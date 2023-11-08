Les conséquences mondiales de la guerre entre Israël et le Hamas

L’impact de la guerre entre Israël et le Hamas se répercutera dans le monde entier, avec des conséquences pour le Moyen-Orient, l’Europe, la Chine et les États-Unis. Si les défis spécifiques varient, aucun n’a intérêt à ce que le conflit s’éternise ou s’élargisse.

La guerre est de retour au Moyen-Orient. Près d’un mois après que les militants du Hamas ont perpétré leur brutal carnage, les représailles militaires d’Israël se poursuivent avec une offensive terrestre qui s’intensifie dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Pour les personnes vivant ou ayant de la famille en Israël – dont je fais partie – il s’agit d’une crise profondément personnelle. Dans le même temps, de nombreuses personnes dans le monde s’identifient aux milliers de Palestiniens qui ont été tués par les frappes aériennes israéliennes. Mais, au-delà des liens personnels, il s’agit également d’une crise géopolitique, dont l’impact mondial est peut-être encore plus profond et plus étendu que celui de la guerre en Ukraine.

Les conséquences les plus immédiates se feront sentir au Moyen-Orient. Pendant des années, le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a entretenu des illusions qui sont désormais brisées. La plus grande était de croire qu’Israël pourrait normaliser ses relations avec le monde arabe sans aborder la question palestinienne, dont il pensait apparemment qu’elle pouvait être simplement oubliée.

Aujourd’hui, il est impossible d’ignorer cette question. Quelle que soit l’issue de son offensive à Gaza, Israël devra faire un sérieux examen de conscience, voire repenser entièrement sa stratégie à l’égard du processus de paix moribond au Moyen-Orient. L’Arabie saoudite, qui était sur le point de normaliser ses relations avec Israël, exigera probablement des concessions de la part des Palestiniens avant d’aller de l’avant, sous peine de s’attirer les foudres de sa population et de l’ensemble du monde musulman.

Israël a un droit incontestable à l’autodéfense. Mais il y a un risque que, dans son désespoir de reprendre le contrôle du récit et de préserver sa position politique, Netanyahou fasse durer la guerre ou encourage une escalade régionale. Ses alliés nominaux du Golfe étant sur la défensive, M. Netanyahou espère peut-être rétablir la constellation géopolitique qu’il préfère : Israël et les États arabes sunnites face à « l’axe de la résistance » iranienne, les Palestiniens étant une fois de plus réduits à un rôle secondaire dans une confrontation beaucoup plus large.

Le conflit aura également de graves conséquences au-delà du Moyen-Orient, l’un des plus grands perdants étant l’Ukraine. La violence et les souffrances endurées par le peuple ukrainien ne semblent plus aussi exceptionnelles qu’auparavant. Les images diffusées depuis Gaza sont aussi déchirantes que tout ce qui est sorti de Kharkiv ou de Mariupol. De plus, pour beaucoup, la guerre à Gaza fait passer l’Ukraine pour un conflit européen « local ».

La survie de l’Ukraine dépendant du soutien continu de la communauté internationale, tout ce qui peut détourner l’attention de son combat est une mauvaise nouvelle.

Étant donné que la survie de l’Ukraine dépend du soutien continu de la communauté internationale, tout ce qui peut détourner l’attention de son combat est une mauvaise nouvelle. En outre, si la guerre entre Israël et le Hamas s’intensifie et que l’Iran entre en jeu, l’impact sur les prix du pétrole pourrait rendre plus coûteux pour l’Occident le maintien de ses sanctions contre l’énergie russe.

Pour l’Europe en général, la crise de Gaza soulève plusieurs problèmes. Tout d’abord, elle a mis en évidence de profondes lignes de fracture au sein de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni. La France, par exemple, a enregistré plus d’incidents antisémites au cours des trois semaines qui ont suivi l’attaque du Hamas qu’au cours de l’année précédente. Dans le même temps, la guerre entre Israël et le Hamas a alimenté la fragmentation parmi les autres États membres de l’Union européenne.

Après l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, les pays européens ont fait preuve d’une grande unité. Mais les dirigeants de l’UE partagent désormais leur attention entre l’Ukraine, le Haut-Karabakh (que l’Azerbaïdjan a récemment repris après une offensive militaire de 24 heures) et la bande de Gaza. Lors du vote de la semaine dernière sur une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, les États membres de l’UE ont voté de trois manières différentes.

La réaction désordonnée de l’UE à la guerre entre Israël et le Hamas a rendu la réaction énergique de la Chine d’autant plus remarquable. Contrairement à ses efforts pour rester neutre après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Chine a rapidement exprimé son soutien aux Palestiniens. La réaction de la Chine s’inscrit dans le cadre de son ouverture au Sud. Il ne fait aucun doute que les diplomates chinois sont impatients de mettre en évidence les doubles standards occidentaux – Israël contre la Russie, les Palestiniens contre les Ukrainiens – au cours des semaines et des mois à venir.

Mais le choix d’un camp pourrait entraîner des complications pour la Chine. De toute évidence, une confrontation régionale plus large pourrait perturber la paix fragile que la Chine a réussi à négocier entre l’Iran et l’Arabie saoudite.

Quant aux États-Unis, c’est devenu un cliché de décrire leur expérience au Moyen-Orient avec une réplique de la troisième partie du film « Le Parrain » : « Juste quand je pensais que j’étais sorti, ils me ramènent à l’intérieur ! » Cette phrase est particulièrement pertinente aujourd’hui, car l’administration du président américain Joe Biden a fait preuve de beaucoup plus de discipline et de détermination pour faire avancer un pivot de politique étrangère du Moyen-Orient vers l’Asie que n’importe lequel de ses prédécesseurs, Barack Obama et Donald Trump. Mais aujourd’hui, la région est à nouveau en tête de l’agenda des décideurs politiques américains.

Jusqu’à présent, Joe Biden a réussi à trouver un équilibre entre le soutien à Israël et les appels lancés aux Israéliens pour qu’ils fassent preuve de plus de retenue dans leur réponse à l’attaque du Hamas. Et sa décision de combiner l’aide à l’Ukraine et le soutien à Israël dans un seul paquet de mesures de sécurité nationale offre une chance de surmonter la résistance des législateurs républicains à soutenir l’Ukraine.

Néanmoins, M. Biden marche sur la corde raide. L’Ukraine représentait déjà une distraction indésirable par rapport à la principale priorité des États-Unis : la concurrence stratégique avec la Chine. En ce sens, un engagement accru au Moyen-Orient est la dernière chose dont les États-Unis ont besoin.

Personne – à l’exception peut-être du Hamas et de Netanyahou – n’a intérêt à prolonger ou à élargir le conflit en cours à Gaza. On espère (contre toute attente, peut-être) que les acteurs concernés reconnaissent leurs intérêts communs et travaillent ensemble pour les faire avancer. Cela signifie, de toute urgence, qu’il faut mettre fin au conflit le plus rapidement possible, sans nouvelle escalade. Et, une fois que l’aile militaire du Hamas aura été démantelée et que les otages israéliens auront été libérés, cela signifie qu’il faudra faire pression en faveur d’une solution politique au conflit israélo-palestinien. Il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité à long terme d’Israël.