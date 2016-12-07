Ponentes Gustav Gressel, Investigador Principal en ECFR. Argita Daudze, Embajadora de Letonia en España. Maria Zolkina, Analista Político y miembro de Ilko Kucheriv Democratic Initiaves Foundations Anastasia Krasnosilska, Centro anticorrupción AntAC. Daria Kalashnikova, Visiting Fellow del Evroseeds Programme en CIDOB. Francisco de Borja Lasheras, Director de ECFR Madrid.

Moderado por Nicolás de Pedro, Investigador Principal de CIDOB. Francisco de Borja Lasheras, Director de ECFR Madrid.

El evento ‘Reformando Ucrania en tiempos de guerra y populismo’ tuvo lugar el pasado lunes 28 de noviembre, a las 18:30h, en el Espacio Bertelsmann (O’Donnell 10, Madrid).

El proceso de Minsk, actualmente en un punto muerto, es el principal foco de atención y canaliza la mayor parte de los esfuerzos de la UE hacia Ucrania. Durante la discusión del primer panel, los ponentes señalaron la necesidad de desarrollar un enfoque más multidimensional que vaya más allá de lo recogido en Minsk. Con ello, se crearía un entorno más positivo para llevar a cabo reformas y se desarrollarían las circunstancias necesarias para crear un terreno más propicio para su éxito a medio plazo. La primera condición fundamental es la existencia de presión sobre el establishment para continuar con las reformas. La segunda circunstancia es incluir a actores con vocación reformadora y sin intereses occidentales en el proceso. Por último, es clave revisar y reformar las estructuras estatales para superar la inclusión de intereses occidentales y de la ‘vieja guardia’ ucraniana.

A pesar del actual estado del proceso de Minsk, durante el debate los ponentes estuvieron de acuerdo en subrayar el incipiente éxito de las reformas llevadas a cabo en sectores específicos. En el campo de la defensa, el sector bancario y el área agricultura los avances llevados a cabo han sido satisfactorios. Sin embargo, aún hace falta implantar reformas en el aparato central estatal ucraniano (especialmente en el poder judicial). Los expertos y miembros de la sociedad civil ucraniana coincidieron en apuntar que se trata de la piedra angular del proceso de reformas, pues sin ellas otras reformas domesticas también necesarias no podrán sostenerse a largo plazo con un sistema judicial no independiente.

El rol de la UE hacia Ucrania desde 2014 fue tratado durante los dos paneles. La presión que la UE ha ejercido sobre Ucrania ha sido, para Gustav Gressel, un importante aliciente para la sociedad civil del país, que no podría haber ejercido un papel tan predominante sin dicho apoyo. Este es uno de los principales motivos para que la UE mantenga sus promesas y cumpla con los objetivos adquiridos con Ucrania. El proceso de liberalización de visados es un buen ejemplo de ello; pues, como recordaron los ponentes, las reformas hasta ahora más exitosas se han llevado a cabo con la meta de la liberalización en el horizonte. Si la UE no cumple con lo acordado a pesar de que Ucrania haya alcanzado los requisitos necesarios para la liberalización, este agente de cambio pierde fuerza y credibilidad y asesta un duro golpe al proceso de reformas en Ucrania.

Con todo, las conclusiones de los participantes en la discusión dejan espacio para pensar que se llevarán a cabo reformas exitosas, principalmente por la existencia de una fuerte sociedad civil buscando cambios sociales y conectada con la comunidad internacional. Maria Zolkina expuso la existencia de un ‘triángulo’ de actores clave para el proceso de reforma. Los vértices de ese ‘triángulo’ lo componen, primero, actores domésticos (ONG, expertos, medios de comunicación, etc.) encargados de promover y supervisar la implementación de leyes; segundo, socios internacionales (la UE, Estados miembros clases, el FMI, etc.); y, por último, reformistas dentro del gobierno y del cuerpo legislativo. Es fundamental, por tanto, que Ucrania trabaje desde dentro y fuera de sus fronteras para preservar el ‘triangulo’ que presiona y trabaja en pro de las reformas.