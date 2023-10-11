Soutenir et prospérer : comment les Européens peuvent soutenir l’Ukraine
Au lendemain de l’offensive brutale menée par le Hamas contre Israël, il est impératif que les décideurs politiques non seulement s’attaquent à cette crise immédiate, mais reconnaissent également l’urgence de la situation qui se déroule aux portes de l’Europe, en Ukraine. En soutenant efficacement l’Ukraine, nous démontrons notre capacité à relever des défis complexes et ouvrons la voie à des solutions plus efficaces ailleurs aussi.
Le soutien de l’Occident à l’Ukraine a été visible et efficace depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, comme cela a été souligné lors d’une réunion sans précédent des ministres des affaires étrangères de l’UE à Kiev le 2 octobre. La contre-offensive de Kiev a pris de l’ampleur, les alliés occidentaux acceptant finalement de fournir des chars, des avions de combat et des formations. L’aide économique de l’UE, qui s’élève à 76 milliards d’euros, a dépassé celle des États-Unis, et l’Ukraine se rapproche des négociations d’adhésion à l’UE. Toutefois, le soutien de l’Occident se fissure, les Républicains américains bloquant toute aide supplémentaire.
Dans leur nouveau policy brief, Marie Dumoulin, Lykke Friis, Gustav Gressel et Leo Litra du Conseil européen des relations étrangères (ECFR) présentent des mesures concrètes pour soutenir l’Ukraine au cours des mois et des années à venir. Le rapport « Sustain and prosper : How Europeans can support Ukraine » (Soutenir et prospérer : comment les Européens peuvent soutenir l’Ukraine) se concentre sur les domaines clés de la sécurité et de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, en s’appuyant sur des entretiens avec de hauts fonctionnaires ukrainiens, des membres du parlement, des experts, des journalistes et des représentants de la société civile.
Dans un avenir prévisible, la sécurité restera la priorité absolue de l’Ukraine et primera sur toutes les autres préoccupations. Mais le redressement et la prospérité future de l’Ukraine seront également stimulés par l’adhésion à l’UE, écrivent les auteurs.
Les principales recommandations en matière d’assistance militaire sont les suivantes :
- Développer les capacités industrielles de défense : L’UE doit renforcer de manière significative son assistance militaire à l’Ukraine en vue du conflit durable qui s’annonce. Pour renforcer son soutien militaire dans l’immédiat et à moyen terme, l’UE et ses États membres doivent relever des défis. Cette crise offre à l’UE l’occasion de développer ses propres capacités industrielles de défense et d’établir une approche cohérente pour de la défense européenne.
- Mise en œuvre d’un plan paneuropéen pour les véhicules: L’UE devrait élaborer un plan paneuropéen pour la production de divers véhicules blindés de combat (y compris des chars, des véhicules de combat d’infanterie, des véhicules de transport blindés, des véhicules blindés de défense aérienne à courte portée et des pièces d’artillerie autopropulsées) nécessaires pour soutenir l’Ukraine. La commande en masse de véhicules inciterait les producteurs à investir. Ces véhicules pourraient être fournis à l’Ukraine ou aux États membres de l’UE, à condition que l’État membre accepte de fournir immédiatement des systèmes équivalents à Kiev.
- Réserver des fonds dans le futur cadre financier: L’UE devrait encourager la cooperation entre entreprises avec des entreprises ukrainiennes et intégrer les capacités militaro-industrielles ukrainiennes dans les industries de défense de l’UE, en fournissant un financement approprié. Cette intégration renforcerait considérablement la souveraineté stratégique de l’UE, en particulier dans des domaines sous-développés tels que les drones et le développement de logiciels. Pour garantir un financement suffisant et prévisible, ces projets devraient être liés aux discussions sur le nouveau budget pluriannuel (2028-2034).
