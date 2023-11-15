Ново проучване преди срещата между Байдън и Си Дзинпин разкрива значителни различия в нагласите към бъдещия световен ред, силата на Китай, състоянието на Запада и подкрепата за Украйна  (Резюме)

Timothy Garton Ash
Ivan Krastev
Mark Leonard
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt am Mittagessen beim G20-Gipfel teil. Die Gruppe der G20, der stärksten Industrienationen und aufstrebenden Volkswirtschaften, kommt für zwei Tage auf der indonesischen Insel Bali zusammen
Федералният канцлер Олаф Шолц присъства на обяд по време на срещата на върха на Г-20 – групата на най-силните индустриални държави и нововъзникващите икономики
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Резюме

На фона на конфликти в Европа и Близкия изток и  двустранната среща между Джо Байдън и Си Дзинпин тази седмица, новото глобално проучване на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) в сътрудничество с проекта на Оксфордския университет „Европа в променящ се свят“ установи, че геополитическите съюзи стават все по-разпокъсани, сложни и все по-несъвместими с двуполюсните рамки и позициониране, приписвани на страните в дискусиите около световните събития. Проучването показва, че Европа и Америка се възприемат в световен мащаб като по-привлекателни с по-положителни ценности от Китай и Русия, но това възприятие не се отразява непременно на политическата ориентация. Констатациите предполагат, че сме влезли в свят „ала карт“, в който държавите смесват и съпоставят своите партньори по различни въпроси, вместо да се ангажират с лоялност към едната или другата световна сила.

„Живот в ала карт свят: Какво трябва да научат политиците от световното обществено мнение“ от Тимoти Гартън Аш, Иван Кръстев и Марк Ленард се основава на данни от проучване на Gallup International Association в САЩ, Китай, Индия, Русия, Турция, Бразилия, Южна Африка, Саудитска Арабия, Индонезия, Южна Корея, както и данни на Datapraxis, YouGov и Norstat в единадесет европейски държави (Дания, Естония, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швейцария). Проучването разкрива, че докато западната мека сила (разбирана като привлекателност, както на начин на живот, така и на набор от ценности) все още е популярна в глобален аспект, анкетираните са разпръснати в различни сфери на ангажираност към Запада, особено по отношение на търговията и икономическото присъствие на Китай в техните страни.

Основни резултати от новото проучване на ЕСВП:

    • Западът е в упадък, според гражданите от страните, обвързани с този блок. Проучването на ЕСВП установи, че 47% от анкетираните в САЩ и 40% в Южна Корея са песимисти за бъдещето на своята страна. В ЕС27, съгласно сравними данни на „Евробарометър“, средно 59% от гражданите изразяват мнението, че нещата вървят в погрешната посока в тяхната страна. За разлика от тях, 86% от анкетираните в Индия, 74% в Индонезия, 69% в Китай и 54% в Русия са оптимисти за своите държави, което е преобладаващо мнение и в Бразилия (40%).

    • Въпреки това в световен мащаб статутът на Запада все още е бляскав. В повечето анкетирани страни ЕСВП установи, че респондентите вярват, че Европа и САЩ са местата, където в хипотетична ситуация те най-много биха искали да  живеят. Големи мнозинства в Южна Корея (75%), Саудитска Арабия (62%), Бразилия (68%), Турция (71%), Южна Африка (65%) и Саудитска Арабия (62%) изразяват предпочитание да живеят в САЩ или страна от ЕС. Най-силното предпочитание за живот в Русия или Китай, взети заедно, идва от Южна Африка, където малцинство от 16% изразява това мнение (срещу 65%, които биха избрали ЕС или САЩ).

