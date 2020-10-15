Rada ECFR

Skupia ponad 320 wybitnych Europejczyków z 27 krajów Unii i spoza niej, w tym obecnych oraz byłych szefów rządów, a także obecnych i byłych ministrów spraw zagranicznych, tworzących środowisko refleksji nad strategią UE w polityce międzynarodowej. Członkowie Rady kształtują kierunki badań prowadzonych przez ECFR i upowszechniają ich wyniki w Europie oraz poza nią. Przewodnictwo w Radzie sprawują obecnie Carl Bildt, Lykke Friis i Norbert Röttgren.

Polskimi członkami Rady są:

  • Edwin Bendyk – prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, pisarz i dziennikarz tygodnika Polityka
  • Mikołaj Dowgielewicz – dyrektor generalny i zastępca sekretarza generalnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  • Danuta Hübner – była posłanka do Parlamentu Europejskiego, była komisarz Unii Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego
  • Leszek Jażdżewski – redaktor naczelny LIBERTÉ!
  • Ewa Łabno-Falęcka – doradczyni, Mercedes-Benz VANS Project Jawor
  • Joanna Maćkowiak-Pandera – prezeska zarządu Forum Energii
  • Henryka Mościcka-Dendys – podsekretarz stanu, MSZ
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej
  • Marek Prawda – podsekretarz stanu MSZ
  • Patrycja Sasnal – profesor wizytująca, Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, UCLA
  • Jacek Siewiera – były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych
  • Wawrzyniec Smoczyński – założyciel Polityki Insight
  • Aleksander Smolar – były prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
  • Katarzyna Smyk – szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  • Michał Szułdrzyński – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
  • Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy; były sekretarz stanu MSZ ds. europejskich
  • Karolina Wigura – szefowa działu politycznego Kultury Liberalnej
  • Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan