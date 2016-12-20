Wider Europe Francisco de Borja Lasheras, director de la oficina de ECFR Madrid, entrevista a Andreja Stojkovski, en Skopje, Macedonia. Francisco de Borja Lasheras @LasherasBorja on X ECFR Alumni · Head of ECFR Madrid Office & Policy Fellow Podcast 20 December 2016 Print Share LinkedIn Bluesky Tweet Instagram WhatsApp Francisco de Borja Lasheras, director de la oficina de ECFR Madrid, entrevista a Andreja Stojkovski, presidente del Macedonian Centre for European Traininng, en Skopje, Macedonia. Listen on SoundCloud