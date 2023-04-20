El peso de la historia: ¿Por qué Corea del Sur y Japón están retomando sus relaciones?

En marzo, Japón y Corea del Sur celebraron su primera cumbre bilateral en los últimos 12 años. La reunión rompió un estancamiento diplomático entre los países, que se había prolongado desde que sus relaciones se deterioraron en 2018, a raíz de una disputa sobre las reparaciones producidas en la época colonial. Los avances en la resolución de esta disputa fueron fundamentales para el deshielo de los últimos meses. Pero ambos Estados encontraron puntos en común sobre factores externos clave. La intensificación de las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, así como la preocupación por los desafíos de China al orden regional basado en normas, han sido un buen punto de encuentro entre Seúl y Tokio.

Unas relaciones estables entre los dos vecinos podrían aumentar las posibilidades de contrarrestar las prácticas de China y su desestabilización de la región Indo-Pacífica, como en los mares de China Oriental y Meridional y el estrecho de Taiwán. De hecho, las dos potencias económicas y líderes en el sector tecnológico —ambos aliados clave de Estados Unidos en materia de seguridad— tienen mucho en común en su pensamiento estratégico. La primera estrategia global Indo-Pacífico de Corea del Sur y la estrategia Indo-Pacífico «Libre y Abierta» de Japón, así como la nueva estrategia de seguridad nacional de este último, dejan claro que los países no solo comparten una evaluación de la gravedad de los riesgos geopolíticos, sino también el compromiso de participar proactivamente en la seguridad del orden basado en normas en el Indo-Pacífico. Esto subraya el gran potencial de la acción conjunta nipo-coreana para fomentar la estabilidad en la región y construir un bloque fuerte contra las políticas de China, no solo en materia de seguridad, sino especialmente en el campo de las tecnologías críticas y emergentes, lo que podría cambiar las reglas del juego en la geopolítica regional.

A la luz de sus propias ambiciones en el Indo-Pacífico, a la Unión Europea le interesa mucho fomentar el proceso de acercamiento. Pero, para que esto tenga éxito, los líderes de la UE tendrán que apreciar las complejidades históricas de la delicada tregua y los complejos panoramas políticos internos de ambos países.

El deterioro del entorno exterior fue significativo, pero la verdadera apertura de la cumbre fue un giro crucial en la política de reparaciones del nuevo gobierno conservador de Corea del Sur. A principios de marzo, el Presidente Yoon Suk-yeol anunció un plan para resolver esta antigua disputa histórica y compensar a las víctimas de los trabajos forzados de Japón durante los últimos años de su colonización de la península coreana, financiado exclusivamente por empresas coreanas. Con ello, el Gobierno ofrecía unilateralmente una solución al bloqueo legal provocado por una sentencia del Tribunal Supremo coreano de 2018 que ordenaba a varias empresas japonesas indemnizar individualmente a las víctimas, amenazando con embargar sus bienes coreanos si se negaban.

Esto fue muy polémico en Japón, ya que, desde su punto de vista, todas las compensaciones habían sido resueltas por el tratado de estandarización de 1965. La sentencia coreana precipitó un mínimo histórico en las relaciones entre ambos países. El gobierno japonés impuso controles a la exportación de ciertos productos clave para la importante industria surcoreana de semiconductores. También eliminó a Corea del Sur de su «lista blanca» de países con estatus comercial acelerado. Corea del Sur, a su vez, eliminó a Japón de su propia lista blanca, presentó una queja ante la OMC y amenazó con poner fin al importante pacto de intercambio de inteligencia militar «GSOMIA».

La reciente cumbre normalizó efectivamente las relaciones, revirtiendo todas estas medidas. Las partes también acordaron reanudar los diálogos ministeriales clave sobre seguridad y reanudar las conversaciones estratégicas bilaterales entre viceministros de Asuntos Exteriores. Además, tanto Tokio como Seúl subrayaron la necesidad de seguir reforzando sus «capacidades de disuasión y respuesta», bilateralmente y dentro del sistema de alianzas estadounidense.

También hay claros síntomas de la voluntad de cambio entre las dos partes, para estabilizar las relaciones más allá de la cumbre. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, y el presidente coreano, por ejemplo, se comprometieron a reanudar la llamada diplomacia itinerante: reuniones personales periódicas en Seúl y Tokio, que no han tenido lugar desde hace más de una década. Y, lo que quizá sea más importante, han expresado su voluntad de ampliar la cooperación en ámbitos políticos y económicos, como la adquisición de gas natural licuado, las cadenas de suministro de semiconductores, la biotecnología, las infraestructuras y el espacio. Kishida ha invitado a Yoon a la próxima reunión del G7 en Hiroshima, subrayando la constatación de que los actuales retos económicos y de seguridad pueden afrontarse mejor juntos.

