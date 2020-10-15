Skupia ponad 320 wybitnych Europejczyków z 27 krajów Unii i spoza niej, w tym obecnych oraz byłych szefów rządów, a także obecnych i byłych ministrów spraw zagranicznych, tworzących środowisko refleksji nad strategią UE w polityce międzynarodowej. Członkowie Rady kształtują kierunki badań prowadzonych przez ECFR i upowszechniają ich wyniki w Europie oraz poza nią. Przewodnictwo w Radzie sprawują obecnie Carl Bildt, Lykke Friis i Norbert Röttgren.
Polskimi członkami Rady są:
- Edwin Bendyk – prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, pisarz i dziennikarz tygodnika Polityka
- Mikołaj Dowgielewicz – dyrektor generalny i zastępca sekretarza generalnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego
- Danuta Hübner – była posłanka do Parlamentu Europejskiego, była komisarz Unii Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego
- Leszek Jażdżewski – redaktor naczelny LIBERTÉ!
- Ewa Łabno-Falęcka – doradczyni, Mercedes-Benz VANS Project Jawor
- Joanna Maćkowiak-Pandera – prezeska zarządu Forum Energii
- Henryka Mościcka-Dendys – podsekretarz stanu, MSZ
- Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej
- Marek Prawda – podsekretarz stanu MSZ
- Patrycja Sasnal – profesor wizytująca, Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, UCLA
- Jacek Siewiera – były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
- Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych
- Wawrzyniec Smoczyński – założyciel Polityki Insight
- Aleksander Smolar – były prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
- Katarzyna Smyk – szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
- Michał Szułdrzyński – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
- Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy; były sekretarz stanu MSZ ds. europejskich
- Karolina Wigura – szefowa działu politycznego Kultury Liberalnej
- Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan