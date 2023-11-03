Comment la guerre entre Israël et le Hamas met à l’épreuve les ambitions diplomatiques de la Chine au Moyen-Orient 

Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, Pékin voit une occasion de se démarquer du soutien inconditionnel de l’Occident à Israël et de s’attirer les faveurs du Sud. Mais le conflit a révélé le manque de poids politique de la Chine dans la région – et une occasion pour l’Europe de s’engager.

La guerre entre Israël et le Hamas pourrait être le premier défi diplomatique majeur de la Chine au Moyen-Orient dans l’histoire récente. Depuis le lancement de l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) il y a dix ans, l’influence de la Chine dans la région s’est rapidement accrue, culminant en mars dernier avec le rapprochement saoudo-iranien négocié par Pékin. Mais au fil des ans, la Chine s’est soigneusement tenue à l’écart des complexités géopolitiques de la région, entretenant des relations équilibrées et amicales avec toutes les grandes puissances, y compris l’Iran, Israël et les États arabes. Israël, en particulier, est devenu l’un des principaux partenaires stratégiques de la Chine dans la région et une source de technologies de pointe, essentielle dans la course à la technologie que se livre la Chine avec les États-Unis.

La guerre entre Israël et le Hamas ravive toutefois d’anciennes fractures régionales, ce qui complique la tâche de Pékin dans son rôle d’équilibriste. Bien qu’elle ait construit une relation solide avec Israël depuis les années 1990, l’histoire de la Chine en tant que leader du monde non aligné a toujours fait d’elle un fervent défenseur de la cause palestinienne. La Chine ne désigne pas officiellement le Hezbollah ou le Hamas comme des organisations terroristes. Dans le passé, elle a constamment condamné Israël pour ses violations du droit international et a appelé à plusieurs reprises à une solution à deux États dans les frontières de 1967. Toutefois, le soutien de la Chine aux Palestiniens est resté essentiellement rhétorique et n’a pas interféré avec les liens commerciaux florissants qu’elle entretient avec Israël.

Cette fois, la position de la Chine sur les terribles attentats du 7 octobre risque de nuire considérablement à ses relations avec Israël. Après près de deux semaines de silence, le dirigeant chinois Xi Jinping a fait une déclaration plutôt fade, appelant à un cessez-le-feu et affirmant que la création d’un « État palestinien indépendant » par le biais d’une solution à deux États constituait la « solution fondamentale » du conflit. Il s’est toutefois abstenu de condamner explicitement le Hamas ou de le qualifier d’organisation terroriste. La déclaration du ministère chinois des affaires étrangères ne cite même pas le Hamas, se contentant de condamner « toute violence et toute attaque contre des civils ». Dans le même temps, le ministre des affaires étrangères, Wang Yi, a critiqué Israël pour avoir « dépassé le stade de l’autodéfense » et a appelé à mettre fin à la « punition collective du peuple de Gaza ». La position chinoise a suscité des réactions amères parmi les responsables et les médias israéliens, et le ministère israélien des affaires étrangères a exprimé sa « profonde déception » face à l’incapacité de la Chine à condamner le Hamas.

Si la Chine prend le risque de s’aliéner Israël, c’est parce qu’elle voit dans le conflit actuel des enjeux plus larges que la question israélo-palestinienne. Pékin voit dans la crise une occasion de se démarquer du soutien occidental à Israël et de renforcer sa crédibilité dans le sud de la planète, où de nombreux pays restent très favorables à la cause palestinienne. Depuis le début de la crise, de nombreux pays du Moyen-Orient et d’ailleurs ont intensifié leurs critiques à l’égard de la politique de deux poids deux mesures de l’Occident en matière de respect du droit international, rappelant les pressions exercées par l’Occident pour soutenir l’Ukraine après l’invasion russe. À l’ONU, les États-Unis et les pays européens sont apparus isolés lorsqu’ils ont voté contre des résolutions soutenues par la Russie, le Brésil, la Chine et d’autres pays non occidentaux qui appelaient à un cessez-le-feu.

Les divisions internationales suscitées par la crise actuelle n’ont fait qu’alimenter le discours de la Chine selon lequel l’ordre mondial dirigé par l’Occident doit être remodelé. Ces dernières années, la Chine a cherché à se présenter comme un leader alternatif sur la scène internationale. Elle a proposé de servir de médiateur dans plusieurs conflits, notamment en Ukraine, et a lancé les initiatives mondiales pour le développement, la sécurité et la civilisation dans le but de remettre en question l’ordre mondial dirigé par l’Occident. La question israélo-palestinienne est l’un des conflits pour lesquels la Chine a proposé plusieurs plans de paix et initiatives de médiation depuis le début des années 2000. Avant la visite du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Pékin en juin, l’ancien ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, a renouvelé son offre de faciliter les pourparlers de paix. À la suite de l’attaque du Hamas, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a appelé à une conférence de paix internationale et Pékin a envoyé son représentant spécial, Zhai Jun, dans la région.

