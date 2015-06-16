Maidán: Cuéntame cómo pasó

Ponentes Anna Korbut,Ukrainian Week. Sevgil Musayeva, Crimea_SOS. Xavier Colás, corresponsal de El Mundo. Andrew Wilson, Investigador Senior de ECFR.

Moderado por Francisco de Borja Lasheras, Director Adjunto de ECFR Madrid

Terminando el segundo año de la crisis de Ucrania, falta por escuchar la voz más importante de todas, la de sus protagonistas. Desde ECFR Madrid, ante la notable desinformación tanto allí como aquí, quisimos contribuir a un debate novedoso contando con la sociedad civil ucraniana y activistas del Maidán para traer el Este al Sur de Europa, acercando nuestras respectivas sociedades y visiones en una cuestión que afecta al futuro europeo. ¿Cómo vivieron el Maidán algunos de sus protagonistas? ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad civil ucraniana sobre su futuro mientras viven dos guerras: la del Este y la de las reformas?

ECFR Madrid, con el apoyo de Passim y CC/Europa, organizó el pasado 16 de junio en el Amargo Place to Be un encuentro informal con algunos de los activistas que participaron en el Maidán, el experto de ECFR Andrew Wilson y Xavier Colas (corresponsal español de El Mundo que cubrió las protestas). Los protagonistas nos contaron cómo la falta de un estado de derecho real y las violaciones de los derechos humanos les sacaron a la calle y cómo vivieron en primera persona el Maidán.

Nuestra invitada Anna Korbut de Ukrainian Week compartió con nosotros sus experiencias de los últimos dos años, desde que comenzó su participación en las protestas. También expuso algunos retos que hoy en día continúa afrontando Ucrania, con la amenaza rusa y su propaganda constante; así como las expectativas europeas del país como garantía para su futuro.

A continuación, la activista de Crimea_SOS y de origen tártaro, Segvil Musayeva nos contó cómo vivió la anexión de Crimea por Rusia y la restricción de derechos a la minoría tártara en la región desde entonces.

El público asistente también quiso contribuir al debate. Por ello invitados como Yevhen Fedchenko, cofundador de la organización StopFake no quiso dejar de compartir sus experiencias, cómo en los dos últimos años ha cambiado Ucrania y la respuesta de los jóvenes ucranianos, muchos de ellos voluntarios ante el conflicto en el este del país, por ejemplo en el ámbito de asistencia de refugiados.

Por último, contamos con las intervenciones del experto de ECFR Andrew Wilson editor del informe What does Ukraine Think? y de Xavier Colás, el cuál cubrió las protestas en Kiev y nos relató de primera mano los acontecimientos pacíficos e históricos que se dieron en la plaza del Maidán.

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Cartel del evento

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