaria · ECFR Sofia

The changing international environment creates a new opportunity for the relationship between Britain and the EU. From security and defence to trade, migration, and climate, the partnership between the UK and the EU is a strategic imperative. A plurality of Brits and Europeans believe in a closer UK-EU partnership and want them to come together…

Ship with containers

Нов доклад: „Голяма и красива европейска стратегия за Тръмпономиката“

  • Agathe Demarais
  • Press release

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува доклад „Голяма и красива европейска стратегия за Тръмпономиката“, който представя как ЕС може да изгради последователна…

Мир в Кавказ: Гарантиране на ролята на Европа след церемонията на Тръмп

  • Jim O’Brien
  • Commentary

Сключеното с посредничеството на Тръмп споразумение между Армения и Азербайджан сигнализира за откритото участие на САЩ в един от най-продължителните конфликти в Европа. Но церемонията…

Стремежът на Тръмп да преобрази Запада

  • Chris Herrmann
  • Commentary

Администрацията на Тръмп използва образи от Римската империя и собствената версия на президента за християнството, за да затвърди представата си за западните ценности и да…

Публикации

ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 27: 16 warships of the Turkish Naval Forces pass through the Bosphorus within the scope of the Anniversary of the Preveza Naval Victory and Naval Forces Day in Istanbul, Turkiye on September 27, 2024.

Преодоляване на Босфора: Как Европа и Турция могат да превърнат споровете в тактика в Черно море

  • Mustafa Aydin, Aslı Aydıntaşbaş
  • Policy Brief

Резюме Турция и Русия са доминиращите сили в Черно море. Те поддържат деликатен баланс на конкуренция и сътрудничество, като всяка от тях се стреми да…

Trump Shadow 2

Ново проучване на ЕСВП: Вторият мандат на Тръмп подтиква европейците към „по-прагматичен“ подход към външната политика

  • Jana Puglierin, Arturo Varvelli, Pawel Zerka
  • Policy Brief

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува днес проучване на общественото мнение, което проследява нагласите на европейците към САЩ, Русия, Китай, настроенията спрямо втория мандат…

eu;getrennt;vereinigtes königreich;brexit;Bildverwendung nur mit Urhebervermerk: panorama-images/Shotshop/picture alliance. Keine Exlusivverkäufe möglich. || Model released

Тръмп, Путин и променящите се нагласи спрямо отношенията между ЕС и Великобритания

  • Mark Leonard
  • Policy Brief

Гласоподавателите в Обединеното кралство и ключовите държави от ЕС са отворени за компромис. Лидерите от двете страни на Ламанша трябва да използват това политическо пространство за амбициозно рестартиране

Campaign posters reading Bardella Premier ministre (Bardella Prime Minister) during a Rassemblement National meeting at the Espace Saint Mamet in Saint Esteve in the Pyrenees-Orientales department of France on July 3, 2024.

Три критични „слепи петна“ в днешния ЕС: Ограничено участие на най-младите му граждани, „бяла“ политика, и все по-хладен проевропеизъм на гражданите в Централна и Източна Европа

  • Pawel Zerka
  • Policy Brief

Според нов доклад на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) и Европейската културна фондация (ЕКФ), Европейският съюз (ЕС) се движи в опасна посока по отношение на това колко от неговите лидери и граждани мислят за „европеизма“. Третото издание на „Компас на европейските нагласи“, базирано на изследвания в 27-те държави членки на ЕС, идентифицира три критични „слепи петна“ в днешния ЕС: ограничено участие на най-младите му граждани, „бяла“ политика, и все по-хладен проевропеизъм на гражданите в Централна и Източна Европа. В доклада се посочва, че пресечната точка на тези три въпроса сочи към опасна промяна в ЕС към „етническо“ разбиране на европеизма, което трябва спешно да бъде оспорено

Soldiers of the Eurocorps hold the European flag during a ceremony in front of the European Parliament in Strasbourg, June 30, 2014.

Нов доклад на ЕСВП: Спешна необходимост от европейска отбранителна политика, която да е по-независима от САЩ

  • Camille Grand
  • Policy Brief

В навечерието на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, нов доклад на Европейския съвет за външна политика ( ЕСВП) подчертава критичното състояние на европейските политики в областта на отбраната. Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна разкри голямата зависимост на Европа от САЩ, предизвиквайки преразглеждане на стратегиите за колективна отбрана

French President Emmanuel Macron, right, hugs Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy during a joint press conference, Friday, June 7, 2024 at the Elysee Palace in Paris.

