Desayuno diplomático sobre el proceso de reformas en Ucrania
El evento versó sobre el estado actual de las reformas en el país y las perspectivas de futuro de éste a nivel nacional e internacional.
Ponentes
Andrew Wilson, Investigador Principal en ECFR.
Yevhen Fedchenko, Director de la Mohyla School of Journalism y cofundador de Stop Fake News.
y expertos y activistas ucranianos.
Moderado por
Francisco de Borja Lasheras, Director Adjunto del European Council on Foreign Relations en Madrid.
La Oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations organizó el pasado 18 de junio un desayuno diplomático para analizar la situación actual del país y los retos plantea el proceso de reformas en que Ucrania está inmerso. El desayuno, como los eventos ‘Maidán: Cuéntame cómo pasó’ y ‘¿Qué Piensa Ucrania?’, del 16 y 17 de junio respectivamente, están enmarcados en la iniciativa de ECFR What does Ukraine Think?. Dicho proyecto está presentando el informe homónimo por las principales capitales europeas.
Las intervenciones de los ponentes buscaban responder a una serie de cuestiones, como el futuro de Ucrania en el contexto post Maidán con respecto a la Unión Europea, el papel de los voluntarios y la sociedad civil en la reconstrucción democrática e institucional del país y la respuesta ante la guerra en el Este y el avance de la propaganda rusa.
Desayuno diplomatico de @ECFRMadrid @ECFRWiderEurope sobre Ucrania y su futuro pic.twitter.com/HgY8BUPq2Q
— Marisa Figueroa (@MFigueroaGomez) junio 18, 2015
Para ello contamos con la asistencia de diplomáticos de embajadas europeas, representantes de Presidencia de Gobierno, Ministerios de Exteriores y Defensa, partidos políticos, y expertos del mundo universitario, medios de comunicación y miembros del Consejo de ECFR.
También ha venido @lozanoirene al desayuno @ECFRMadrid #DeKievaMadrid sobre #Ucrania pic.twitter.com/GqnmNPFWnq
— xaviercolas (@xaviercolas) junio 18, 2015
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