L’allargamento e il futuro dell’Unione europea
Secondo appuntamento di una serie di tre working lunch realizzati congiuntamente da ECFR Roma, SDA Bocconi e l’Institute for European Policymaking @ Bocconi University
Si tratta del secondo appuntamento di una serie di tre working lunch realizzati congiuntamente da ECFR Roma, SDA Bocconi e l’Institute for European Policymaking @ Bocconi University.
Il Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2023 dovrebbe esprimersi sull’apertura del negoziato per l’allargamento dell’Unione a Ucraina, Moldavia e alcuni paesi dei Balcani occidentali. Ci si interrogherà anzitutto sul significato geopolitico di tale avvenimento e sul suo impatto sul processo di integrazione europeo, nonché su un interrogativo di fondo: una decisione così importante non richiederebbe un dibattito preventivo, ampio ed esteso ai cittadini?
Inoltre: quali saranno le relative conseguenze sui processi decisionali interni all’UE, a cominciare dal possibile superamento del principio dell’unanimità?
Questo secondo incontro approfondisce dunque il dibattito sulla possibilità di riforma del sistema di voto, con uno sguardo a dinamiche ed equilibri in seno all’UE, nel quadro dell’appuntamento delle elezioni europee del 2024.
Il formato consiste in un lunch in forma riservata, in lingua italiana e secondo le regole Chatham House. Ha partecipato un gruppo selezionato di policy maker, business leader, opinion shaper ed esperti di politica estera italiana ed europea.
La partecipazione a questo evento è solo su invito.
Agenda
Marta Dassù, Senior Director European Affairs, The Aspen Institute; Editor-in-Chief, Aspenia; Board Member di ECFR
Sylvie Goulard, Vice President, Institute for European Policymaking @ Bocconi University
Modera: Carlo Altomonte, Dean for Stakeholder Engagement, SDA Bocconi School of Management