Украинският оптимизъм се сблъсква с българския и европейския скептицизъм преди срещата на върха на НАТО. Появяват се разделения относно разходите за отбрана, условията за членство на Украйна и края на войната

  • Ivan Krastev, Mark Leonard
  • Policy Brief

Очертаващите се различия в нагласите на обществата в Украйна и останалата част на Европа може да направят намирането на съгласие за това как трябва да приключи войната изключително предизвикателство, както и да повлияят пътя на Киев към присъединяване към НАТО и ЕС

Доверие и компромиси: Как Европа да се справи със зависимостта си от Китай в областта на зелените технологии

  • Alexander Lipke, Janka Oertel, Daniel O’Sullivan
  • Policy Brief

Европейските политици трябва ясно да формулират компромисите между национална сигурност, икономическа конкурентоспособност и приоритети в областта на климата при намаляването на риска в областта на зелените технологии, в която често доминира Китай. За да постигнат успех, те трябва да гарантират, че европейският дневен ред е привлекателен за трети държави

July 13, 2019 - Barcelona, Catalonia, Spain - A human rights activist with a bloodstained EU flag protests over the plight of migrants crossing the Mediterranean

Екзистенциална криза: политики на травмата в изборна година за Европа (резюме)

  • Ivan Krastev, Mark Leonard
  • Policy Brief

Новият доклад на Иван Кръстев и Марк Ленард „Екзистенциална криза: политики на травмата в изборна година за Европа“ изследва нагласите, опасенията и проблемите сред европейците,…

Статии

Trump MCGA

Как Тръмп прави Китай отново велик — и какво означава това за Европа

  • Timothy Garton Ash, Ivan Krastev, Mark Leonard
  • Press release

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува днес докладa „Как Тръмп прави Китай отново велик — и какво означава това за Европа“, който се основава на данни от проучване на общественото мнение, проведено в 21 държави сред 25 949 респонденти. Проучването е осъществено от Gallup International Foundation Institute в САЩ, Китай, Индия, Русия, Турция, Бразилия, Южна Африка и Южна Корея, както и от Datapraxis, YouGov и Norstat в 13 европейски държави

556511222

Двете войни на Европа: Опасността от зоната на комфорт

  • Nicu Popescu
  • Commentary

Фокусът на Европа върху смъртоносната „зона на убийство“ в Украйна засенчва втори фронт: хибридна война, навлизаща в континенталната „зона на комфорт“. Европейците трябва да се изправят срещу тази втора атака с яснота и сплотеност, в противен случай основите на тяхната сигурност ще започнат да се рушат

Russian oil companies gazprom, lukoil and the petrotel lukoil refinery in romania

Енергийна разплата: Kак Европа може да използва американските санкции, за да прекъсне петролните връзки с Москва

  • Szymon Kardaś, Vessela Tcherneva
  • Статия

ЕС има стратегическа възможност да приведе законодателството си в съответствие с американските санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Брюксел трябва да наложи оттегляне от европейските активи и да затвори вратичките, които позволяват на Москва да заобикаля ограниченията

Ship with containers

Нов доклад: „Голяма и красива европейска стратегия за Тръмпономиката“

  • Agathe Demarais
  • Press release

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува доклад „Голяма и красива европейска стратегия за Тръмпономиката“, който представя как ЕС може да изгради последователна…

Мир в Кавказ: Гарантиране на ролята на Европа след церемонията на Тръмп

  • Jim O’Brien
  • Commentary

Сключеното с посредничеството на Тръмп споразумение между Армения и Азербайджан сигнализира за откритото участие на САЩ в един от най-продължителните конфликти в Европа. Но церемонията…

Стремежът на Тръмп да преобрази Запада

  • Chris Herrmann
  • Commentary

Администрацията на Тръмп използва образи от Римската империя и собствената версия на президента за християнството, за да затвърди представата си за западните ценности и да…

Разпад отвътре: защо ЕС трябва да помогне за защитата на демокрацията в България

  • Maria Simeonova
  • Commentary

България скоро отпразнува влизането си в еврозоната докато в страната представители на опозицията биват арестувани, а съдебната система се разпада. Този регрес поставя под риск…

