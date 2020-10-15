· ECFR Madrid

La revolución europea de Trump
Resumen Un nuevo sondeo del ECFR sugiere que Donald Trump está transformando las identidades políticas y geopolíticas no solo en Estados Unidos, sino también en…
Europe’s future depends on the energy choices it makes today. Can Europe secure cleaner, more affordable and more reliable energy, and build the infrastructure its industries need, to face a more turbulent world? Join leading policymakers, business representatives and experts for the debate, and put your questions to them
Entre enero y marzo de 2026, Aspen Institute España y la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebraron, en formato online, un ciclo de tres sesiones a puerta cerrada sobre la nueva estrategia digital europea. El ciclo tuvo lugar en un momento en el que la Unión…
El pasado 6 de mayo de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un diálogo con la delegación parlamentaria de United for Ukraine centrado en el impacto de la desinformación rusa en España y en el conjunto del ecosistema informativo hispanohablante. El…
La oficina de Madrid de ECFR reunió a periodistas especializados en un media briefing con Ellie Geranmayeh sobre el programa nuclear iraní y el panel interactivo «Iran Nuclear Monitor: Month by Month»
El pasado 20 de enero de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un debate a puerta cerrada sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa, la profundización de la polarización política y la influencia del movimiento MAGA en las fuerzas nacionalistas europeas. El…
El pasado 12 de noviembre de 2025, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con la iniciativa DARE*, organizó en Madrid un diálogo político a puerta cerrada sobre redes eléctricas, descarbonización, competitividad industrial y resiliencia energética. El encuentro se celebró en un contexto marcado por…
El pasado 11 de marzo de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, organizó en…
El pasado 29 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, celebró en Madrid la segunda edición del diálogo político de alto nivel «Construir la seguridad europea: defensa, preparación y…
Diálogo político a puerta cerrada El 17 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, organizó un diálogo político a puerta cerrada en Madrid sobre la Estrategia Española para Asia-Pacífico (2026-2029) y el papel de…
Un diálogo del European Council on Foreign Relations y Aspen Institute España. Los ponentes abordaron la tensión existente entre la simplificación normativa y la desregulación, la capacidad de la Unión Europea para exportar sus estándares regulatorios más allá de sus fronteras, los instrumentos jurídicos y estratégicos disponibles para hacer frente al poder…
Síndrome de Trastorno por Trump En mayo de 2025, el congresista republicano Warren Davidson presentó la Ley de Investigación del Síndrome de Trastorno…
Resumen Un nuevo sondeo del ECFR sugiere que Donald Trump está transformando las identidades políticas y geopolíticas no solo en Estados Unidos, sino también en…
Resumo Uma nova enquete feita para o ECFR revela que pessoas em muitos países ao redor do mundo estão otimistas com o segundo mandato de…
Introdução Os europeus estão à procura de amigos. À medida que a ordem mundial se fragmenta e se reordena em meio às crescentes tensões…
Resumen Una nueva encuesta del ECFR revela que, en muchos países de todo el mundo, la gente ve la segunda presidencia de Trump con optimismo
Resumen Los europeos a menudo malinterpretan a Brasil, tanto al asumir que debería ser un partidario entusiasta con todas las iniciativas occidentales, como al creer…
La guerra rusa contra Ucrania ha revelado el lamentable estado de los ejércitos y las industrias de defensa europeos tras décadas de dividendos de la…
Es probable que la próxima Comisión Europea y el próximo Parlamento sitúen la seguridad y la competitividad en el centro de su búsqueda de una…
Desde la invasión total rusa de Ucrania, la UE ha hecho del fortalecimiento de la soberanía energética —la suya y la de sus vecinos orientales—…
En respuesta a la esperada subida de la derecha en las elecciones al Parlamento Europeo, muchos partidos mayoritarios y élites políticas europeos parecen estar optando…
Las startups europeas llevan mucho tiempo enfrentándose a dificultades para escalar dentro del continente, pero una nueva estrategia de la UE podría, por fin, situar a Europa como líder global en innovación