Mais malgré ces efforts, la Chine semble plutôt impuissante face à l’escalade actuelle, au-delà de quelques déclarations. Aucune des initiatives de médiation qu’elle a proposées par le passé entre Israël et l’Autorité palestinienne n’a jamais abouti. Compte tenu de la réticence actuelle de Pékin à condamner le Hamas, une médiation chinoise dans la crise actuelle semble encore moins probable qu’auparavant.

Après quelques années de battage médiatique sur l’influence croissante de la Chine au Moyen-Orient, l’escalade actuelle à Gaza met en évidence le manque de poids politique de la Chine dans la région : Ses actions ont nui aux relations sino-israéliennes sans pour autant stimuler de manière significative ses relations avec les États arabes. Au contraire, le conflit a réaffirmé la domination géopolitique des États-Unis. Il a fallu près de deux semaines à Xi Jinping pour faire une déclaration sur la crise, alors que des dirigeants américains et européens et des diplomates de haut rang étaient déjà en tournée en Israël et au Moyen-Orient depuis une semaine. Les États-Unis, à l’encontre des récents débats sur leur retrait de la région, ont envoyé deux groupes d’intervention de porte-avions en Méditerranée, préparé environ 2 000 personnes à un déploiement potentiel et discutent d’un nouveau programme de soutien militaire à Israël d’un montant de 14 milliards de dollars. Le Royaume-Uni, la France, le Danemark et l’Allemagne ont également positionné des porte-avions et des navires en Méditerranée orientale. Même en dehors des puissances occidentales, la Russie semble actuellement beaucoup plus proactive que la Chine dans l’orientation du débat dans les forums internationaux tels que les Nations unies.

Si la Chine ne montre que très peu d’empressement à contribuer à la désescalade de la crise au-delà de quelques déclarations fades, c’est peut-être aussi parce qu’elle n’y voit pas d’intérêt. Lors de la visite du ministre des affaires étrangères Wang Yi à Washington du 26 au 28 octobre, les États-Unis ont pressé la Chine de tirer parti de ses relations avec l’Iran et d’autres pays du Moyen-Orient pour désamorcer les tensions régionales et empêcher le conflit de s’étendre. Cependant, du point de vue de Pékin, le conflit israélo-palestinien est une guerre créée par l’Occident. À moins que le conflit ne dégénère en une agitation régionale plus large, ses intérêts fondamentaux – principalement la sécurité énergétique et la liberté de navigation – ne sont que marginalement affectés, du moins pour l’instant.

Au contraire, la crise profite à la Chine dans le contexte plus large de sa rivalité avec les États-Unis. La guerre à Gaza détourne l’attention des États-Unis de la région indo-pacifique, fait dérailler les efforts de Washington pour faciliter la normalisation israélo-saoudienne et accroît les griefs régionaux à l’égard de l’Occident. S’il est peu probable que la Chine joue un rôle majeur dans la crise actuelle, les Européens doivent veiller à ce qu’elle ne soit pas non plus un trouble-fête. La polarisation mondiale actuelle autour de la question israélo-palestinienne s’inscrit dans les récits chinois et russes d’une division entre l’Occident et le Sud. S’engager avec la Chine dans la crise actuelle contribuerait à désamorcer cette fausse dichotomie sur laquelle Pékin capitalise.

La polarisation mondiale actuelle autour de la question israélo-palestinienne s’inscrit dans les récits chinois et russes d’une division entre l’Occident et le Sud. S’engager avec la Chine dans la crise actuelle contribuerait à désamorcer cette fausse dichotomie sur laquelle Pékin capitalise.

Le conflit entre Israël et le Hamas peut également être l’occasion d’explorer des domaines de coopération constructive avec la Chine dans une région où les Européens et Pékin ont un intérêt commun à la stabilité. La coordination de leurs visions de la stabilité à long terme de la région sera cruciale dans les années et les décennies à venir, à mesure que le pouvoir géoéconomique de la Chine au Moyen-Orient se renforcera. La Chine pourrait en particulier être un partenaire utile dans le cadre d’un engagement régional plus large, notamment avec l’Iran, avec lequel elle a développé des relations étroites. À ce titre, les tensions actuelles pourraient constituer un bon moment pour demander à la Chine de rendre davantage de comptes sur les affaires du Moyen-Orient : Dans le prolongement de la médiation chinoise entre l’Iran et l’Arabie saoudite, les Européens pourraient encourager la Chine à jouer un rôle constructif dans la stabilisation de la région, tout en restant réalistes quant à la volonté de Pékin de ne coopérer que dans la mesure où cela sert ses intérêts.