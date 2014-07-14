European Power ‘La fragmentación del poder europeo’, disponible para descarga en formato e-pub 'La fragmentación del poder europeo', de José Ignacio Torreblanca, está ahora disponible para descarga en formato e-pub. Encuentra aquí la introducción del libro y los enlaces para la descarga José Ignacio Torreblanca @jitorreblanca on X Senior AdviserDistinguished Policy Fellow Artículos 14 julio 2014 Imprimir Compartir LinkedIn Bluesky Tuitear Instagram WhatsApp ‘La fragmentación del poder europeo‘, de José Ignacio Torreblanca, está ahora disponible para descarga en formato e-pub desde la página web de Estudios de Política Exterior. Aquí debajo puedes leer la introducción del libro (pp. 9-22) La fragmentación del poder europeo El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores no adopta posiciones colectivas. Las publicaciones de ECFR solo representan las opiniones de sus autores individuales.