    • САЩ и техните партньори се оценяват положително заради геополитическо им лидерство. ЕСВП установи, че почти всички респонденти биха предпочели да бъдат част от американски блок, вместо да си сътрудничат с Китай и неговите партньори, при условие, че трябва да избират. Това е мнението на мнозинството в Южна Корея (82%), Индия (80%), Бразилия (66%), Южна Африка (54%), Турция (51%) и Саудитска Арабия (50%). Русия е единственото отклонение по този въпрос, като мнозинството посочва Китай, докато отговорът в Индонезия беше разделен и нямаше мнозинство.

    • Западните ценности са популярни в световен мащаб. Относно правата на човека мнозинствата в Южна Корея (75%), Индия (64%), Бразилия (62%), Южна Африка (54%) и Турция (51%) казват, че предпочитат по този въпрос страната им да бъде по-близо до САЩ и техните партньори, а не до Китай и неговите партньори; това също е преобладаващо мнение в Саудитска Арабия (47%). Подобно и по въпроса за сътрудничеството за сигурност големи мнозинства или голям брой в Южна Корея (80%), Индия (70%), Бразилия (59%), Южна Африка (48%), Саудитска Арабия (48%), Турция (43%) и Индонезия (38%) изразяват желание да бъдат по-близо до САЩ, отколкото до Китай.

    • Силата на Китай в световен мащаб се проявява най-вече в икономическата сфера. На въпроса дали се чувстват по-близо до САЩ, или до Китай, по отношение на търговията, мнозинството в Русия (74%), Саудитска Арабия (60%), Южна Африка (60%), Индонезия (53%) и Турция (50%) избират Китай. Само в Индия (65%) и Бразилия (50%) мнозинството отбелязва по-голяма близост със САЩ, отколкото с Китай по този въпрос. Междувременно респондентите в Южна Корея са силно разделени — 42% посочват САЩ и техните партньори, а 37% избират Китай и техните партньори.

    • Гражданите на редица сили от средна величина са отворени към китайското икономическо присъствие в тяхната страна. Мнозинствата в Саудитска Арабия (64%), Южна Африка (58%), Бразилия (52%) и Турция (52%) изразяват умерено приемане в  пет сфери на китайско икономическо присъствие в техните страни, включително дали на китайските компании трябва да им бъде позволено да купят голям спортен отбор, вестник, технологична компания или инфраструктура в тяхната страна и дали трябва да им бъде позволено да изградят тази инфраструктура. Междувременно, според резултатите от предишно проучване на ЕСВП, това число е само 29% за Европа. Интересното е, че тези, които са най-сдържани към китайската икономическа ангажираност, включват не само Южна Корея, но и Русия, докато хората в Индонезия са силно разделени по въпроса дали това  е приемливо, или не.

    • Мнозина извън Запада приемат конфликта в Украйна като прокси война между САЩ и Русия. Мнозинствата в Русия (63%), Китай (57%), Саудитска Арабия (54%) и Турция (51%) смятат, че САЩ „вече са във война“ с Русия. Жителите на Европа (средно 36%) и САЩ (20%), както и в Индия (24%) и Бразилия (28%), са по-малко склонни да се присъединят към това мнение, като преобладаващото им мнение е, че САЩ не са във война с Русия.

    • Отвъд Запада има слаба готовност за подкрепа на Украйна в дългосрочен план.  Преобладаващо мнение сред респондентите в Китай (48%), Русия (46%), Саудитска Арабия (46%), Южна Африка (46%), Индия (45%), Турция (43%), Индонезия (34%) и Бразилия (31%) е, че конфликтът трябва да приключи възможно най-скоро, дори ако това означава, Украйна  да загуби контрола върху част от територията си в полза на Русия. Междувременно в САЩ и Европа преобладава алтернативен възглед, според който „Украйна трябва да си върне цялата територия, дори ако това означава по-дълга война или повече украинци да бъдат убити и разселени“.

    • Западът се смята за по-голямата пречка за постигането на мир във войната между Русия и Украйна. В Китай (82%), Русия (71%) и Саудитска Арабия (57%), Индонезия (46%), Турция (49%) и Индия (39%) виждат САЩ, ЕС или Украйна като най-голямата пречка за постигане на мир между Русия и Украйна. Извън САЩ и Европа само хората в Южна Корея (67%) и Бразилия (37%) виждат Русия като най-голямото препятствие, както и за американците (58%) и европейците (56%).

