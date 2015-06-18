Desayuno diplomático sobre el proceso de reformas en Ucrania

La Oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations organizó el pasado 18 de junio un desayuno diplomático para analizar la situación actual del país y los retos plantea el proceso de reformas en que Ucrania está inmerso. El desayuno, como los eventos ‘Maidán: Cuéntame cómo pasó’ y ‘¿Qué Piensa Ucrania?’, del 16 y 17 de junio respectivamente, están enmarcados en la iniciativa de ECFR What does Ukraine Think?. Dicho proyecto está presentando el informe homónimo por las principales capitales europeas.

Las intervenciones de los ponentes buscaban responder a una serie de cuestiones, como el futuro de Ucrania en el contexto post Maidán con respecto a la Unión Europea, el papel de los voluntarios y la sociedad civil en la reconstrucción democrática e institucional del país y la respuesta ante la guerra en el Este y el avance de la propaganda rusa.