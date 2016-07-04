El Director de ECFR Madrid nos cuenta su viaje al Sahel, así como el papel de España y de la UE en la estabilización de la regió

Francisco de Borja Lasheras @LasherasBorja on X
ECFR Alumni · Head of ECFR Madrid Office & Policy Fellow

El Director de ECFR Madrid nos cuenta su viaje al Sahel, así como el papel de España y de la UE en la estabilización de la región y las perspectivas de la agenda de seguridad europea en la misma.

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