Sin embargo, la sostenibilidad de esta prometedora estandarización de las relaciones está lejos de ser segura.

El gobierno japonés había insistido durante mucho tiempo en que, para que mejoraran los lazos bilaterales y se restableciera la confianza, Corea del Sur tendría que hacer concesiones y presentar una solución aceptable a la cuestión de la reparación de los trabajos forzados. El rápido avance diplomático no habría sido posible sin la voluntad de Yoon de pagar un precio político interno considerable. Según una encuesta, casi el 60 por ciento de los surcoreanos se oponen a la resolución propuesta, alegando su preocupación por las peticiones de contribuciones japonesas garantizadas y de una disculpa formal por parte de Japón. Resulta revelador que los índices de aprobación de Yoon hayan caído del 36% al 30% en el último mes, siendo la «diplomacia» y las «relaciones con Japón» las principales razones de las respuestas negativas.

Los opositores de Yoon en el partido liberal demócrata no han perdido tiempo en intentar explotar esta polarización y los agravios históricos del pueblo coreano con Japón para obtener beneficios políticos. Y los periódicos liberales y la sociedad coreana también comparten la opinión de que el planteamiento de Yoon supone una concesión unilateral coreana que la parte japonesa no ha agradecido. En vísperas de las cruciales elecciones legislativas del año que viene, Yoon podría verse obligado a cambiar de rumbo para recuperar la mayoría parlamentaria.

Unos gestos más conciliadores por parte de Kishida facilitarían a Yoon vender su plan al pueblo coreano. Pero el discurso político japonés está impregnado de un profundo sentimiento de desconfianza hacia la política coreana. El presidente de Corea entre 2017 y 2022, Moon Jae-in, se retractó unilateralmente de un acuerdo entre su predecesora Park Geun-hye y el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, que pretendía resolver el problema de las «mujeres de solaz» de la época de la Segunda Guerra Mundial, relacionadas con la esclavitud sexual. Esto se sumó a otros reveses políticos del pasado y a tensiones históricas, contribuyendo a crear en Japón la fuerte sensación de que nada de lo que haga Tokio será suficiente para satisfacer a Corea del Sur.

De ahí que el gobierno japonés se mostrara inicialmente escéptico sobre la seriedad de la última propuesta de Corea, temiendo que cualquier acuerdo pudiera quedar sin sentido en cuanto cambiara el partido gobernante en Corea o la presión pública fuera demasiado intensa. Kishida también se enfrenta a la fuerte presión de las facciones nacionalistas conservadoras de su partido, que rechazan categóricamente cualquier concesión en cuestiones históricas y son bien conocidas por su revisionismo y negacionismo históricos. Kishida depende del apoyo de estas facciones para su supervivencia política. Por lo tanto, tendrá que alinearse con la antigua política del partido de que las cuestiones históricas están resueltas, lo que significa que será muy difícil hacer el tipo de concesiones que podrían ayudar a atraer a la opinión pública coreana. Sin embargo, sin esa reciprocidad, el acuerdo actual —aunque impulse los lazos económicos y de seguridad a corto plazo— podría correr la misma suerte que los anteriores.

Sin embargo, aunque la alineación en cuestiones de seguridad no fue suficiente en el pasado para superar el peso de la historia, la velocidad y el alcance de los cambios en el actual panorama económico y de seguridad podrían proporcionar un cierto grado de aislamiento frente a las presiones internas. Los líderes europeos deberían aprovechar esta oportunidad. La UE ha declarado a Japón y Corea del Sur aliados clave en la región Indo-Pacífica; por tanto, debería apoyar a las partes en cualquier iniciativa bilateral que intenten cambiar la balanza geopolítica a su favor. Los europeos también podrían sondear cuidadosamente las oportunidades de cooperación trilateral en las áreas con mayor potencial de sinergias, por ejemplo, alineando los enfoques de los Acuerdos de Asociación Digital que la UE mantiene con ambos países.

Por otra parte, los europeos deberían fomentar iniciativas para integrar a ambos países en estructuras a través de las cuales puedan asegurar conjuntamente la seguridad y la estabilidad. Sin embargo, incluso en las circunstancias actuales, un acercamiento verdaderamente sostenible solo será posible si tanto Yoon como Kishida muestran un liderazgo político audaz y consiguen convencer a sus públicos de la gravedad de los desafíos externos, y de que los beneficios de una buena relación valen más que el orgullo histórico que persiste.

Publicado por El Confidencial, original en inglés.