Членове на Съвета
В Съвета си Европейски съвет за външна политика успя да събере повече от триста изтъкнати членове – политици, хора на ключови позиции, анализатори и корпоративни представители от страните членки и страните кандидатки, които се събират веднъж годишно в пълния си състав. Чрез географски и тематични работни групи, членовете подпомагат екипа на ЕСВП със съвети и обратна връзка, както и във връзка с дейности на ЕСВП в собствените им държави. Съветът е председателстван от Карл Билд, Лике Фрийс и Норберт Рьотген.
Българските членове на Съвета са:
- Кристалина Георгиева – управляващ директор на Международния валутен фонд, бивш главен изпълнителен директор на Световната банка
- Димитър Енчев – Съосновател и директор, CWP Global
- Петър Карабоев – заместник-главен редактор, Икономедиа
- Иван Кръстев – председател на УС, Център за либерални стратегии
- Ева Майдел – член на Европейския парламент и председател на Международното европейско движение
- Николай Младенов – директор, Дипломатическа академия „Ануар Гаргаш; бивш специален пратеник на ООН за Близкоизточния мирен процес, бивш министър на външните работи на Република България
- Юлиан Попов – старши съветник, Европейска фондация за климата; бивш министър на околната среда и водите на Република България
- Луиза Славкова – Основател, Sofia Platform
- Тодор Тагарев – военен експерт; бивш министър на отбраната на Република България