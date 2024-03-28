75 anni di NATO e Italia: stato dell’arte e sfide future

La conferenza ha fatto il punto sia sulla NATO nel contesto attuale e futuro, sia soprattutto sul ruolo dell’Italia nell’alleanza atlantica e il rapporto tra quest’ultima e gli interessi nazionali. Il dibattito tra rappresentanti istituzionali, esperti e pubblico, ha approfondito la contestualizzazione storica e gli scenari futuri, considerando l’invasione russa dell’Ucraina, il prossimo vertice NATO di Washington e le elezioni presidenziali statunitensi all’orizzonte.

L’evento si è tenuto il 27 giugno 2024 alle ore 16:00 presso Palazzo Santa Chiara, in Piazza S. Chiara, 14, Roma.