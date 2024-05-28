Connessioni infinite: Italia, Europa e progetto IMEC

L’IMEC è un progetto a lungo termine che richiede investimenti considerevoli e presenta notevoli ostacoli interni ed esterni. Ma il potenziale del corridoio di rafforzare i legami tra potenze diverse potrebbe rivelarsi prezioso in questo mondo frammentato e turbolento, con benefici geopolitici e geoeconomici per Europa ed i suoi partner.

Sono questi alcuni dei temi della discussione moderata da Emanuele Rossi, Analista di Formiche. L’evento è stato introdotto dall’intervento di Alberto Rizzi, Policy Fellow di ECFR, autore del policy brief The infinite connection: How to make the India-Middle East-Europe economic corridor happen.

All’evento ha partecipato un gruppo selezionato di decisori politici ed esperti, provenienti da istituzioni, imprese e think tanks, incoraggiati a partecipare attivamente alla discussione.

I lavori hanno avuto luogo in lingua italiana. L’evento è su invito personale e secondo le regole Chatham House.

Agenda

Speakers:

Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali di Edison

Giangiacomo Calovini, Membro della Commissione Affari esteri e Comunitari, Camera dei Deputati

Paolo Formentini, Membro della Commissione Affari esteri e Comunitari, Camera dei Deputati

Alberto Rizzi, Policy Fellow, ECFR

Modera: Emanuele Rossi, Analista di Formiche