Thinking of Russia from the EU: What is to be done?

ECFR Madrid organizó el pasado 28 de abril, con la colaboración de CIDOB y FES, una conferencia con expertos rusos y europeos sobre las relaciones EU-Rusia en el Espacio Bertelsmann de Madrid. Su estructura consistió en tres partes con tres paneles distintos.

La primera parte (evaluando las distintas perspectivas de la UE sobre Rusia) fue moderada moderada por Cristina Manzano, directora de Esglobal y miembro del Consejo de ECFR. Se comentó lo necesario que es la intensificación del diálogo UE-Rusia y la prioridad de encontrar una realidad común sobre la que debatir. Fernando Valenzuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, explicó que la arquitectura europea es incompatible con la visión rusa de las relaciones internacionales como un juego de suma cero y Borja Lasheras, investigador y director adjunto de ECFR Madrid, recomendó que la UE invierta en expertos en el espacio post-soviético, así como que se promuevan los intercambios constructivos a través de visados, espacios de diálogo y similares que puedan poner en contacto a las élites europeas y rusas. Nicu Popescu, del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, aportó una visión más optimista: las relaciones reales funcionan, el problema está en las relaciones políticas.

La segunda parte (pensando en Rusia desde la UE) fue moderada por María Pallares, de FES. Se explicaron las dificultades para lidiar con Rusia desde la UE: Gustav Gressel, investigador de ECFR asentado en Berlin, explicó que el Kremlin quiere controlar las sociedades de sus países vecinos, James Nixey (de Chatham House) que las relaciones UE – Rusia son un asunto existencial para ambos actores, y que no debemos ser demasiado blandos ni optimistas, y Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB, concluyó que la crisis de Ucrania no es causa, sino consecuencia, y que si no cambia la situación vendrán más crisis similares.

La tercera parte se tituló pensando en la UE desde Rusia. Contó con la moderación de Carmen Claudín de CIDOB y trató sobre la perspectiva rusa del conflicto. Irina Kobrinskaya, de IMEMO, recalcó que en el Kremlin no hay pensamiento estratégico ninguno y que Putin actúa pensando en el corto plazo. Elena Alekseenkova (MGIMO) recomendó priorizar los intereses comunes y domésticos para partir de una situación común, y sentar a Rusia y a Occidente a hablar para realmente comprender cómo entiende cada actor conceptos clave. Natalia Zubarevich de la Universidad Estatal de Moscú afirmó con los cambios en Rusia llegarán no por razones políticas sino por razones económicas, y Boris Frumkin de la Academia Rusa de las Ciecnias elaboró cómo Rusia está luchando una guerra de doble frente: sanciones y petróleo.

Cada una de las sesiones estuvo abierta a preguntas y respuestas de los asistentes y contamos con un activo debate en las redes sociales.