ECFR Roma

Consiglieri italiani di ECFR

  • Giorgia Abeltino, Direttrice Senior Government Affairs and Public Policy South Europe, Google
  • Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio dei Ministri; già Presidente della Corte Costituzionale
  • Vincenzo Amendola, Membro Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati; già Ministro per gli Affari Europei
  • Enrico Maria Bagnasco, Amministratore Delegato, Sparkle; Presidente, Confindustria Assafrica & Mediterraneo
  • Deborah Bergamini, Vicepresidente della Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Camera dei Deputati; già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Emma Bonino, già Ministro degli Affari Esteri; già Commissario europeo 
  • Marta Dassù, Senior Director European Affairs, The Aspen Institute; Editor-in-Chief, Aspenia
  • Massimo Deandreis, General Manager, S.R.M. Economic Research Center affiliato al gruppo Intesa Sanpaolo
  • Emanuela Claudia Del Re, vice-responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia; già Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Sahel, Vice Ministra degli Esteri e Membro della Camera dei Deputati
  • Piero Fassino, Presidente, CeSPI; Membro della Camera dei Deputati
  • Flavia Giacobbe, Direttore, Formiche e Airpress
  • Alba Lamberti, Responsabile del Programma European City Leadership, The London School of Economics and Political Sciences (LSE); Presidente del Consiglio di Amministrazione, Breaking Barriers; già Vice Direttrice per le attività e Responsabile dell’Ufficio di Londra, European Council of Foreign Relations (Italia/Regno Unito)
  • Enrico Letta, Dean, IE School of Politics, Economics & Global Affairs; Presidente, Jacques Delors Institute; già Presidente del Consiglio dei Ministri, già Membro della Camera dei Deputati
  • Giampiero Massolo, Presidente, Mundys
  • Paolo Magri, Amministratore Delegato e Chair del Comitato Scientifico, ISPI
  • Paolo Messa, Executive Vice President for International Relations and Strategic Partnerships, National Italian American Foundation (NIAF); già Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council
  • Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali, Edison
  • Lapo Pistelli, Direttore Public Affairs, ENI
  • Lia Quartapelle, Vicepresidente Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati
  • Nicolò Russo Perez, Direttore, Fondazione CSF
  • Giorgio Rutelli, Vice Direttore, Adnkronos
  • Pasquale Salzano, Ambasciatore d’Italia in Marocco, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
  • Stefano Sannino, già Direttore Generale, Direzione generale per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo (DG MENA), Commissione Europea; già Segretario Generale, Servizio Europeo di Azione Esterna
  • Alessandro Speciale, Principal Press Officer, European Central Bank
  • Fabrizio Tassinari, Direttore esecutivo, School of Transnational Governance, European University Institute
  • Loredana Teodorescu, Responsabile Affari Europei e Internazionali, Istituto Luigi Sturzo; Presidente, WIIS Italy
  • Nathalie Tocci, Direttore, IAI; già Special Advisor dell’Alto Rappresentante per la Politica Estera Europea/Vice Presidente della Commissione Europea
  • Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy
  • Renato Vichi, Group Head, Senior Director Institutional Affairs and External Communication, International Subsidiary Banks, Intesa Sanpaolo 