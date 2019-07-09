Vers un nouvel hyper-nationalisme saoudien ?
Nous avons le plaisir de vous inviter à une discussion avec Eman Al-Hussein, Fatiha Dazi-Heni et Camille Lons, sur le thème : « Vers un nouvel hyper-nationalisme saoudien ? ».
Guests
Eman Al-Hussein, chercheuse associée à l’ECFR.
Fatiha Dazi-Heni, chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).
Chaired by
Camille Lons, chercheuse et coordinatrice du programme Moyen-Orient, ECFR
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une discussion en présence de Eman Al-Hussein, chercheuse associée à l’ECFR., et de Fatiha Dazi-Heni, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), sur le thème :
« Vers un nouvel hyper-nationalisme saoudien ? ».
L’évènement aura lieu le mardi 9 juillet de 15h à 16h30,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en français
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
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Intervenants
Eman Al-Hussein est chercheuse associée à l’ECFR. Ses travaux portent sur la politique saoudienne et les pays de la péninsule Arabique. Elle était avant cela chercheuse au King Faisal Center for Research and Islamic Studies à Riyad (Arabie saoudite).
Fatiha Dazi-Heni est politiste spécialiste de la péninsule Arabique, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM). Elle enseigne par ailleurs à l'Institut d'études politiques (IEP) de Lille.
Modératrice :
Camille Lons est coordinatrice du programme Moyen-Orient Afrique du Nord de l’ECFR. Elle se spécialise dans la géopolitique des pays du golfe Persique et de la péninsule Arabique.