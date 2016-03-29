Eventos sobre Balcanes con Francisco de Borja Lasheras

A lo largo del mes de Marzo y con motivo del lanzamiento de la nueva publicación de ECFR “Return to instability: How migration and great power politics threaten the Western Balkans”, el investigador y director adjunto de ECFR Madrid, Francisco de Borja Lasheras, ha participado en distintos eventos en Europa, debatiendo sobre los Balcanes occidentales, en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Exteriores holandés.

El 4 de Marzo, Borja participó en un evento en Bruselas, a puerta cerrada, albergado por la Representación Permanente de los Países Bajos ante la UE, discutiendo los principales elementos del informe – e.j. el impacto de la crisis de refugiados en la estabilidad regional, el papel de Rusia y otros poderes en la región, e implicaciones para la política de la UE y sus estados miembros. Participaron unos 40-50 diplomáticos de estados miembros, en el marco de una reunión europea sobre Balcanes Occidentales.

El 8 de Marzo, en Utrecht, Holanda, se celebró la conferencia ‘Securing Europe’s position on the Western Balkans’ co-organizada por el Utrecht Center for International Studies de la Universidad de Utrecht, ECFR y el Ministerio de Exteriores Holandés, y con activa participación de los estudiantes. Borja estuvo en el panel con el director para el programa Wider Europe Fredrik Wesslau, junto con Beatrice de Graaf, miembro del Consejo de ECFR, entre otros.

Tras Utrecht, tuvieron lugar dos presentaciones en Balcanes, una en Sofía, el 17 de Marzo, y otra en Belgrado, el 22 de marzo, tras la publicación del policy brief. El evento en Bulgaria, bajo el título ‘Europa y las perspectivas de los Balcanes Occidentales’, organizado por ECFR Sofia y presidido por la Jefe de Oficina de Sofía, Vessela Tcherneva, contó en el panel con la participación del Ministro de Asuntos Exteriores búlgaro Daniel Mitov y de Borja Lasheras. En ambos actos se habló de la necesidad de una política más estratégica hacia Balcanes occidentales, entre otras cosas, ante un vacío de poder explotado por otros actores internacionales y el auge de autoritarismo en la región en general.

El evento de Belgrado, el 22 de marzo, lanzamiento oficial del policy brief, fue albergado por la sociedad civil, en concreto, la organización Movimiento Europeo en Serbia (EMis), con un público de expertos, diplomáticos, y miembros de la sociedad civil europeísta serbia. El panel incluía Fredrik Wesslau, Vessela Tcherneva y Borja Lasheras, y lo moderó la secretaria general del Movimiento Europeo en Serbia, Maja Bobic. Se pueden ver mas fotos de este evento pinchando aquí.

Danas smo organizovali zanimljivu debatu o politici Evropske unije prema Zapadnom Balkanu i preporukama za brže… Posted by Evropski pokret u Srbiji on Martes, 22 de marzo de 2016

Descarga el pdf (en inglés) de la publicación de ECFR “Return to instability: How migration and great power politics threaten the Western Balkans”.