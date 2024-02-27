A Europe fit for the digital age: dream or reality?

Si tratta del terzo appuntamento della prima serie di tre working lunch realizzati congiuntamente da ECFR Roma, SDA Bocconi e l’Institute for European Policymaking @ Bocconi University.

Lo scenario digitale dell’Europa sta cambiando, sia sul piano tecnologico che su quello normativo, di fronte alla sfida dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni potenziali, da quelle commerciali all’uso militare nei conflitti in Ucraina e a Gaza.

L’Unione europea ha provato a reagire con una rivoluzione normativa in tre parti: Digital Markets Act, Digital Service Act e Artificial Intelligence Act, che cercano di favorire competizione e innovazione senza sacrificare la protezione degli utenti e dei loro dati. Ma è un equilibrio difficile. Soprattutto perché le stesse tecnologie che l’Ue vuole limitare sul piano civile, sono al centro della nuova competizione geopolitica su quello militare.



Il formato consiste in un lunch in forma riservata, in lingua inglese e secondo le regole Chatham House. Ha partecipato un gruppo selezionato di policy maker, business leader, opinion shaper ed esperti di politica estera italiana ed europea.

La partecipazione a questo evento è solo su invito.

Agenda

Francesco Decarolis, IEP@BU Fellow and Full Professor of Economics at Bocconi University

Ulrike Franke, Senior Policy Fellow at ECFR and leader of the Technology and European Power initiative

Modera: Stefano Feltri, IEP@BU Communication Advisor