    • Мнозинството извън Европа и САЩ смятат, че Русия ще спечели войната. Мнозинствата в Русия (86%), Китай (74%), Саудитска Арабия (70%), Индия (63%), Индонезия (60%), Южна Африка (59%), Турция (55%) смятат, че е вероятно Русия да спечели конфликта в следващите 5 години. САЩ (52%), Европа (46%) и Южна Корея (43%) са единствените, където преобладава противоположното мнение (въпреки че в САЩ мнозинството (50%) смята победата на Украйна за вероятна в този срок.

    • Мнозинството извън Европа подкрепят тяхната страна да има достъп до ядрени оръжия. Мнозинството в Китай (86%), Саудитска Арабия (62%), Южна Корея (56%), САЩ (55%), Индия (54%) и голям брой в Турция (48%) подкрепят достъпа на страната си до ядрени оръжия. Европейците са по-скептични в това отношение, като средно само 16% са съгласни с това предложение, а 63% са против. Хората в Бразилия и Индонезия също са  против ядрените оръжия.

    • Извън Европа 41% от гражданите са на мнение, че ЕС може да се „разпадне“ през следващите 20 години, като мнозина от тях изглежда обвързват съдбата му с изхода от войната в Украйна. Мнението, че ЕС може да се разпадне през следващите две десетилетия, е най-силно изразено в Китай (67%), Саудитска Арабия (62%) и Русия (54%), но се споделя и от почти половината от анкетираните в Турция, Индия и Южна Африка (съответно 45%, 41% и 40%). В САЩ (34%) и Европа (средно 33%) също има значителен процент на подкрепа за това мнение. Мненията за бъдещето на ЕС изглежда отчасти имат връзка и с това как хората виждат вероятния изход от войната между Русия и Украйна. Извън Европа 73% от тези, които смятат, че ЕС може да се разпадне, очакват и руска победа, докато последното мнение се споделя от 53 % от тези, които смятат, че разпадането на ЕС е малко вероятно.  Същата връзка се наблюдава в Европа, където 45% от онези, които смятат, че ЕС вероятно ще се разпадне през следващите 20 години, очакват руска победа, а 58%, които смятат, че разпадът на ЕС е малко вероятен, също смятат, че руската победа е малко вероятна.

Марк Ленард, съавтор на доклада и директор на Европейския съвет за външна политика коментира:

„Резултатите от нашето проучване предполагат, че вместо да се придържа към досегашния мирен свят, ЕС трябва да разбере новите правила на „игра ала карт“ по отношение на международните отношения и да потърси нови партньори по ключови въпроси, пред които е изправен нашият разкъсван от войни свят.“

Иван Кръстев, съавтор и председател на УС на Център за либерални стратегии в София, добавя:

„Светът се променя — и то не в полза на Европа. Всеки подход към стратегията трябва да започне с анализ на този свят такъв, такъв какъвто е, а не какъвто искаме да бъде. Гледайки уверения начин, по който сили от средна величина  като Турция, Индия, Бразилия, Южна Африка и Саудитска Арабия се държат сега на световната сцена, ЕС трябва да си вземе бележка и да се стреми да разшири обхвата на своите съюзи.“

Тимоти Гартън Аш, съавтор, професор по европейски науки в Оксфордския университет и старши научен сътрудник в института „Хувър“, каза:

„Урокът е ясен: меката сила на Европа трябва да бъде допълнена с повече инвестиции във военната готовност и сигурността на „твърдата сила“. По-нататъшното разширяване на ЕС на изток, включително с Украйна, ще направи Европа по-мощен и надежден глобален играч в свят на все по-ожесточена геополитическа и геоикономическа конкуренция.“

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.