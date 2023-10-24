Verso la COP28: La diplomazia climatica tra pubblico e privato

Si tratta del primo appuntamento di una serie di tre working lunch realizzati congiuntamente da ECFR Roma, SDA Bocconi e l’Institute for European Policymaking @ Bocconi University.



A poche settimane dall’inizio della COP28, è tempo di approfondire opportunità di cooperazione tra l’Italia, l’Europa e le monarchie del Golfo, così come sfide per gli interessi italiani ed europei legati a sicurezza energetica e climatica. Conflitti politici sul destino dei combustibili fossili da un lato, possibilità di rafforzare la posizione italiana ed europea nella transizione verde dall’altro. Il contributo delle imprese tra collaborazione pubblico privato e iniziative cross-business all’insegna della sostenibilità.



Il formato consiste in un lunch in forma riservata, in lingua italiana e secondo le regole Chatham House. Ha partecipato un gruppo selezionato di policy maker, business leader, opinion shaper ed esperti di politica estera italiana ed europea.

La partecipazione a questo evento è solo su invito.

Agenda

Cinzia Bianco, Research Fellow, Programma Medio Oriente e Nord Africa, ECFR

Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability, SDA Bocconi School of Management e Fellow IEP@BU

Modera: Stefano Caselli, Dean, SDA Bocconi School of Management e Fellow IEP@BU