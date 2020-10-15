Świat pod lupą: Czy potrzeba nam nowej umowy społecznej?

Goście Edwin Bendyk , prezes Fundacji im. Stefana Batorego

, prezes Fundacji im. Stefana Batorego Ivan Krastev , prezes Centrum Studiów Liberalnych

, prezes Centrum Studiów Liberalnych Ellen Ueberschär, prezeska Fundacji Heinricha Bölla

Moderacja Piotr Buras , dyrektor Warszawskiego Biura ECFR

, dyrektor Warszawskiego Biura ECFR Joanna Maria Stolarek, dyrektorka Warszawskiego Biura Fundacji Heinricha Bölla

Tegoroczna pandemia wstrząsnęła porządkiem światowym i wymusiła rozwiązania idące dalej, niż wydawało się to wcześniej możliwe w systemie demokracji zachodniej. Kto z nas mógł sobie na przykład wyobrazić zamknięte przez wiele miesięcy szkoły czy odwołane wybory? Ci, którzy najlepiej reagują na ten kryzys, zadecydują, jak w przyszłości będzie wyglądać świat. Ale jaki pomysł jest najlepszy? Czy wraz z odpornością na koronawirusa, nasza demokracja nabierze odporności na zagrażające jej procesy jak ekstremizmy czy nadchodzący kryzys gospodarczy? Czy może demokracja ucierpi jeszcze bardziej, bo „demokracja nie może funkcjonować, jeśli ludzie mają pozostawać w domach”, jak twierdzi socjolog Iwan Krastew? Czy Europa skutecznie odpowiada na to wyzwanie? Czy wrócimy do dawnego porządku? Czy kryzys to szansa na (radykalną) zmianę?

Zapraszamy na debatę otwarcia konferencji Świat pod lupą. Warszawskie spotkania międzynarodowe. Transmisję można śledzić na i na .

Jaki świat wyłoni się z i po kryzysie koronawirusa? Czy jesteśmy świadkami przełomu w integracji europejskiej? Co czeka stosunki transatlantyckie po wyborach w USA? Jak zazielenić gospodarkę? To tylko niektóre z pytań, na jakie będziemy szukać odpowiedzi podczas kolejnej edycji Świata pod lupą.

Świat pod lupą. Warszawskie spotkania międzynarodowe to cykl spotkań o Polsce, Europie i świecie, podczas których poruszamy najbardziej palące problemy międzynarodowe. Te rozmowy są szczególnie istotne w czasie nowych wyzwań, kryzysów i globalnych przemian. Na scenie pojawią się intelektualiści i intelektualistki, eksperci i ekspertki oraz praktycy i praktyczki z Polski i Europy, ale do dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktualnymi wydarzeniami i wizjami przyszłości relacji międzynarodowych. Już po raz piąty będziemy poddawać refleksji procesy zmieniającego się świata i zadawać pytania o miejsce Polski w globalnych przemianach. Chcemy też usłyszeć Twoje pytania, dlatego dołącz do dyskusji i sprawdź, czym żyje świat.

Tegoroczna edycja Świata pod lupą poświęcona jest zmianie, która gwałtownie zachodzi w polityce europejskiej i międzynarodowej. Koronawirus wstrząsnął porządkiem światowym i wymusił szybkie decyzje idące dalej, niż wydawało się to wcześniej możliwe. O przyszłym kształcie świata zdecydują ci, którzy najlepiej reagują na ten kryzys. Podczas Świata pod lupą będziemy z Wami rozmawiać o tym, czy Europa skutecznie odpowiada na to wyzwanie. Jak zmieni się globalny system gospodarczy i polityczny? Czy wrócimy do dawnego porządku? Czy kryzys to szansa na radykalną zmianę? Kto i jak może uratować naszą planetę?

Świat pod lupą to spotkania otwarte dla wszystkich. 15 października spotykamy się na debacie otwarcia online (na i na , a kolejne dyskusje prowadzić będziemy, też w sieci, aż do 5 listopada. Serdecznie zapraszamy!