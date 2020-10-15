Miembros españoles del Consejo de ECFR
La estrategia de ECFR se basa en tres elementos característicos: un Consejo paneuropeo; oficinas en los principales Estados miembros de la Unión, y una metodología de investigación innovadora a través de varios programas.
Un think tank apoyado por un distinguido Consejo
ECFR ha reunido un Consejo de más de doscientos líderes políticos, pensadores y entrepreneurs de toda Europa. El Consejo está presidido por: Carl Bildt, ex primer ministro de Suecia; Lykke Friis, directora de Think Tank Europa; y Norbert Röttgen, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag. Son también miembros de ECFR Ivan Krastev, Helle Thorning-Schmidt, Timothy Garton Ash, Javier Solana, Sylvie Kauffmann, entre otros.
En España, los miembros del Consejo son:
- Joaquín Almunia – Exvicepresidente de la Comisión Europea y excomisario europeo de Competencia y de Asuntos Económicos y Monetarios; Miembro del Board, Centre for European Policy Studies (CEPS)
- Marta Blanco Quesada – Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, CEOE
- Josep Borrell – Ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea; Presidente, CIDOB; Investigador Sénior Distinguido, Real Instituto Elcano
- Ildefonso Castro – Secretario de Política Internacional del Partido Popular
- José M. de Areilza Carvajal – Secretario General de Aspen Institute España; profesor en ESADE
- Miguel Ferrer – Cofundador de Dinamo; Senior Advisor de Adigital
- Lina Gálvez Muñoz – Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Parlamento Europeo; Diputada al Parlamento Europeo (S&D)
- Cristina Gallach – Periodista; Secretaria del Consejo de Global Women Leaders – Voices for Change; ex Comisionada Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (España)
- Arancha González Laya – Decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA); exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España
- Diego Hidalgo – Co-fundador, European Council on Foreign Relations (ECFR) Madrid; co-fundador, El País; fundador, Club de Madrid, CITpax y FRIDE
- Hana Jalloul – Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores; Secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo, Comisión Ejecutiva Federal, Partido Socialista Obrero Español; Miembro del Parlamento Europeo (S&D)
- Alejandra Kindelán Oteyza – Presidenta, Asociación Española de Banca
- Javi López – Vicepresidente, Parlamento Europeo; Miembro del Parlamento Europeo (S&D)
- Adriana Maldonado López – Diputada, Congreso de los Diputados de España (PSOE)
- Cristina Manzano – Directora de Relaciones Externas, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
- Valentina Martínez Ferro – Directora, OIKOS Política y Medio Ambiente; exdiputada y Portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, Partido Popular
- Rocío Martínez-Sampere – Directora, Fundación Felipe González; Consejera Independiente, CIRSA; exdiputada del Parlament de Catalunya, PSC-PSOE
- Enrique Mora – Ministro plenipotenciario de primera clase, MEAUEC (España); exdirector político del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); exdirector general de Política Exterior y Seguridad, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (España)
- Juan Moscoso del Prado – Investigador Principal de EsadeGeo; jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Consejo Económico y Social de España; exdiputado del Congreso de los Diputados de España (PSOE)
- Manuel Muñiz – Rector, IE University Madrid; exsecretario de Estado de la España Global
- Ana Palacio – Exministra de Asuntos Exteriores, MAEUEC; exvicepresidenta, Banco Mundial; Abogada y fundadora, Palacio y Asociados
- Nicolás Pascual de la Parte – Miembro del Parlamento Europeo (Partido Popular)
- Alejandro Romero – Fundador y CEO, Alto Intelligence
- María Sicilia de Bruyelle – Directora de la División de Sistemas Eléctricos y Mercados, Agencia Internacional de la Energía (OCDE); exdirectora de la Oficina de Inversión en Infraestructura, Enagás
- Javier Solana – Ex Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea; Ex Secretario General de la OTAN
- Anna Terrón Cusí – Exsecretaria de Estado de Migraciones, MAEUEC; Senior Fellow, Migration Policy Institute
- Ilke Toygür (España/Turquía) – Directora, Global Policy Center; Profesora de Política Europea, IE University