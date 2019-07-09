Vers un nouvel hyper-nationalisme saoudien ?

Nous avons le plaisir de vous inviter à une discussion avec Eman Al-Hussein, Fatiha Dazi-Heni et Camille Lons, sur le thème : « Vers un nouvel hyper-nationalisme saoudien ? ​». 

Guests

Eman Al-Hussein, chercheuse associée à l’ECFR.

Fatiha Dazi-Heni, chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).

Chaired by

Camille Lons, chercheuse et coordinatrice du programme Moyen-Orient, ECFR

Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,

Nous avons le plaisir de vous inviter à une discussion en présence de Eman Al-Hussein, chercheuse associée à l’ECFR., et de Fatiha Dazi-Heni, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), sur le thème : 

 

« Vers un nouvel hyper-nationalisme saoudien ? ​». 

L’évènement aura lieu le mardi 9 juillet de 15h à 16h30,

Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris

Métro Bourse 

Les échanges auront lieu en français

 

Inscription obligatoire : [email protected] 

Informations : 01.83.79.08.06

 

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Intervenants

Eman Al-Hussein est chercheuse associée à l’ECFR. Ses travaux portent sur la politique saoudienne et les pays de la péninsule Arabique. Elle était avant cela chercheuse au King Faisal Center for Research and Islamic Studies à Riyad (Arabie saoudite). 

Fatiha Dazi-Heni est politiste spécialiste de la péninsule Arabique, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM). Elle enseigne par ailleurs à l'Institut d'études politiques (IEP) de Lille.

Modératrice : 

Camille Lons est coordinatrice du programme Moyen-Orient Afrique du Nord de l’ECFR. Elle se spécialise dans la géopolitique des pays du golfe Persique et de la péninsule Arabique. 

 