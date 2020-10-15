ECFR Madrid
29 Oct
RSVP
European Power

Towards a new European energy architecture

European Commission Representation in Spain | Paseo de la Castellana, 46, 28046, Madrid · ECFR Madrid

Europe’s future depends on the energy choices it makes today. Can Europe secure cleaner, more affordable and more reliable energy, and build the infrastructure its industries need, to face a more turbulent world? Join leading policymakers, business representatives and experts for the debate, and put your questions to them

12 Ene

Soberanía Tecnológica Europea: Valores Humanos y Retos Geopolíticos

· ECFR Madrid

Entre enero y marzo de 2026, Aspen Institute España y la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebraron, en formato online, un ciclo de tres sesiones a puerta cerrada sobre la nueva estrategia digital europea. El ciclo tuvo lugar en un momento en el que la Unión…

6 May
European Power

La desinformación rusa en España y en el ecosistema hispanohablante

· ECFR Madrid

El pasado 6 de mayo de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un diálogo con la delegación parlamentaria de United for Ukraine centrado en el impacto de la desinformación rusa en España y en el conjunto del ecosistema informativo hispanohablante. El…

8 Jun
European Power

Iran Nuclear Monitor – Media Briefing en Madrid

· ECFR Madrid

La oficina de Madrid de ECFR reunió a periodistas especializados en un media briefing con Ellie Geranmayeh sobre el programa nuclear iraní y el panel interactivo «Iran Nuclear Monitor: Month by Month»

20 Ene
European Power

Cuando MAGA llega a Europa: polarización, la extrema derecha y el desafío al proyecto europeo

· ECFR Madrid

El pasado 20 de enero de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un debate a puerta cerrada sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa, la profundización de la polarización política y la influencia del movimiento MAGA en las fuerzas nacionalistas europeas. El…

12 Nov
European Power

Cómo las redes eléctricas europeas darán forma a la descarbonización, la competitividad y la resiliencia

· ECFR Madrid

El pasado 12 de noviembre de 2025, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con la iniciativa DARE*, organizó en Madrid un diálogo político a puerta cerrada sobre redes eléctricas, descarbonización, competitividad industrial y resiliencia energética. El encuentro se celebró en un contexto marcado por…

29 Abr
European Power

Construyendo seguridad europea: defensa, preparación y resiliencia

· ECFR Madrid

  El pasado 29 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, celebró en Madrid la segunda edición del diálogo político de alto nivel «Construir la seguridad europea: defensa, preparación y…

16 Abr
Asia

España, la UE y Asia-Pacífico en un orden global en transformación

· ECFR Madrid

Diálogo político a puerta cerrada El 17 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, organizó un diálogo político a puerta cerrada en Madrid sobre la Estrategia Española para Asia-Pacífico (2026-2029) y el papel de…

16 Mar
European Power

Soberanía tecnológica europea: valores humanos y retos geopolíticos

Pérez-Llorca, Castellana 50, Madrid · ECFR Madrid

Un diálogo del European Council on Foreign Relations y Aspen Institute España. Los ponentes abordaron la tensión existente entre la simplificación normativa y la desregulación, la capacidad de la Unión Europea para exportar sus estándares regulatorios más allá de sus fronteras, los instrumentos jurídicos y estratégicos disponibles para hacer frente al poder…

Publicaciones

La revolución europea de Trump

  • Ivan Krastev, Mark Leonard
  • Policy Brief

Resumen Un nuevo sondeo del ECFR sugiere que Donald Trump está transformando las identidades políticas y geopolíticas no solo en Estados Unidos, sino también en…

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attends the sanctioning of a bill at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, on November 6, 2024, after congratulating President-elect Donald Trump on his victory as president of the United States. (Photo by Ton Molina/NurPhoto)

Brasil: Ponte entre a Europa e o Sul Global

  • Carla Hobbs, José Ignacio Torreblanca, Paweł Zerka
  • Policy Brief

Introdução Os europeus estão à procura de amigos. À medida que a ordem mundial se fragmenta e se reordena em meio às crescentes tensões…

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attends the sanctioning of a bill at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, on November 6, 2024, after congratulating President-elect Donald Trump on his victory as president of the United States. (Photo by Ton Molina/NurPhoto)

Brasil: el puente de Europa hacia el Sur Global

  • Carla Hobbs, José Ignacio Torreblanca, Paweł Zerka
  • Policy Brief

Resumen Los europeos a menudo malinterpretan a Brasil, tanto al asumir que debería ser un partidario entusiasta con todas las iniciativas occidentales, como al creer…

Defender Europa con menos América

  • Camille Grand
  • Policy Brief

La guerra rusa contra Ucrania ha revelado el lamentable estado de los ejércitos y las industrias de defensa europeos tras décadas de dividendos de la…

Artículos

Picture taken at the 2025 financing for development conference in Seville Spain. Inside the conference centre, a man carrying a ladder walks in front of a screen showing a livestream of Spanish Prime Minister Pedro Sanchez's address.

