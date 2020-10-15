В Съвета си Европейски съвет за външна политика успя да събере повече от триста изтъкнати членове – политици, хора на ключови позиции, анализатори и корпоративни представители от страните членки и страните кандидатки, които се събират веднъж годишно в пълния си състав. Чрез географски и тематични работни групи, членовете подпомагат екипа на ЕСВП със съвети и обратна връзка, както и във връзка с дейности на ЕСВП в собствените им държави. Съветът е председателстван от Карл Билд, Лике Фрийс и Норберт Рьотген.

Българските членове на Съвета са: