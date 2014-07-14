‘La fragmentación del poder europeo’, disponible para descarga en formato e-pub

'La fragmentación del poder europeo', de José Ignacio Torreblanca, está ahora disponible para descarga en formato e-pub. Encuentra aquí la introducción del libro y los enlaces para la descarga

‘La fragmentación del poder europeo‘, de José Ignacio Torreblanca, está ahora disponible para descarga en formato e-pub desde la página web de Estudios de Política Exterior. Aquí debajo puedes leer la introducción del libro (pp. 9-22) La fragmentación del poder europeo

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