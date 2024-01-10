Éviter une guerre plus large : Trois façons d’aborder la confrontation entre Israël et le Hezbollah
Le Hezbollah et Israël sont au bord d’une guerre dévastatrice. Malgré des combats prolongés depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, les deux parties ont évité un conflit à grande échelle. Toutefois, la récente campagne israélienne d’assassinats ciblés contre des personnalités du Hamas, du Hezbollah et de l’Iran alimente un cycle d’escalade, tout comme les attaques de groupes soutenus par l’Iran, tels que les Houthis au Yémen. La perspective de frappes militaires américaines et britanniques contre les Houthis en réponse à leurs attaques contre les navires de la mer Rouge se profile à l’horizon.
Le risque d’une guerre régionale de plus en plus étendue est désormais élevé. Elle pourrait entraîner les États-Unis et l’Iran et remettre directement en cause les intérêts européens fondamentaux liés à la stabilité régionale, aux menaces pour la sécurité et aux voies de passage économiques essentielles.
L’escalade des assassinats
Les responsables israéliens font de plus en plus part de leur détermination à éliminer la menace que représente le Hezbollah à leur frontière nord et à rétablir la dissuasion militaire du pays. Il ne fait aucun doute qu’Israël a des préoccupations en matière de sécurité, les attaques du Hezbollah ayant tué un certain nombre de soldats israéliens et forcé l’évacuation de 80 000 résidents israéliens de la frontière libanaise. Mais le Hezbollah et son principal soutien, l’Iran, ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient éviter un conflit total avec Israël. Ils ont limité leurs attaques aux zones frontalières d’Israël dans le cadre d’une volonté de maintenir la pression sur Israël pour qu’il mette fin à sa campagne militaire à Gaza, tout en respectant des règles du jeu non énoncées pour éviter une escalade plus importante.
Ces règles du jeu semblent avoir été bouleversées par la récente campagne d’assassinats menée par Israël à Beyrouth, au Sud-Liban et à Damas. Les États-Unis ont également tué récemment un membre important de la Force de mobilisation populaire irakienne, qu’ils accusaient de diriger des attaques contre leurs forces en Irak et en Syrie. Pour maintenir leur propre sentiment de dissuasion régionale, le Hezbollah et l’Iran seront désormais soumis à une pression croissante pour répondre de manière plus catégorique à ces attaques.
Ce que les Européens doivent faire
Premièrement, les Européens doivent d’urgence intensifier leurs efforts diplomatiques. La diplomatie de la navette menée par le haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, qui a récemment rencontré le chef du bloc parlementaire du Hezbollah et s’est entretenu avec le ministre iranien des affaires étrangères, constitue un point d’entrée important pour l’intensification des efforts européens visant à éloigner le Hezbollah et l’Iran du précipice. Ces efforts devraient inclure un engagement plus actif et de haut niveau de la part des principaux dirigeants européens.
Ensuite, les Européens doivent adresser à Israël un avertissement ferme contre l’escalade. Dans les circonstances actuelles, une décision israélienne d’engager une guerre plus large avec le Hezbollah devrait être considérée comme un acte de choix plutôt que comme un acte d’autodéfense nécessaire, étant donné la menace limitée que représente le positionnement actuel du Hezbollah. Les Européens devraient signaler à Israël que s’il choisit cette voie, comme certains membres du gouvernement israélien semblent avoir l’intention de le faire, il le fera sans le soutien de l’Europe. Les Européens devraient faire pression sur les États-Unis pour qu’ils adoptent une position similaire. La promesse actuelle du gouvernement américain de soutenir militairement Israël contre le Hezbollah et l’Iran si le conflit s’élargit est la servante de l’escalade.
Enfin, la diplomatie immédiate est essentielle, mais elle aura du mal à s’imposer tant que la guerre à Gaza se poursuivra. Trois mois après son déclenchement et avec plus de 20 000 Palestiniens morts à Gaza, le conflit reste le principal moteur de l’escalade régionale. La réticence des principaux États européens, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, à soutenir un cessez-le-feu immédiat est moralement et stratégiquement insoutenable. Sans la fin du conflit à Gaza, il n’y aura pas de moyen viable d’empêcher l’insécurité de s’étendre, y compris dans la mer Rouge.
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