Pan-European Fellowship
La Pan-European Fellowship ECFR-Fondazione Compagnia di San Paolo nasce nel 2016 per consentire ai giovani professionisti del settore della ricerca di fare esperienza in un think tank internazionale. La borsa di studio si sviluppa nelle aree di ricerca, advocacy, networking e prevede una permanenza presso gli uffici europei di ECFR e presso le istituzioni partner di Fondazione Compagnia di San Paolo a Torino.
Isabella Antinozzi (2021-2022)
Policy Analyst, International Relations and Defense Committee, UK House of Lords
Area di expertise
Politiche di sicurezza e difesa UK e UE
Luca Barana (2016-2017)
Senior Fellow, Istituto Affari Internazionali (IAI)
Area di expertise
Politiche migratorie; migrazioni; azione esterna UE; politica estera italiana
Federico Borsari (2021-2022)
Non-Resident Fellow, Transatlantic Defense and Security, Center for European Policy Analysis (CEPA)
Area di expertise
Relazioni transatlantiche; sicurezza e difesa; nuove tecnologie; droni
Mattia Caniglia (2021-2022)
Affiliate Lecturer nel Master Internazionale in Security, Intelligence and Strategic Studies, Università di Glasgow; Senior Intelligence e Policy Analyst, Global Disinformation Index
Area di expertise
Disinformazione; OSINT; terrorismo ed estremismo Jihadista, di destra e anarco-insurrezionalista; sicurezza Internazionale; Africa Sub Sahariana e Sahel
Matteo Colombo (2020-2021)
Research Fellow, Clingendael
Area di expertise
Politica mediorientale, focus: Egitto, Libia e Siria
Francesca Frassineti (2021-2022)
Professoressa a contratto di Storia dell’Asia orientale contemporanea, Università Ca’ Foscari Venezia; Associate Research Fellow, Asia Centre, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
Area di expertise
Politica interna ed estera della Corea del Nord e del Sud; relazioni Ue-Corea del Sud; politiche di sicurezza e di difesa in Asia orientale
Maria Gargano (2018-2019)
Ricercatrice, Egmont- Royal Institute for International Relations
Area di expertise
Migrazione e mobilità umana; sviluppo
Mattia Giampaolo (2019-2020)
Research Fellow, CeSPI
Area di expertise
Movimenti politici e sociali in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco; transizione libica; questione palestinese.
Karolina Muti (2020-2021)
Responsabile di ricerca nei programmi Sicurezza e Difesa, Istituto Affari Internazionali (IAI)
Area di expertise
Sicurezza e difesa: difesa europea, NATO, protezione infrastrutture critiche, politica di difesa italiana
Alberto Rizzi (2022-2023)
Policy Fellow, ECFR
Area di expertise
Infrastrutture; economia; energia; UE
Pietro Sala (2025 – present)
Pan-European Fellow
Area di expertise
Politica estera dell’UE; integrazione Europea e partecipazone democratica.
Silvia Samoré (2022-2023)
Analista Politica, ENI
Area di expertise
Sicurezza e riforma del settore della sicurezza; UE; NATO
Marco Saracco (2020-2021)
Diplomatico
Area di expertise
Geo-economia; integrazione economica
Paola Sartori (2018-2019)
Policy Officer, Agenzia Europea per la Difesa
Area di expertise
Difesa: cooperazione europea in materia di difesa, industria della difesa, relazioni Transatlantiche, NATO
Emily Tasinato (2024-2025)
Outreach Associate for the Arabian Peninsula & Associate Debate Coordinator, Amwaj.media; Contributor, Limes – Rivista Italiana di Geopolitica
Area di expertise
La penisola arabica e la regione del Golfo
Lorenzo Vai (2018-2019)
Diplomatico
Area di expertise
Affari europei; Politica di Sicurezza e di Difesa Comune dell’UE (CSDP); Politica Estera e di Sicurezza Comune dell’UE (CFSP); relazioni transatlantiche
Angelica Vascotto (2023-2024)
Postdoctoral Researcher, Università di Padova (Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali)
Area di expertise
Conflitti etnici, relazioni internazionali e studi strategici, strutture statali post-belliche, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa, Africa subsahariana