Desarrollar el desarrollo: Seis maneras de repensar la ayuda exterior europea

  • Anthony Dworkin
  • Commentary

El compromiso global con la asistencia al desarrollo está lejos de encontrarse en el mismo punto que hace una década. Tras la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, los responsables políticos europeos deberían adaptar su enfoque a esta nueva realidad

Policy alert

Comercio abierto, mentes abiertas: Por qué oponerse al acuerdo comercial con Mercosur perjudicaría a la UE

  • Alberto Rizzi
  • Policy Alert

Un acuerdo entre la UE y el bloque comercial del Mercosur promete un mercado de 800 millones de personas y aranceles reducidos. Sin embargo, los temores políticos en Europa amenazan con hacer descarrilar el histórico acuerdo, poniendo en peligro las alianzas de la UE a nivel internacional y su posición como líder del comercio multilateral

Podcasts

The European pulse: the election and beyond 

  • Podcasts
  • Mark Leonard's World in 30 minutes

Mark Leonard welcomes Célia Belin, Piotr Buras, Jana Puglierin, Maria Simeonova, José Ignacio Torreblanca, and Arturo Varvelli to discuss the European Parliament elections and the future of European politics

Eventos

29 Oct
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Towards a new European energy architecture

European Commission Representation in Spain | Paseo de la Castellana, 46, 28046, Madrid · ECFR Madrid

Europe’s future depends on the energy choices it makes today. Can Europe secure cleaner, more affordable and more reliable energy, and build the infrastructure its industries need, to face a more turbulent world? Join leading policymakers, business representatives and experts for the debate, and put your questions to them

12 Ene

Soberanía Tecnológica Europea: Valores Humanos y Retos Geopolíticos

· ECFR Madrid

Entre enero y marzo de 2026, Aspen Institute España y la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebraron, en formato online, un ciclo de tres sesiones a puerta cerrada sobre la nueva estrategia digital europea. El ciclo tuvo lugar en un momento en el que la Unión…

6 May
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La desinformación rusa en España y en el ecosistema hispanohablante

· ECFR Madrid

El pasado 6 de mayo de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un diálogo con la delegación parlamentaria de United for Ukraine centrado en el impacto de la desinformación rusa en España y en el conjunto del ecosistema informativo hispanohablante. El…

8 Jun
European Power

Iran Nuclear Monitor – Media Briefing en Madrid

· ECFR Madrid

La oficina de Madrid de ECFR reunió a periodistas especializados en un media briefing con Ellie Geranmayeh sobre el programa nuclear iraní y el panel interactivo «Iran Nuclear Monitor: Month by Month»

20 Ene
European Power

Cuando MAGA llega a Europa: polarización, la extrema derecha y el desafío al proyecto europeo

· ECFR Madrid

El pasado 20 de enero de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un debate a puerta cerrada sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa, la profundización de la polarización política y la influencia del movimiento MAGA en las fuerzas nacionalistas europeas. El…

12 Nov
European Power

Cómo las redes eléctricas europeas darán forma a la descarbonización, la competitividad y la resiliencia

· ECFR Madrid

El pasado 12 de noviembre de 2025, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con la iniciativa DARE*, organizó en Madrid un diálogo político a puerta cerrada sobre redes eléctricas, descarbonización, competitividad industrial y resiliencia energética. El encuentro se celebró en un contexto marcado por…

29 Abr
European Power

Construyendo seguridad europea: defensa, preparación y resiliencia

· ECFR Madrid

  El pasado 29 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, celebró en Madrid la segunda edición del diálogo político de alto nivel «Construir la seguridad europea: defensa, preparación y…

16 Abr
Asia

España, la UE y Asia-Pacífico en un orden global en transformación

· ECFR Madrid

Diálogo político a puerta cerrada El 17 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, organizó un diálogo político a puerta cerrada en Madrid sobre la Estrategia Española para Asia-Pacífico (2026-2029) y el papel de…

16 Mar
European Power

Soberanía tecnológica europea: valores humanos y retos geopolíticos

Pérez-Llorca, Castellana 50, Madrid · ECFR Madrid

Un diálogo del European Council on Foreign Relations y Aspen Institute España. Los ponentes abordaron la tensión existente entre la simplificación normativa y la desregulación, la capacidad de la Unión Europea para exportar sus estándares regulatorios más allá de sus fronteras, los instrumentos jurídicos y estratégicos disponibles para hacer frente al poder…

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