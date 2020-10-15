Sobre nosotros

El European Council on Foreign Relations (ECFR) es un think tank pan-europeo, fundado en 2007, con oficinas en Berlín, Londres, París, Roma, Madrid, Sofía y Varsovia. ECFR tiene como objetivo fundamental reforzar la política exterior europea conforme a los principios, valores e intereses europeos, y revitalizar el proyecto europeo en su conjunto, tendiendo puentes entre distintas perspectivas y diferencias nacionales. Un objetivo que cobra especial importancia en tiempos de auge de populismos, eurofobia, aislacionismo y conflictos más allá de nuestras fronteras. Opera a través de un Consejo compuesto por más de 200 personalidades europeas, varios programas de investigación y las oficinas nacionales.

ECFR lleva a cabo una dinámica labor de abogacía a través de informes, presencia en medios, redes sociales y opinión pública, así como diplomacia privada, creando una plataforma de debate informado y crítico. Una comunidad estratégica pan-europea, con prioridades como la crisis de refugiados, el proceso de paz de Oriente Medio, Europa del Este y Rusia, o qué papel para Europa en Asia.

La Oficina en Madrid del ECFR se creó a finales de 2007 con el apoyo de Diego Hidalgo, filántropo, cofundador de ECFR y Presidente de FRIDE, y teniendo como director a José Ignacio Torreblanca, actual Senior Adviser & Distinguished Policy Fellow. Desde 2025, su dirección se encuentra bajo el liderazgo de Carla Hobbs.

ECFR Madrid es una organización sin ánimo de lucro, que quiere ser la plataforma pan-europea de referencia en España. Los objetivos fundacionales de ECFR Madrid son diseminar los valores democráticos de paz, desarrollo, solidaridad y derechos humanos, recogidos en el Tratado de la UE; ser un centro para el debate y el análisis informado y promover desde España una política exterior europea más fuerte y coherente con tales principios e intereses, y una España más europea, en el marco de una necesaria renovación del proyecto europeo.

ECFR Madrid tiene una gran presencia en medios y redes sociales, organiza eventos de calidad y muy dinámicos, a menudo con otras organizaciones de sociedad civil, para discutir aspectos novedosos sobre los actuales retos de nuestra era como los refugiados, los cambios en África del Norte y Oriente Medio, Ucrania, o la propia crisis europea.

La Oficina de ECFR en España está inscrita, desde el 2 de julio de 2015, en el Registro Nacional de Asociaciones como “Asociación Consejo Europeo de Relaciones Exteriores” con el número 607963 y sus miembros fundadores son Diego Hidalgo, Cristina Manzano y José Ignacio Torreblanca.

Partners de ECFR Madrid