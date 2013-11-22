ECFR Madrid en el top-10 de think-tanks españoles

ECFR Madrid entra por primera vez en una lista/ranking de los más importantes think-tanks de España. La clasificación, elaborada por los lectores de Iberglobal, sitúa a ECFR Madrid en la sexta posición, en un top-10 en donde aparecen gigantes como el Real Instituto Elcano (nominado como think-tank más importante).

Desde nuestra pequeña oficina queremos agradecer a todos los lectores que nos han votado.

Gracias!

Nacho, Borja, Marisa, Jose, Hélène, Lorenzo e Inma.

La oficina de ECFR en Madrid se lanzó en septiembre de 2007 con el apoyo de FRIDE, un think tank de referencia en España presidido por Diego Hidalgo, filántropo y confundador de ECFR.

Desde entonces, nosotros, el equipo de ECFR en Madrid, abogamos por un enfoque paneuropeo para la política exterior española, queremos que ECFR se convierta en una plataforma para el debate de ideas nuevas sobre esa política exterior y deseamos hacernos visibles en dicha tarea usando todas las herramientas a nuestro alcance, como las redes sociales, los blogs y los medios audiovisuales.

Para desarrollar estas tareas contamos hoy con un equipo liderado por José Ignacio Torreblanca, director, y Borja Lasheras, director adjunto, ambos investigadores reconocidos y especializados en temas europeos.

Único entre los think tanks europeos, ECFR tiene también oficinas en Berlín, Londres, París, Roma, Sofía y Varsovia, con planes para abrir otras en más capitales, asegurándose así una presencia física a lo largo y ancho del continente europeo. Estas oficinas son plataformas para el debate, la promoción y la comunicación. Su papel es el de proporcionar la experiencia específica de cada país para desarrollar y promover iniciativas sobre la política exterior de la Unión Europea de la manera más efectiva, manteniendo de ese modo a ECFR en el centro del debate sobre Europa y su papel en el mundo.