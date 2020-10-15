Miembros españoles del Consejo de ECFR

La estrategia de ECFR se basa en tres elementos característicos: un Consejo paneuropeo; oficinas en los principales Estados miembros de la Unión, y una metodología de investigación innovadora a través de varios programas.

Un think tank apoyado por un distinguido Consejo

ECFR ha reunido un Consejo de más de doscientos líderes políticos, pensadores y entrepreneurs de toda Europa. El Consejo está presidido por: Carl Bildt, ex primer ministro de Suecia; Lykke Friis, directora de Think Tank Europa; y Norbert Röttgen, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag. Son también miembros de ECFR Ivan Krastev, Helle Thorning-Schmidt, Timothy Garton Ash, Javier Solana, Sylvie Kauffmann, entre otros.

En España, los miembros del Consejo son: