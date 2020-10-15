Deutsche Council Mitglieder
Der ECFR vereint über 330 amtierende Politiker, Entscheidungsträger, Intellektuelle und führende Unternehmer aus der ganzen EU. Einmal im Jahr treffen sich die Council Mitglieder zu einer Generalversammlung. Durch ihren Einsatz in thematischen Projektgruppen liefern die Mitglieder Ratschläge und Feedback zur Politikgestaltung und unterstützen die Aktivitäten des ECFR in ihren jeweiligen Ländern.
- Knut Abraham – Mitglied des deutschen Bundestages, CDU; Koordinator für deutsch-polnische Zusammenarbeit der Bundesregierung
- Niels Annen – Staatssekretär, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
- Thomas Bagger – Ehem. Staatssekretär, Auswärtiges Amt
- Ottilie Bälz – Bereichsleiterin für Globale Fragen, Robert Bosch Stiftung
- Franziska Brantner – Bundesvorsitzende, Bündnis 90/Die Grünen; Mitglied des deutschen Bundestages
- Sandra Breka – Vizepräsidentin und COO, Open Society Foundations
- Saskia Bruysten – Mitbegründerin, Carbon Equity; Mitbegründerin, Yunus Social Business
- Reinhard Bütikofer – Senior Fellow, CEPA; Senior Adviser, EPC; ehem. Mitglied des Europäischen Parlaments
- Julia De Clerck-Sachsse – Senior Non-Resident Fellow, German Marshall Fund of the United States
- Florian Eder – Senior Editor, Süddeutsche Zeitung
- Joschka Fischer – ehemaliger Außenminister; ehemaliger Vizekanzler
- Benedikt Franke – CEO und stellv. Vorsitzender, Münchner Sicherheitskonferenz
- Alexander Graf Lambsdorff – Deutscher Botschaft in Russland
- Anna Herrhausen – Vorstandsmitglied, Phineo gAG
- Christoph Heusgen – Ehem. Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz.
- Ina Heusgen – Beauftragte für Humanitäre Hilfe, Auswärtiges Amt
- Wolfgang Ischinger – Botschafter; Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz
- Roderich Kiesewetter – Mitglied des deutschen Bundestages, CDU
- Lars Klingbeil – Bundesminister der Finanzen
- Chantal Kopf – Mitglied des deutschen Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen
- Stefan Kornelius – Sprecher der Bundesregierung; Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
- Sergey Lagodinsky – Mitglied des Europäischen Parlaments, Die Grünen/EFA
- Mariam Lau – Redakteurin Ressort Politik, Die Zeit
- Nathanael Liminski – Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen
- Stefan Mair – Direktor, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
- Johannes Meier – Beiratsvorsitzender, Stiftung Mercator
- Almut Möller – Direktorin European and Global Affairs & Leiterin des Programms Europa in der Welt, European Policy Centre
- Hannah Neumann – Mitglied des Europäischen Parlaments, Die Grünen/EFA
- Wolfgang Niedermark – Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Dietmar Nietan – Ehem. Mitglied des deutschen Bundestages, SPD
- Omid Nouripour – Vizepräsident des deutschen Bundestages
- Cem Özdemir – Ehem. Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
- Sarah Pagung – Leiterin Bereich Internationale Politik und Hauptstadtbüro
- Norbert Röttgen – Mitglied des deutschen Bundestages, CDU; Stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Auswärtiges
- Klaus Scharioth – Ehem. Rektor des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben; ehemaliger deutscher Botschafter in den USA
- Wolfgang Schmidt – Ehem. Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben
- Caroline Schmutte – Vorstandsvorsitzende, Save The Children Deutschland
- Michael Schwarz – Geschäftsführer, Verein Baden-Badener Unternehmergespräche
- Daniela Schwarzer – Mitglied des Vorstands, Bertelsmann Stiftung
- Florian Seibel – CEO, Quantum Systems
- Christoph Steck – Director Public Policy Spanien & Portugal, Amazon
- Sabine Stricker-Kellerer – Rechtsanwältin, SSK Asia
- Eckart von Klaeden – Leiter der Abteilung Politik und Außenbeziehungen der Daimler AG; ehemaliger Staatsminister im Bundeskanzleramt
- Stella Voutta – Teamleiterin für Frieden und strategische Partnerschaften, Robert Bosch Stiftung
- Johann Wadephul – Bundesminister des Auswärtigen
- Sabine Weyand – Generaldirektorin der Generaldirektion Handel (DG Trade) Europäische Kommission
- André Wilkens – Direktor, European Cultural Foundation
- Guntram Wolff – Professor für Wirtschaftswissenschaften, Université libre de Bruxelles (ULB); Senior Fellow, Bruegel
- Jeromin Zettelmeyer – Direktor, Bruegel