Les membres français du Conseil
Le conseil de l’ECFR regroupe plus de trois cents membres : hommes et femmes politiques, leaders d’opinion, intellectuels, hommes et femmes d’affaires et entrepreneurs de tous les Etats-membres et des pays candidats. Ce conseil se réunit en assemblée plénière une fois par an. Via des groupes de travails géographiques et thématiques, les membres du conseil proposent conseils et commentaires sur les travaux et les activités de l’équipe de l’ECFR. Le conseil est présidé par Carl Bildt, Lykke Friis et Norbert Röttgen.
Les membres français du Conseil sont :
- Alexandre Adam – Membre du Conseil d’Etat; ancien conseiller Europe du Président Macron
- Laurence Boone – ancienne Secrétaire d’État chargée de l’Europe
- Anne Bouverot – Présidente du conseil d’administration de l’École Nationale Supérieure, Paris Sciences et Lettres
- David Cvach – Représentant permanent de la France auprès de l’OTAN
- Thierry Déau – PDG, Meridiam
- Nathalie Delapalme – Directrice, Mo Ibrahim Foundation
- Anne-Marie Descôtes – Ambassadrice de France en Italie
- Muriel Domenach – Représentante permanente de la France auprès de l’OTAN
- Ismaël Emelien – Auteur; cofondateur d’En Marche!, ancien conseiller en communication d’Emmanuel Macron
- Nicole Gnesotto – Vice-présidente de l’Institut Jacques Delors, professeure du CNAM, présidente de l’IHEDN
- Gilles Gressani – Président, Groupe d’Etudes Geopolitiques et Directeur, Le Grand Continent
- Jean-Marie Guéhenno – Conseiller principal, Centre pour le Dialogue Humanitaire
- Elisabeth Guigou – Présidente de la fondation Anna Lindh; ancienne députée et ancienne Présidente de la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale; ancienne Ministre de la Justice
- Fabienne Hara – Ancienne Secrétaire générale, Forum de Paris pour la paix
- Sylvie Kauffmann – Directrice éditoriale, Le Monde
- Aurore Lalucq – Membre du Parlement européen
- Pascal Lamy – Président, Paris Peace Forum; ancien directeur-Général de l’OMC, ancien Commissaire Européen et président du Forum de Paris pour la paix
- Jean-David Levitte – Ambassadeur de France; ancien Sherpa du Président de la République française
- Nathalie Loiseau – Députée européenne et ancienne ministre chargée des Affaires européennes
- Rym Momtaz – Rédactrice en chef du blog Strategic Europe de Carnegie Europe ; ancienne correspondante à l’Élysée pour Politico.
- Amélie de Montchalin – Présidente, Cours des Comptes
- Natalie Nougayrède – Autrice, écrivaine, commentatrice des affaires étrangères, The Guardian
- Cédric O – Ancien Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques
- Delphine O – Ambassadrice et Secrétaire générale du Forum mondial des femmes de l’ONU; ancienne députée de l’Assemblée Nationale
- Christine Ockrent – Présentatrice d’Affaires étrangères, France Culture
- Garance Pineau – Directrice générale, Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- Jean Pisani-Ferry – Tommaso Padoa-Schioppa Chair, European University Institute; Senior Fellow, Bruegel
- Rémy Rioux – PDG, Agence Française de Développement
- Justin Vaïsse – Directeur général du Forum pour la Paix de Paris, ancien directeur du Centre d’Analyse et de Prévision Stratégique (CAPS)
- Shahin Vallée – Directeur du programme de géo-économie, DGAP (German Council on Foreign Relations)
- Pierre Vimont – Conseiller, Rasmussen Gloal; chercheur, Carnegie Europe; ancien Ambassadeur de France aux États-Unis; Ancien Secrétaire Général, Service européen pour l’action extérieure