- Faciliter la réponse de l’industrie européenne de la défense: Les institutions de l’UE doivent simplifier l’accès au crédit et à l’assurance pour les industries de défense, en encourageant leur participation active. La Commission européenne doit procéder à une révision complète des réglementations financières, en éliminant les obstacles pour les industries de défense et en garantissant un accès rapide.
- S’engager pour la sécurité à long terme: Les États membres de l’UE devraient renforcer leur soutien à la sécurité de l’Ukraine en établissant des accords de sécurité bilatéraux durables et en aidant à surmonter la résistance des États-Unis à l’adhésion à l’OTAN. Si l’alliance invite l’Ukraine à adhérer à l’OTAN après la guerre en 2024, elle enverra un signal fort à l’Ukraine et, peut-être plus important encore, à la Russie.
Les principales recommandations concernant l’adhésion de l’Ukraine à l’UE sont les suivantes :
- Se préparer à l’élargissement: L’UE doit se préparer à s’étendre à 36 États en vue de l’adhésion de l’Ukraine, à l’instar de l’élargissement « big bang » de 2004. Un plan stratégique, baptisé « Agenda 2030 », devrait être adopté par l’UE et les États membres. Pour accueillir de nouveaux membres d’ici 2034, il est impératif de procéder à des ajustements budgétaires dans le cadre de la période 2028-2034.
- Soutenir la sensibilisation: L’Agenda 2030 devrait être intégré à la campagne électorale du Parlement européen de 2024, présenté par la nouvelle Commission européenne et adopté au cours des présidences polonaise ou danoise en 2025. Les dirigeants de l’UE doivent s’engager à élaborer ce plan lors de la réunion du Conseil européen de décembre 2023. Les campagnes de sensibilisation du public en Europe sont essentielles pour renforcer leur acceptation de la part de la société.
- Assurer la crédibilité: Un engagement fort et un mentorat de la part des États membres devraient concrétiser et faciliter le processus d’adhésion, en empêchant les États individuels d’utiliser des agendas bilatéraux pour retarder ou faire avancer le processus. Un « partenariat pour l’élargissement », un calendrier et un agenda clairs peuvent renforcer la crédibilité de l’UE et encourager les réformes ukrainiennes. L’UE devrait s’engager à fixer une date réaliste pour l’adhésion de l’Ukraine en décembre.
- Promouvoir l’approche fondée sur le mérite: L’UE doit laisser à l’Ukraine suffisamment de temps pour remplir des conditions bien définies, en évitant une « remise de guerre » précipitée. Des conditions claires et assorties de récompenses correspondantes doivent être mises en œuvre. Les progrès fondés sur le mérite sont essentiels tant pour l’Ukraine que pour l’UE.
- Plaider en faveur de réformes structurelles: L’UE devrait encourager l’Ukraine à poursuivre des réformes économiques structurelles dans le cadre du processus de redressement et de reconstruction. Cela préparera l’économie ukrainienne au marché unique de l’UE et créera des conditions favorables au maintien de la main-d’œuvre, aux investissements étrangers et à la croissance de l’emploi, même dans les territoires actuellement occupés par la Russie.
« L’assistance en matière de sécurité et un engagement ferme en faveur de l’élargissement sont essentiels. L’UE est confrontée à un choix difficile : intégrer une Ukraine résiliente avec un soutien solide, ou risquer des dissensions internes et des défis géopolitiques à ses frontières. L’incapacité à s’unir sur l’Ukraine affaiblit la position mondiale de l’UE et invite à l’ingérence extérieure », déclare Marie Dumoulin, co-auteure et directrice du programme Europe élargie de l’ECFR.
« Afin de s’assurer que l’UE sera prête à temps pour l’élargissement, elle devrait convenir dès le mois de décembre d’élaborer un plan stratégique, l’Agenda 2030. Un tel plan, qui préparerait le terrain pour les réformes institutionnelles et financières, enverrait un message clair aux pays candidats : Nous sommes prêts quand vous êtes prêts », ajoute Lykke Friis, directrice du Think Tank Europa, coauteur de l’article.
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