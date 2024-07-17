Transizione energetica, tecnologia e geopolitica: quali scenari strategici per Europa & Italia?
La sfida tecnologica posta dalla transizione energetica è un fattore dirimente di competizione tra gli attori internazionali, con implicazioni critiche sul futuro assetto geoeconomico globale, come reso evidente dalle tensioni nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti, Cina e Unione Europea. Allo stesso tempo, la proiezione esterna degli attori internazionali e lo sforzo di costruzione di nuove partnership e collaborazioni sono meccanismi essenziali per lo sviluppo di catene del valore resilienti
Hybrid event
La sfida tecnologica posta dalla transizione energetica è un fattore dirimente di competizione tra gli
attori internazionali, con implicazioni critiche sul futuro assetto geoeconomico globale, come reso
evidente dalle tensioni nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti, Cina e Unione Europea. Allo stesso
tempo, la proiezione esterna degli attori internazionali e lo sforzo di costruzione di nuove partnership
e collaborazioni sono meccanismi essenziali per lo sviluppo di catene del valore resilienti.
Il progetto, realizzato da ECCO in collaborazione con l’ufficio di Roma ECFR e con il sostegno di
Fondazione Compagnia di San Paolo, analizza la dimensione geopolitica dello sviluppo
tecnologico legato alle esigenze della transizione energetica, con l’obiettivo di formulare
raccomandazioni di policy per i decisori politici italiani ed europei.
Agenda
14:30 – 14:45 Saluti iniziali e apertura dei lavori
A cura di Fondazione Compagnia di San Paolo, ECCO, ECFR
▪ Nicolò Russo Perez, Responsabile Missione Aprire Scenari Internazionali, Fondazione Compagnia di San Paolo*
▪ Silvia Francescon, Senior Associate Politica estera, ECCO
▪ Arturo Varvelli, Direttore dell’ufficio di Roma e Senior Policy Fellow, ECFR*
14:45 – 15:20 Setting the scene
Presentazione dei report di analisi e mappatura delle catene del valore delle principali tecnologie per l’energia pulita e strategie di sviluppo delle catene del valore verdi di UE, USA e Cina elaborati dal gruppo di lavoro ECCO-ECFR.
▪ Massimiliano Bienati, Responsabile Programma Trasporti, ECCO
▪ Lorena Stella Martini, Policy Advisor Politica estera, ECCO
▪ Alberto Rizzi, Policy Fellow, ECFR*
15:20 – 15:30 Fantaforecasting
Presentazione del tool nel quadro del progetto, a cura di Zetakappa
▪ Eugenio Dacrema, CEO, Zetakappa
15:30 – 16:00 Tavola rotonda 1 – Elezioni americane: Quali scenari per l’accordo di Parigi, Inflation Reduction Act (IRA), relazioni con la Cina e relazioni transatlantiche?
16:00 – 16:15 Coffee break
16:15 – 16:45 Tavola rotonda 2 – La nuova Commissione europea: quali risvolti geopolitici della strategia industriale green UE?
16:45 – 17:15 Tavola rotonda 3 – Quale ruolo internazionale per l’Italia tra Piano Mattei e Global Gateway?
17:15 – 17:30 Conclusioni e chiusura dei lavori
(*= da remoto)