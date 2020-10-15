Warszawskie Biuro ECFR powstało we wrześniu 2011. Jego pierwszym dyrektorem był Konstanty Gebert, który sprawował tę funkcję do końca 2012 roku. Od stycznia 2013 roku biurem kieruje Piotr Buras.

Celem Warszawskiego Biura ECFR jest stymulowanie polskiej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej i jej polityki zagranicznej oraz włączanie do dyskusji europejskiej polskich środowisk politycznych i eksperckich. Biuro zajmuje się upowszechnianiem analiz i raportów przygotowywanych przez ECFR, wokół których organizuje debaty, seminaria i konferencje, a także publikowaniem własnych analiz i komentarzy.