Los cientos de miles de millones en activos rusos congelados deberían prestarse a Ucrania; Moscú sólo recuperaría su dinero si pagase las reparaciones. Europa podría conceder este “préstamo por reparaciones” sin necesidad del permiso de Trump
EEUU se está retirando de su histórico reconocimiento compartido de amenazas y de compromiso multilateral con Europa. Ahora, la UE debe enfrentarse en solitario a la intensificación de la agresión híbrida de Rusia, mientras refuerza su propia resiliencia
El compromiso global con la asistencia al desarrollo está lejos de encontrarse en el mismo punto que hace una década. Tras la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, los responsables políticos europeos deberían adaptar su enfoque a esta nueva realidad
Los gigantes tecnológicos estadounidenses se preparan para poner a prueba la determinación de la UE envalentonados por el apoyo de la administración Trump. Para salvaguardar su futuro democrático y tecnológico la UE tendrá que prepararse para el choque, que se antoja inevitable
La retórica de Trump de «América primero» podría tener un impacto significativo en la región, dando potencialmente pie a una apertura que podría posibilitar a los europeos reforzar sus lazos e influencia
Un acuerdo entre la UE y el bloque comercial del Mercosur promete un mercado de 800 millones de personas y aranceles reducidos. Sin embargo, los temores políticos en Europa amenazan con hacer descarrilar el histórico acuerdo, poniendo en peligro las alianzas de la UE a nivel internacional y su posición como líder del comercio multilateral
A pesar de los desafíos que la IA plantea a la estabilidad democrática en América Latina, la región carece de una regulación rigurosa. Para reforzar la gobernanza de la IA, la UE, líder en regulación de la IA, debería echar una mano
Dado que está creciendo la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, la próxima agenda tecnológica de la UE ha de ser más resuelta para maximizar su influencia mundial
En vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, la creciente desinformación rusa amenaza con influir en los votantes. Sea cual sea el resultado de las elecciones, la UE debe tomar medidas coordinadas y firmes
Mark Leonard welcomes Célia Belin, Piotr Buras, Jana Puglierin, Maria Simeonova, José Ignacio Torreblanca, and Arturo Varvelli to discuss the European Parliament elections and the future of European politics
Head of ECFR’s Madrid Office, Jose Ignacio Torreblanca talks to the American historian, a Pulitzer Prize winner for Gulag, and expert on authoritarian populism…
El 4 de febrero José Ignacio Torreblanca conversó con Felipe González sobre la crisis en Venezuela. Listen on Soundcloud…
Marc Bassets, corresponsal de El País en París, aporta su visión acerca de cómo los medios de comunicación ven la política exterior del presidente Macron…
Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada por el grupo S&D, habla de los tratados de libre comercio y el discurso proteccionista de Donald Trump. Listen…
La eurodiputada Beatriz Becerra, miembro del grupo ALDE, nos habla de las elecciones al Parlamento Europeo, inmigración y derechos humanos. Listen on…
En este nuevo podcast abordamos temas como las prioridades clave de la agenda europea, el impacto de los populismos y el papel de España en…
Francisco de Borja Lasheras, jefe de la oficina de ECFR en Madrid, nos relata su viaje a Bosnia. Listen on Soundcloud…
Borja Lasheras, director de la oficina de ECFR en Madrid, refleja sus impresiones sobre Ucrania ahora que la liberalización de visados y el Acuerdo de…
Entrevistamos a Javi López, eurodiputado y nuevo miembro del Consejo de ECFR, sobre Turquía Listen on Soundcloud…
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Entre enero y marzo de 2026, Aspen Institute España y la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebraron, en formato online, un ciclo de tres sesiones a puerta cerrada sobre la nueva estrategia digital europea. El ciclo tuvo lugar en un momento en el que la Unión…
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El pasado 29 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, celebró en Madrid la segunda edición del diálogo político de alto nivel «Construir la seguridad europea: defensa, preparación y…
Diálogo político a puerta cerrada El 17 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, organizó un diálogo político a puerta cerrada en Madrid sobre la Estrategia Española para Asia-Pacífico (2026-2029) y el papel de…
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