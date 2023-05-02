Justice transitionnelle : La poursuite des crimes de guerre au Kosovo

Le Tribunal spécial pour le Kosovo vise à rendre justice aux victimes des crimes de guerre commis pendant la guerre du Kosovo. Jusqu’à présent, il suscite toutefois la polémique et pourrait compliquer les efforts de réconciliation.

Le 3 avril, l’ancien président du Kosovo, Hashim Thaci, a comparu devant un tribunal spécial de La Haye aux côtés de trois autres hommes politiques de premier plan et d’anciens hauts responsables de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK), Kadri Veseli, Rexhep Selimi et Jakup Krasniqi, accusés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis pendant la guerre de 1998-1999 au Kosovo. L’ouverture du procès a suscité un tollé parmi les Albanais du Kosovo, qui craignent qu’il n’occulte la vérité sur la guerre et ne mette au même niveau la responsabilité de la Serbie et du Kosovo dans le conflit. La veille de l’ouverture du procès, des milliers d’Albanais du Kosovo sont descendus dans les rues de la capitale, Pristina, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le Kosovo ne peut être réécrit », « La liberté a un nom – l’UÇK », ou encore « L’Europe, vous vous moquez de nous ? ».

Le processus de traitement des crimes de guerre commis pendant la guerre du Kosovo est complexe et fait l’objet de polémiques depuis la fin du conflit armé en 1999. Certains des crimes les plus graves commis au Kosovo ont été poursuivis et jugés par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), où cinq des huit Serbes poursuivis ont finalement été condamnés. Le TPIY a également inculpé six Albanais, dont les anciens commandants de l’UÇK Ramush Haradinaj et Fatmir Limaj, qui ont été acquittés. Le TPIY a cependant fait l’objet de nombreux débats, notamment au sujet de l’acquittement de Vojislav Seselj, l’ancien vice-premier ministre de Serbie, tristement célèbre pour ses crimes contre l’humanité en Croatie et en Bosnie. Le tribunal a fermé ses portes en 2017, ce que certains experts des Balkans ont considéré comme une décision prématurée, de nombreuses affaires n’ayant pas encore été résolues.

En 2015, l’Assemblée de la République du Kosovo a créé le Tribunal spécial pour le Kosovo dans le cadre d’un accord international pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis pendant et après le conflit. Ce tribunal a toutefois accru l’intensité des débats autour de la poursuite des crimes de guerre au Kosovo. Le tribunal a un mandat limité et n’a jusqu’à présent poursuivi que des Albanais du Kosovo. Dans le même temps, les efforts de la Serbie pour poursuivre les crimes de guerre depuis 2017 ont été limités. La compétence du tribunal indique clairement qu’il poursuit les individus pour leur responsabilité pénale, mais au Kosovo, le procès contre les dirigeants de l’UÇK est largement considéré comme un procès contre l’UÇK dans son ensemble, et contre la résistance albanaise pendant la guerre.

Pour la plupart des Albanais du Kosovo, les personnes jugées ont courageusement défendu leur pays contre la brutale campagne de nettoyage ethnique menée par la Serbie de Slobodan Milosevic, au cours de laquelle plus de 800 000 civils albanais du Kosovo ont été expulsés de force de leurs foyers et des milliers d’entre eux ont été tués et violés. Sur les 13.517 personnes tuées au cours du conflit, 10.415 étaient des Albanais, 2.197 des Serbes et 528 des Roms et des personnes issues d’autres communautés. Personne ne nie que des membres de l’UÇK aient pu commettre des crimes ou qu’ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. En décembre, le tribunal a condamné un ancien commandant de l’UÇK à vingt-six ans de prison pour avoir commis des crimes de guerre. Les Kosovars comprennent ce verdict et admettent que de tels crimes ne peuvent et ne doivent pas rester impunis. Cependant, ils critiquent le fait que le tribunal ne poursuive que les Albanais du Kosovo, alors que des milliers d’entre eux attendent toujours de voir les auteurs des crimes qu’ils ont subis être poursuivis pour crimes de guerre.

La création du tribunal a également créé une polémique. L’idée d’un tribunal spécial a été lancée après que le politicien suisse Dick Marty ait rédigé un rapport pour le Conseil de l’Europe en 2010, dans lequel il affirmait que les dirigeants de l’UÇK avaient commis des crimes de guerre, y compris du trafic d’organes. Les accusations de Dick Marty, en particulier celles concernant le trafic d’organes, ont attiré l’attention des médias du monde entier et ont été largement diffusées par les chaînes d’information russes et serbes. Maintenant que le tribunal est opérationnel, le trafic d’organes n’a toutefois pas été mentionné dans les accusations ou dans le procès, ce qui a conduit de nombreux Albanais du Kosovo à s’interroger sur les objectifs de ce tribunal.

Les États-Unis et l’Union européenne ont exercé une forte pression sur le gouvernement du Kosovo pour qu’il crée le tribunal. L’UE a conditionné la potentielle adhésion du Kosovo à l’UE à la création du tribunal : deux mois après que le Kosovo ait modifié sa constitution pour créer le tribunal, l’UE a signé l’accord de stabilisation et d’association, qui a marqué la première étape formelle dans les relations du Kosovo avec l’UE et dans son processus d’adhésion. Le Kosovo n’a guère eu d’autre choix que de se conformer aux attentes de l’UE, car il dépend fortement du soutien qu’il reçoit de ses partenaires occidentaux pour la construction de son État et sa reconnaissance internationale. En parallèle, l’UE et les États-Unis ont renforcé leur coopération avec la Serbie au cours des dernières années, dans le but d’accélérer son intégration dans l’UE et de l’éloigner de la Russie.

Ces dernières années, la Serbie et le Kosovo se sont encore éloignés de la réconciliation, en partie parce que le gouvernement serbe refuse de reconnaître le violent rôle joué par la Serbie dans la guerre. Les pays occidentaux ont réussi à forcer le Kosovo à affronter son passé, mais sans amener la Serbie à faire de même. Cela pourrait malheureusement servir le discours révisionniste du gouvernement serbe sur la guerre. Cela risque également d’enraciner encore davantage les sentiments d’animosité entre les deux pays et d’empêcher la réconciliation.

La création du Tribunal spécial pour le Kosovo et le procès mettent en lumière les défis de la justice transitionnelle. Le tribunal devrait étendre son mandat aux crimes commis par les Serbes pendant le conflit, ce qui rétablirait la confiance dans le tribunal et aiderait les deux parties à affronter leur passé. Sinon, il devrait se concentrer sur l’obtention rapide d’un verdict pour permettre aux Albanais de clore ce chapitre de leur histoire et de commencer à imaginer la paix et la réconciliation avec la Serbie. Entre-temps, l’Occident devrait utiliser son influence sur la Serbie pour faire pression sur les dirigeants afin qu’ils poursuivent les criminels de guerre haut niveau en Serbie. En fin de compte, la réconciliation entre les deux pays exige que les deux parties reconnaissent leur responsabilité dans les crimes de guerre commis au Kosovo. L’Occident devrait soutenir ce processus d’une manière qui ne serve pas le révisionnisme du gouvernement serbe sur la guerre.