Мултилатерализъм с по-малко Америка: Планът на Тръмп за международните организации

  • Célia Belin, Anthony Dworkin
  • Commentary

Администрацията на Тръмп даде ясно да се разбере, че се отнася с пренебрежение към мултилатералната система. В контекста на преразглеждането на американското участие в нея,…

Подкасти

Democratic decay in Bulgaria

  • Подкаст
  • Mark Leonard's World in 30 minutes

Mark Leonard welcomes Vessela Tcherneva and Maria Simeonova, to discuss the deteriorating political situation in Bulgaria

The European pulse: the election and beyond 

  • Подкаст
  • Mark Leonard's World in 30 minutes

Mark Leonard welcomes Célia Belin, Piotr Buras, Jana Puglierin, Maria Simeonova, José Ignacio Torreblanca, and Arturo Varvelli to discuss the European Parliament elections and the future of European politics

The future of European politics

  • Подкаст
  • Mark Leonard's World in 30 minutes

Mark Leonard welcomes the heads of ECFR’s national offices to discuss key players outside the traditional halls of European power

Events

10 дек.
Asia

Energy Transition and EU Enlargement in the Western Balkans: Future Directions under China’s Growing Influence

European Parliament, Altiero Spinelli Building, Brussels, Belgium · ECFR Sofia

This week at the European Parliament, the Sofia office of the European Council on Foreign Relations, together with the office of Radan Kanev, Member of the European Parliament from the EPP Group, convened a policy discussion on the role of the energy transition in advancing the Western Balkan countries’ path toward full EU membership

9 окт.

The UK & the EU Changing Together: High-Level Conference in Sofia

InterContinental Hotel | pl. "Narodno sabranie" 4, Sofia, Bulgaria · ECFR Sofia

The changing international environment creates a new opportunity for the relationship between Britain and the EU. From security and defence to trade, migration, and climate, the partnership between the UK and the EU is a strategic imperative. A plurality of Brits and Europeans believe in a closer UK-EU partnership and want them to come together…

1 окт.

Europe’s choices ahead of the US presidential election

Literature Club Peroto, 1 Bulgaria boulevard, National Palace of Culture, 1463, Sofia, Bulgaria · ECFR Sofia

Public discussion “Europe’s choices ahead of the US presidential election” with Gideon Rachman, Chief foreign affairs columnist at the Financial Times and author of „The Age of the Strongman“, and Vessela Tcherneva, ECFR’s Deputy Director. The discussion will focus on how Europe should tackle the global challenges in the context of the upcoming US presidential election in November

23 май
European Power

Russia’s war in Ukraine as a challenge to European values

Онлайн · ECFR Sofia

“When Russia invaded, it wasn’t just Ukraine being tested”, President Joe Biden declared during his visit to Warsaw in February. He was right in recognising the major implications this war has for the world – but he was wrong to suggest these implications are broadly similar for Europe, America, and other democracies. Given the everlasting…

14 апр.
Asia

Представяне на доклад – Да разцъфтят хиляди контакти: Как Китай се съревновава за влияние в България

Онлайн · ECFR Sofia

Гледай на Фейсбук Софийският офис на Европейския съвет за външна политика има удоволствието да Ви покани на представянето на новия доклад на Владимир Шопов, „Да разцъфтят хиляди контакти: Как Китай се съревновава за влияние в България“, в който авторът разглежда дипломатическите усилия на Пекин в България на национално и субнационално ниво…

2 дек.

Resilient Recovery: Best practices from Romania, Poland, Greece and Bulgaria

Онлайн · ECFR Sofia

The European Union has made efforts towards its vision of Europe as the first climate-neutral continent by 2050, as laid out in the European Green Deal. To this end, member states have set out reforms and investments that they aim to implement by 2026 in their national recovery and resilience plans. Bulgaria was one of…

4 ное.

Позицията на България във външната политика на ЕС: Какво мислят кандидатите?

Онлайн · ECFR Sofia

По повод предстоящите избори, които ще се проведат на 14 ноември, софийският офис на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) организира виртуална публична дискусия с участието на представители от политическите партии. Целта на публичната дискусия е да намери пресечни точки във външнополитическия дебат. Събитието ще се проведе в онлайн платформата Zoom и ще бъде излъчвано…

Subscribe to our newsletters

Be the first to know about our latest publications, podcasts, events, and job opportunities. Join our community and stay connected!

В медиите