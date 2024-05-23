Il Circolo dell’ECFR – Corridoio IMEC: prospettive per Italia ed UE
Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR sono le prospettive del corridoio IMEC come ponte economico tra Oriente ed Occidente
Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR sono le prospettive del corridoio IMEC come ponte economico tra Oriente ed Occidente, alla luce della Guerra tra Israele ed Hamas e le ricadute regionali; l’importanza del progetto per India, Golfo, Stati Uniti, UE; la gestione delle relazioni con la Cina; il potenziale ruolo dell’Italia.
Come base di discussione, il Policy Brief The infinite connection: How to make the India-Middle East-Europe economic corridor happen a firma di Alberto Rizzi, Visiting fellow di ECFR.
Il formato consiste in un lunch in forma riservata, in lingua italiana e secondo le regole Chatham House. Ha partecipato un gruppo selezionato di policy makers, opinion shapers ed esperti di politica estera italiana ed europea.
L’evento è organizzato con il gentile supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.