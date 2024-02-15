La bataille reprend : Macron, Le Pen et la campagne des élections européennes en France

Le président Emmanuel Macron a défini sa stratégie pour les élections européennes de cette année. Au cœur de cette stratégie se trouvent le pro-européanisme, le soutien à l’Ukraine et la volonté de façonner la direction des institutions européennes.

Les partis populistes de la droite radicale devraient remporter une large victoire lors des élections européennes de juin prochain, comme le révèle une importante étude du Conseil européen des relations étrangères. Les résultats devraient entraîner un glissement vers la droite de la direction des institutions européennes, notamment de la Commission européenne.

Le mois dernier, le président Emmanuel Macron a limogé son premier ministre et remplacé le gouvernement, alors que son parti arrivait en mauvaise position dans les sondages. Pour montrer qu’il n’est pas – encore – un président boiteux, il s’est placé au cœur de la procédure. Le choix politique qu’il présente au pays est un choix entre lui-même et l’extrême droite. Le pro-européanisme inconditionnel et le soutien à l’Ukraine sont des éléments centraux de cette offre. Et, bien que ce ne soit pas la première fois qu’il fait de l’extrême droite sa cible principale, cette fois-ci, le président cherche à le faire à partir du centre-droit. Il s’agit très certainement d’un moyen de se doter de la position politique la plus forte pour peser sur les décisions cruciales concernant la direction des institutions européennes, une fois que l’Europe aura voté cet été.

Macron a de l’importance

Lorsque le président a présenté son nouveau gouvernement le mois dernier, la scénographie de l’événement a raconté sa propre histoire : il était assis sur une scène et l’ensemble de son gouvernement le regardait de côté. Le nouveau gouvernement français est en effet plus que jamais concentré autour de la personne du président. Nombre de ses membres, dont le premier ministre Gabriel Attal, lui doivent leur carrière politique et ont accédé à la notoriété sous son égide. Les ministres considérés comme insuffisamment engagés dans le programme du président – ou avec lesquels il n’était pas d’accord publiquement – ont été mis à la porte.

À bien des égards, il s’agissait d’un aveu silencieux d’échec. Après l’échec de son parti Renaissance aux élections législatives de 2022, le président a chargé la première ministre, Elisabeth Borne, de former des coalitions au sein du parlement afin de faire passer les lois du gouvernement. Cette tâche a largement échoué, le gouvernement ayant recours au « mécanisme du 49.3 » pour faire passer à toute vapeur des textes législatifs majeurs tels que la réforme des retraites. En décembre dernier, il a même perdu le contrôle des travaux parlementaires, au point qu’une Renaissance divisée a voté une loi sur l’immigration largement encadrée par la droite et l’extrême droite. Macron semble avoir réagi à cette expérience éprouvante en se plaçant au centre des décisions en France, le rôle du Premier ministre étant de mettre en œuvre les priorités qui lui ont été transmises.

Cependant, la composition du gouvernement raconte aussi sa propre histoire, qui a en ligne de mire les prochaines élections. Macron s’est rapproché de la droite de l’échiquier politique. Sur les 11 nouveaux ministres, sept ont servi dans des administrations de droite. Et il ne s’agit pas seulement de personnel : lorsque M. Attal s’est adressé à l’Assemblée nationale le 20 janvier, il a développé des thèmes qui sont généralement associés à des politiques plus conservatrices, comme la valeur du travail, l’importance de la responsabilité et la nécessité de déréglementer. Le président semble courtiser ce qui reste de la droite française traditionnelle.

Cibler l’extrême droite

Au cours des quatre mois qui nous séparent de l’élection, le camp de M. Macron devra mener une lutte acharnée contre la montée de l’extrême droite. Avec 31 % dans les sondages, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, fait la course en tête dans les intentions de vote (le soutien à la liste d’extrême droite Reconquête ! s’élève à 7 %). Le camp du président risque également de perdre des électeurs au profit de la liste socialiste-écologiste à la suite des votes controversés sur les retraites et l’immigration.

