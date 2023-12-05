Après le Haut-Karabakh : Comment les Européens peuvent-ils renforcer la résilience de l’Arménie ?

Il est peu probable que la question du Haut-Karabakh soit discutée de sitôt après que l’Azerbaïdjan a pris le contrôle de la région en septembre. Les Européens doivent maintenant s’engager diplomatiquement avec toutes les parties pour éviter une nouvelle escalade, tout en soutenant la stabilité politique intérieure de l’Arménie et en renforçant ses capacités de défense.

Le 19 septembre, l’Azerbaïdjan a repris le territoire longtemps contesté du Haut-Karabakh. L’Arménie a décidé de ne pas répondre militairement, par manque de moyens et par refus de s’engager dans une nouvelle guerre sanglante qu’elle finirait par perdre. Après le blocus de plusieurs mois imposé par l’Azerbaïdjan, quelque 100 000 habitants de l’enclave ont fui vers l’Arménie en l’espace de quelques jours. Nombre d’entre eux ont été hébergés par des Arméniens, ce qui a permis d’éviter une crise immédiate des réfugiés. Mais d’autres défis pourraient se profiler pour la sécurité de l’Arménie si l’Azerbaïdjan décidait de pénétrer plus avant sur son territoire. Pour éviter une telle escalade, l’Union européenne devrait intensifier son engagement diplomatique tout en travaillant plus activement au renforcement de la résilience sociétale et des capacités de défense de l’Arménie.

Pour l’instant, les Arméniens semblent blâmer la Russie plus que leur gouvernement pour ce qui s’est passé. Cette attitude est cohérente avec la détérioration rapide des relations arméno-russes depuis la guerre de 2020 et la trêve négociée par Moscou. Les piètres performances du contingent russe de « maintien de la paix » stationné dans le Haut-Karabakh, la réticence de Moscou à soutenir son allié arménien même après les incursions azerbaïdjanaises sur son territoire en 2021 et 2022, et enfin l’absence de réaction russe à l’offensive azerbaïdjanaise du 19 septembre, ont amené de nombreux Arméniens à douter du soutien de la Russie en matière de sécurité.

Ces inquiétudes en matière de sécurité sont loin d’être dissipées. L’Azerbaïdjan ayant repris le contrôle total du Haut-Karabakh, le conflit de 35 ans sur le territoire contesté s’est transformé de facto en un conflit interétatique portant sur la délimitation, ou l’établissement des limites extérieures, d’une frontière internationale. L’augmentation de la rhétorique azerbaïdjanaise qualifiant le sud de l’Arménie d' »Azerbaïdjan occidental » a alimenté les inquiétudes d’Erevan quant à d’éventuelles revendications irrédentistes sur le territoire de l’Arménie elle-même. La question de la délimitation des frontières a été abordée dans les négociations de paix en cours entre les deux pays. Mais le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev envoie régulièrement des signaux indiquant qu’il n’est pas disposé à s’entendre sur quoi que ce soit dans le cadre de négociations dirigées par l’Occident et a plutôt plaidé en faveur d’un règlement impliquant les « acteurs régionaux », c’est-à-dire la Russie et la Turquie.

Dans un tel scénario, la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Russie pourraient s’associer dans un format régional excluant l’UE et les États-Unis, afin de forcer le premier ministre arménien Nikol Pashinyan à faire des concessions, y compris l’établissement d’un « corridor » terrestre – appelé corridor de Zangezur – à travers la région de Syunik, située à l’extrême sud de l’Arménie. Dans ce cas, la main de Pashinyan serait faible et la stabilité intérieure de l’Arménie serait constamment menacée, ce qui pourrait ouvrir la voie à une déstabilisation interne et rendre le pays plus vulnérable aux ingérences extérieures. Même sans ce format de négociation, l’Arménie est confrontée à de telles menaces. Peu après la reprise du Haut-Karabakh par les forces azerbaïdjanaises, M. Pashinyan a accusé la Russie de lancer des « appels publics à un changement de pouvoir en Arménie, pour renverser le gouvernement démocratique ».

Les positions militaires actuelles de l’Azerbaïdjan à la frontière de l’Arménie et l’énorme déséquilibre des forces entre les deux pays font craindre au gouvernement arménien une éventuelle invasion.

Cependant, les positions militaires actuelles de l'Azerbaïdjan à la frontière de l'Arménie et l'énorme déséquilibre des forces entre les deux pays ont également fait craindre au gouvernement arménien une éventuelle invasion. L'Azerbaïdjan a mis trois semaines à construire et à préparer l'attaque du Haut-Karabakh, car il bénéficiait du soutien militaire de la Turquie et d'Israël. L'attaque de la région de Syunik pourrait prendre à peu près le même temps et l'Azerbaïdjan préférerait probablement le faire avant l'arrivée de l'hiver[1].

Les deux scénarios pourraient avoir des conséquences dramatiques pour l'Arménie, notamment parce que sa fragile démocratie serait mise en danger par le mécontentement interne et la pression russe. Mais ce serait également très dommageable pour l'UE, qui a engagé des ressources et du capital politique dans ses efforts de médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Sa crédibilité serait considérablement entamée si elle laissait des acteurs régionaux jouer avec les frontières dans son voisinage immédiat, ce qui discréditerait son engagement en faveur de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

En outre, l'établissement d'un corridor terrestre à travers la région de Syunik présente des risques importants pour l'Europe, qu'il soit établi par des moyens militaires et entièrement contrôlé par l'Azerbaïdjan, ou par des négociations et officiellement contrôlé par les forces russes. Dans ce cas, la Turquie et l'Azerbaïdjan, éventuellement avec le soutien de la Russie, prendraient de facto le contrôle d'un corridor reliant la mer Noire à la mer Caspienne, l'une des principales routes reliant l'Europe à l'Asie centrale et à la Chine.

L'UE devrait agir pour empêcher un tel scénario en répondant aux préoccupations à court, moyen et long terme :