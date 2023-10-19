L’économie au premier plan : L’importance du sommet UE-USA
Le prochain sommet États-Unis-UE montre comment la réduction des risques, la volonté occidentale de répondre à la montée en puissance de la Chine et la transition verte sont en train de remodeler les relations entre les États-Unis et l’UE. Trois résultats majeurs sont attendus :
L’accès de l’Union européenne à certaines subventions américaines au titre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA)
Un accord transatlantique sur les matières premières critiques (MPC)
Des discussions sur les réserves de change gelées de la Russie et sur les sanctions qu’elle a évitées.
Priorités géoéconomiques européennes
L’UE pourrait réaliser des progrès significatifs dans trois domaines :
- Accès de l’UE à certaines subventions de l’IRA
Les véhicules électriques équipés de batteries fabriquées dans l’UE pourraient bénéficier de crédits d’impôt aux États-Unis. Toutefois, les Américains qui achètent des véhicules européens ne bénéficieraient pas de l’intégralité des 7 500 dollars de crédits d’impôt (ceux-ci ne s’appliquent qu’aux véhicules fabriqués aux États-Unis). L’Europe continuera donc à craindre que l’IRA soit une politique protectionniste.
- MPC
- Les deux parties pourraient convenir de ne pas imposer de droits de douane ou de quotas sur certains des MPC les plus nécessaires à la transition écologique, tels que le cobalt, le lithium et le nickel. La Chine détient un quasi-monopole sur l’extraction des terres rares et traite environ 60 % de l’offre mondiale de lithium, par exemple. Par conséquent, les batteries de véhicules électriques fabriquées dans l’UE qui deviennent éligibles à certains crédits d’impôt liés à l’IRA seront toujours fabriquées à partir de matières premières chinoises.
- Les États-Unis et l’Union européenne doivent se concentrer sur le développement des chaînes d’approvisionnement de MPC. La plupart des réserves des minéraux les plus importants pour la transition énergétique mondiale se trouvent dans des économies émergentes (telles que le Brésil, la République démocratique du Congo et l’Indonésie). Les États-Unis et l’Union européenne doivent élaborer une offre cohérente pour convaincre les producteurs de MPC de travailler avec eux – et non avec la Chine -, par exemple par le biais d’accords de financement à des conditions préférentielles, d’accès à la technologie ou d’accords de libre-échange sur mesure. Il ne suffira pas de dire aux économies émergentes de travailler avec nous : Les pays occidentaux doivent élaborer un plan pour devenir des partenaires attrayants pour le Sud.
- Sanctions contre la Russie
- Les décideurs politiques et les experts en matière de sanctions ne sont pas d’accord sur ce qu’il convient de faire avec les 300 milliards de dollars de réserves de change russes gelées détenues par les pays occidentaux. Certains veulent utiliser ces fonds pour la reconstruction de l’Ukraine, tandis que d’autres pensent que leur confiscation convaincrait les économies émergentes d’abandonner les devises occidentales pour leurs réserves (jusqu’à présent, la plupart des décideurs politiques de l’UE et des États-Unis semblent avoir rejoint ce camp prudent). Un accord est peu probable, mais les discussions enverront un signal d’unité occidentale à Moscou.
- La reconstruction de l’Ukraine restant une perspective lointaine et le soutien des États-Unis à Kiev risquant de s’affaiblir au cours des prochains mois dans un contexte de division du Congrès américain, les Européens devraient en priorité évaluer comment et s’ils peuvent combler le fossé si les États-Unis cessent de soutenir l’Ukraine.
- Le sommet sera également l’occasion de s’engager à lutter contre l’évasion des sanctions, notamment en ce qui concerne la contrebande de semi-conducteurs et les exportations de pétrole qui ne respectent pas le plafond des prix du pétrole fixé par le G7 et l’UE. Toutefois, ces mesures seront inefficaces si les effectifs des agences gouvernementales chargées des sanctions n’augmentent pas de manière drastique. Pour le plus grand bonheur du Kremlin, cela reste irréaliste.
Un changement d’état d’esprit
L’accent mis par les États-Unis sur la coopération avec l’UE dans le domaine économique s’explique par trois facteurs :
- L’UE devient un acteur sérieux dans le domaine des technologies propres et intensifie sa réflexion dans le secteur technologique.
- La nécessité de présenter un front uni face à la Russie a renforcé l’alliance occidentale.
- Les deux parties sont prêtes à renforcer leur collaboration pour mettre en place des politiques à l’épreuve de Trump au cas où un président républicain arriverait au pouvoir en 2024.
Des progrès sur des points importants seraient une bonne nouvelle pour le bloc, même s’il reste beaucoup à faire avant que l’UE ne devienne un acteur géoéconomique mondial crédible.
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