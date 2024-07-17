Transizione energetica, tecnologia e geopolitica: quali scenari strategici per Europa & Italia?

La sfida tecnologica posta dalla transizione energetica è un fattore dirimente di competizione tra gli

attori internazionali, con implicazioni critiche sul futuro assetto geoeconomico globale, come reso

evidente dalle tensioni nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti, Cina e Unione Europea. Allo stesso

tempo, la proiezione esterna degli attori internazionali e lo sforzo di costruzione di nuove partnership

e collaborazioni sono meccanismi essenziali per lo sviluppo di catene del valore resilienti.

Il progetto, realizzato da ECCO in collaborazione con l’ufficio di Roma ECFR e con il sostegno di

Fondazione Compagnia di San Paolo, analizza la dimensione geopolitica dello sviluppo

tecnologico legato alle esigenze della transizione energetica, con l’obiettivo di formulare

raccomandazioni di policy per i decisori politici italiani ed europei.

Agenda

14:30 – 14:45 Saluti iniziali e apertura dei lavori

A cura di Fondazione Compagnia di San Paolo, ECCO, ECFR

▪ Nicolò Russo Perez, Responsabile Missione Aprire Scenari Internazionali, Fondazione Compagnia di San Paolo*

▪ Silvia Francescon, Senior Associate Politica estera, ECCO

▪ Arturo Varvelli, Direttore dell’ufficio di Roma e Senior Policy Fellow, ECFR*

14:45 – 15:20 Setting the scene

Presentazione dei report di analisi e mappatura delle catene del valore delle principali tecnologie per l’energia pulita e strategie di sviluppo delle catene del valore verdi di UE, USA e Cina elaborati dal gruppo di lavoro ECCO-ECFR.

▪ Massimiliano Bienati, Responsabile Programma Trasporti, ECCO

▪ Lorena Stella Martini, Policy Advisor Politica estera, ECCO

▪ Alberto Rizzi, Policy Fellow, ECFR*

15:20 – 15:30 Fantaforecasting

Presentazione del tool nel quadro del progetto, a cura di Zetakappa

▪ Eugenio Dacrema, CEO, Zetakappa

15:30 – 16:00 Tavola rotonda 1 – Elezioni americane: Quali scenari per l’accordo di Parigi, Inflation Reduction Act (IRA), relazioni con la Cina e relazioni transatlantiche?

16:00 – 16:15 Coffee break

16:15 – 16:45 Tavola rotonda 2 – La nuova Commissione europea: quali risvolti geopolitici della strategia industriale green UE?

16:45 – 17:15 Tavola rotonda 3 – Quale ruolo internazionale per l’Italia tra Piano Mattei e Global Gateway?

17:15 – 17:30 Conclusioni e chiusura dei lavori

(*= da remoto)