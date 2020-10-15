Consiglieri italiani di ECFR

Giorgia Abeltino, Direttrice Senior Government Affairs and Public Policy South Europe, Google
Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio dei Ministri; già Presidente della Corte Costituzionale
Vincenzo Amendola, Membro Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati; già Ministro per gli Affari Europei
Enrico Maria Bagnasco, Amministratore Delegato, Sparkle; Presidente, Confindustria Assafrica & Mediterraneo
Deborah Bergamini, Vicepresidente della Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Camera dei Deputati; già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Emma Bonino, già Ministro degli Affari Esteri; già Commissario europeo
Marta Dassù, Senior Director European Affairs, The Aspen Institute; Editor-in-Chief, Aspenia
Massimo Deandreis, General Manager, S.R.M. Economic Research Center affiliato al gruppo Intesa Sanpaolo
Emanuela Claudia Del Re, vice-responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia; già Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Sahel, Vice Ministra degli Esteri e Membro della Camera dei Deputati
Piero Fassino, Presidente, CeSPI; Membro della Camera dei Deputati
Flavia Giacobbe, Direttore, Formiche e Airpress
Alba Lamberti, Responsabile del Programma European City Leadership, The London School of Economics and Political Sciences (LSE); Presidente del Consiglio di Amministrazione, Breaking Barriers; già Vice Direttrice per le attività e Responsabile dell’Ufficio di Londra, European Council of Foreign Relations (Italia/Regno Unito)
Enrico Letta, Dean, IE School of Politics, Economics & Global Affairs; Presidente, Jacques Delors Institute; già Presidente del Consiglio dei Ministri, già Membro della Camera dei Deputati
Giampiero Massolo, Presidente, Mundys
Paolo Magri, Amministratore Delegato e Chair del Comitato Scientifico, ISPI
Paolo Messa, Executive Vice President for International Relations and Strategic Partnerships, National Italian American Foundation (NIAF); già Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council