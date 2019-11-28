« Une proposition pour une nouvelle architecture de sécurité européenne »
Nous avons le plaisir de vous inviter à une table ronde en présence de Jeremy Shapiro, Pierre Vimont et Sylvie Kauffmann.
Guests
Jeremy Shapiro, directeur de recherche de l’ECFR.
Pierre Vimont, chercheur associé à Carnegie Europe.
Chaired by
Sylvie Kauffmann, directrice éditoriale, Le Monde
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une table ronde en présence de Jeremy Shapiro, directeur de recherche de l'ECFR, de Pierre Vimont, chercheur associé à Carnegie Europe et modérée par Sylvie Kauffmann, directrice éditoriale, Le Monde.
« Une proposition pour une nouvelle architecture de sécurité européenne »
L’évènement aura lieu le jeudi 28 novembre de 15h00 à 16h30,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en anglais sur la base de cette publication.
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
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Intervenants :
Jeremy Shapiro, (@JyShapiro) est le directeur de recherche de l'ECFR. Ses travaux portent sur la politique étrangère américaine et les relations transatlantiques. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé à la Brookings Institution. Il a notamment été membre du personnel de planification des politiques du Département d'Etat des États-Unis et conseiller du secrétaire d'État adjoint aux Affaires européennes et eurasiatiques, Philip Gordon.
Pierre Vimont, chercheur associé à Carnegie Europe. Ses travaux portent sur la politique européenne de voisinage, les relations transatlantiques et la politique étrangère française. De 2010 à 2015, il a occupé le poste de secrétaire général exécutif du Service européen pour l’action extérieure de l’Union européenne, après avoir poursuivi pendant 38 ans une carrière au sein de la diplomatie française. Durant cette période, il a exercé les fonctions d’ambassadeur de France aux États-Unis (de 2007 à 2010) et d’ambassadeur de France auprès de l’Union européenne (de 1999 à 2002).
Modératrice :
Sylvie Kauffmann, (@SylvieKauffmann) est directrice éditoriale du Monde et collaboratrice au New York Times. Elle a auparavant été correspondante pour l’Europe de l’Est et aux Etats Unis.