Les obstacles de la Hongrie : Les défis de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE
Le 8 novembre, la Commission européenne a autorisé l’Ukraine, ainsi que la Moldavie, à entamer les négociations d’adhésion à l’Union européenne.Cette décision est prometteuse pour l’Ukraine, dont l’effort de guerre contre l’invasion russe dépend de relations solides avec l’UE, tout comme son avenir après la guerre.
Sur les trois recommandations que la Commission exige de l’Ukraine avant de finaliser le cadre d’adhésion, deux sont conformes aux besoins et aux attentes des États membres de l’UE et sont acceptables pour le gouvernement et la société civile ukrainiens :
- Renforcer la lutte contre la corruption : Adopter le projet de réforme du Bureau national de lutte contre la corruption et étendre les pouvoirs de l’Agence nationale de prévention de la corruption (NACP), qui, malgré les obstacles politiques, sera probablement adopté.
- Mettre en œuvre la loi anti-oligarchie : Adopter une loi complète sur le lobbying, que la NACP a déjà rédigée et pour laquelle des consultations publiques seront organisées prochainement.
Cependant, la troisième recommandation est devenue très controversée et fait obstacle à la finalisation des négociations d’adhésion :
- Finaliser la réforme du cadre juridique pour les minorités nationales : Le Parlement ukrainien a satisfait à la majeure partie des recommandations de la Commission de Venise en adoptant les amendements à la loi sur les minorités nationales. Cependant, plusieurs adoptions des lois sur la langue d’Etat, sur les médias et sur l’éducation sont encore nécessaires. Le bureau du président a déjà annoncé l’adoption de tous ces amendements en novembre. Mais Budapest a exprimé son opposition à l’adhésion de l’Ukraine sur la base de la mise en œuvre de cette loi. En revanche, elle pousse le gouvernement ukrainien à trouver un compromis sur les droits d’environ 150 000 Hongrois ethniques à n’utiliser que leur langue maternelle dans l’enseignement, en échange de son soutien lors de l’examen de l’adhésion de l’Ukraine en mars 2024.
Pour Kiev, il s’agit d’une demande inacceptable et d’une démarche hautement politique : Dans le passé, Budapest a été accusée d’utiliser son droit de veto pour obtenir des concessions de Bruxelles sur des financements retenus. Avant la décision de la Commission, le congrès des communautés nationales d’Ukraine a fait appel en déclarant que « malheureusement, des considérations mesquines et égoïstes poussent parfois des politiciens, même européens, à des mesures populistes à courte vue ».
Une solution diplomatique
L’Ukraine doit s’efforcer de mettre en œuvre des réformes dans tous les domaines recommandés dans le rapport, et elle affiche un taux de réalisation impressionnant de 90 % depuis qu’elle a obtenu le statut de candidat en juin 2022. En ce qui concerne l’ouverture des négociations, l’Ukraine est en bonne voie pour cocher les deux premières recommandations.
Pour réussir à mettre en œuvre le troisième, Kiev doit continuer à adopter des mesures diplomatiques avec Budapest afin de maintenir sa position actuelle sur la législation. Bien que la ministre ukrainienne en charge de l’intégration européenne, Olga Stefanishyna, ait déclaré que la minorité hongroise était protégée de manière adéquate et que les fonctionnaires ukrainiens et hongrois coopéraient sur les changements législatifs, l’Ukraine devrait également s’engager plus activement avec les représentants des minorités nationales pour communiquer ces questions aux partenaires internationaux afin d’obtenir un soutien diplomatique.
Quant à la Commission, elle devrait s’engager et faire des compromis avec la Hongrie et les autres pays qui pourraient s’opposer à l’intégration de l’Ukraine dans l’UE afin de garantir un front européen uni lorsqu’elle décidera du plan d’adhésion final en décembre lors du sommet du Conseil européen.
Des enjeux importants
À l’aube d’un long processus d’intégration bureaucratique pour l’Ukraine, des obstacles sans fondement risquent de démotiver Kiev, en particulier lorsque l’on s’attend déjà à des débats houleux sur la politique agricole commune, par exemple.
Plus de 600 jours après l’invasion russe, le chemin de l’Ukraine vers l’après-guerre dépend de progrès significatifs dans l’adhésion à l’UE. Alors que le pays se bat pour sa survie – et pour la sécurité des frontières européennes – il ne fait aucun doute qu’un prix aussi élevé nécessite une récompense longuement attendue, et Bruxelles ne doit pas donner à Kiev de raisons de penser le contraire.
L'ECFR ne prend pas de position collective. Les publications de l'ECFR ne représentent que les opinions de leurs auteurs.