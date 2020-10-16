Contact us Share LinkedIn Bluesky Tweet Instagram WhatsApp In this page Go to top ECFR Communications team +49 (0)30 32 50 51 013 [email protected] Please note: We do not accept unsolicited external article ideas, pitches, or submissions. ECFR offices ECFR Berlin @ecfrberlin on Bluesky Unter den Linden 17 10117 Berlin [email protected] +49 (0) 30 32 50 51 00 ECFR London 120 New Cavendish Street London W1W 6XX [email protected] +44 (0) 20 7227 6860 ECFR Madrid @ECFRMadrid on X Calle Felipe IV 9, 1º Derecha 28014 Madrid [email protected] +34 91 523 4818 ECFR Paris @ECFRParis on X [email protected] + 33 (0) 1 83 79 01 87 ECFR Rome @ecfrrome on Bluesky Via Vittorio Veneto 54/B, 00187 Roma [email protected] ECFR Sofia @ecfrsofia on Bluesky бул. „Патриарх Евтимий“ № 10 София 1142, България 10 Patriarh Evtimiy blvd. Sofia 1142, Bulgaria [email protected] +359 2 421 40 52 ECFR Warsaw @ECFRWarsaw on X ul. Marszałkowska 107, 00-110 Warszawa, Polska [email protected] +48 506 475 479 ECFR Washington @ECFRStates on X 1779 Massachusetts Ave NW Washington, DC 20036 [email protected]