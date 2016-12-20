Francisco de Borja Lasheras, director de la oficina de ECFR Madrid, entrevista a Andreja Stojkovski, en Skopje, Macedonia.

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ECFR Alumni · Head of ECFR Madrid Office & Policy Fellow

Francisco de Borja Lasheras, director de la oficina de ECFR Madrid, entrevista a Andreja Stojkovski, presidente del Macedonian Centre for European Traininng, en Skopje, Macedonia.

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