En conséquence, Macron s’attaque visiblement à l’extrême droite, dénonçant « l’incohérence » de sa politique – comme il l’a déjà fait auparavant, lors de ses deux victoires présidentielles et de l’élection européenne de 2019. « Agissons, faisons, changeons nos habitudes, et démontrons que nous pouvons changer les choses et le quotidien des gens », a martelé Macron en annonçant ses priorités pour le nouveau gouvernement. Son Premier ministre lui a fait écho : « Ce que je veux, c’est de l’action, de l’action, de l’action, des résultats, des résultats, des résultats ».

La promotion de visages plus jeunes et talentueux est également un élément qui a déjà bien servi M. Macron par le passé. À 34 et 38 ans, le premier ministre et le nouveau ministre des affaires étrangères sont les plus jeunes à occuper leurs fonctions respectives dans la Cinquième République. Les similitudes entre Attal et le leader du Rassemblement national, Jordan Bardella, ne sont pas passées inaperçues. Tous deux sont des communicateurs jeunes, populaires et efficaces qui se sont souvent affrontés au fil des ans.

Un pro-européen inconditionnel

La dernière vieille astuce consiste pour le président à placer le soutien au projet européen au cœur de son offre politique. Depuis son ascension politique fulgurante en 2017, le soutien à l’Union européenne a longtemps constitué le contraste le plus net avec l’extrême droite. Pour ces raisons, le président a récemment doublé son pro-européanisme, poussant pour des solutions de l’UE aux questions de politique intérieure, de l’immigration au climat, en passant par l’énergie. Même dans un contexte national difficile, c’est l’option qu’il a choisie : en réponse aux récentes manifestations nationales des agriculteurs, M. Macron a indiqué que la politique agricole commune et la politique commerciale de l’UE étaient des moyens de remédier à la crise.

Dernièrement, le président a redoublé d’efforts pour défendre son pro-européanisme, en préconisant des solutions européennes aux questions de politique intérieure.

Une fois de plus, son nouveau personnel incarne la politique pro-UE – et pro-Ukraine. Le ministre des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est membre du Parlement européen depuis 2019 et dirigeait le groupe Renew jusqu’à sa nomination. La nomination de M. Séjourné indique que M. Macron maintiendra son approche pro-élargissement et pro-Ukraine – le moyen le plus sûr pour lui d’apparaître comme le choix le plus clair pour ceux qui veulent stopper l’extrême droite. M. Séjourné a réaffirmé le soutien de la France à l’élargissement de l’UE, une position que M. Macron avait clairement exprimée lors de la conférence Globsec à Bratislava en mai 2023. Son premier voyage en tant que ministre a été en Ukraine, où il a déclaré que ce pays « est et restera la priorité de la France ». Il a ensuite effectué une visite en Allemagne et en Pologne, affirmant l’intérêt de la France pour le « format Weimar », qui prévoit une coopération étroite entre Paris, Berlin et Varsovie.

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Face à la montée du populisme et de la droite radicale, les partis centristes sont en recul dans toute l’Europe. Les sondages actuels suggèrent que le groupe libéral Renew au Parlement européen se réduira après l’élection, réduisant ainsi son influence sur les personnes qui obtiendront les postes les plus élevés de l’UE. Si Macron parvient à limiter les dégâts – il suffirait de terminer proche du Rassemblement national – sans dévier de ses positions pro-européennes et pro-ukrainiennes, il aura sauvegardé sa position politique en Europe. Et il le fera juste au moment où son influence sur la formation des institutions de l’UE sera la plus grande. Le positionnement à droite du nouveau gouvernement de M. Macron serait également compatible avec un Conseil européen qui penchera probablement à droite.

Les prochains mois de la vie politique française s’annoncent mouvementés. Ils révéleront si le président peut repousser l’extrême droite plus ou moins de la même manière qu’auparavant – ou si offrir les mêmes choix avec de nouveaux visages s’avérera insuffisant cette fois-ci.