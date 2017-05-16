L’élection présidentielle française vue par les Européens

L'ECFR a le plaisir de vous convier à un BCM animé par Barbara KUNZ, Nicu POPESCU et Tara VARMA.

Intervenants

Barbara Kunz, chercheur au Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) de l’Ifri,

Nicu Popescu, analyste senior à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS),

Modéré par

Tara Varma, coordinatrice du bureau de l’ECFR Paris.

« L’élection présidentielle française vue par les Européens »

 

Le BCM aura lieu le mardi 16 mai de 8h30 à 10h00,

Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris

Métro Bourse

 

Les échanges auront lieu en français

 

Intervenants :

Barbara KUNZ (@BaKu_Ifri)est chercheur au Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) de l’Ifri. Elle est notamment spécialiste de la politique étrangère et de sécurité allemande, et de la France et l'Allemagne dans la PSDC et à l'OTAN.

Nicu POPESCU (@nicupopescu) est analyste senior à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS). Il a travaillé comme conseiller du Premier ministre moldave, se spécialisant notamment sur la Russie et l’Europe orientale.

Modération :

Tara VARMA (@tara_varma) est la coordinatrice du bureau de Paris de l’ECFR et a suivi l’élection présidentielle française.

 

Inscription obligatoire par email : [email protected] 

Information : 01.83.79.08.06