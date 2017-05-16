L’élection présidentielle française vue par les Européens
L'ECFR a le plaisir de vous convier à un BCM animé par Barbara KUNZ, Nicu POPESCU et Tara VARMA.
Intervenants
Barbara Kunz, chercheur au Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) de l’Ifri,
Nicu Popescu, analyste senior à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS),
Modéré par
Tara Varma, coordinatrice du bureau de l’ECFR Paris.
« L’élection présidentielle française vue par les Européens »
Le BCM aura lieu le mardi 16 mai de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en français
Intervenants :
Barbara KUNZ (@BaKu_Ifri)est chercheur au Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) de l’Ifri. Elle est notamment spécialiste de la politique étrangère et de sécurité allemande, et de la France et l'Allemagne dans la PSDC et à l'OTAN.
Nicu POPESCU (@nicupopescu) est analyste senior à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS). Il a travaillé comme conseiller du Premier ministre moldave, se spécialisant notamment sur la Russie et l’Europe orientale.
Modération :
Tara VARMA (@tara_varma) est la coordinatrice du bureau de Paris de l’ECFR et a suivi l’élection présidentielle française.
Inscription obligatoire par email : [email protected]
Information : 01.83.79.08.06