The next generation of Russian foreign policymakers
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence de Kadri Liik, Sergey Utkin et Joanna Hosa.
Guests
Kadri Liik, chercheuse au programme Europe Elargie à l’ECFR.
Sergey Utkin, directeur du département d’analyse stratégique du Primakov Institute of World Economy and International Relations (IMEMO).
Chaired by
Joanna Hosa, chercheuse et responsable du programme Europe Elargie à l’ECFR.
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence de Kadri Liik, chercheuse au programme Europe Elargie à l'ECFR.
Sergey Utkin, directeur du département d’analyse stratégique du Primakov Institute of World Economy and International Relations (IMEMO). et Joanna Hosa, chercheuse et responsable du programme Europe Elargie à l'ECFR.
« Elections en Pologne, le jour d’après : espoirs, craintes, et implications pour l’Europe »
L’évènement aura lieu le jeudi 17 octobre de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en anglais
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
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Intervenants :
Kadri Liik (@KadriLiik) est chercheuse au programme Europe Elargie de l'ECFR. Ses travaux portent sur la Russie, l'Europe de l'Est et les pays baltes. Avant de rejoindre l'ECFR, Kadri Liik a été directrice du Centre de recherche sur la défense (ICDS) en Estonie, où elle a également travaillé comme chercheuse et directrice de la Lennart Meri Conference. Elle a été correspondante à Moscou pour plusieurs quotidiens estoniens, dont Postimees, Eesti Päevaleht et Baltic News Service.
Sergey Utkin (@usv1980) est le directeur du département d’analyse stratégique du Primakov Institute of World Economy and International Relations (IMEMO). Ses travaux portent sur la politique étrangère et de sécurité de l'UE, les relations UE-Russie-Etats-Unis, ainsi que la politique étrangère de la Russie dans la zone euro-atlantique. Avant d’occuper ce poste, il a dirigé le département de politique étrangère et de sécurité du Center for Strategic Research (CSR)
Modératrice :
Joanna Hosa (@joannahosa) est programme manager du programme Europe Elargie de l'ECFR. Avant d’occuper ce poste, elle a travaillé dans des organisations de la société civile et des institutions européennes dans les questions de démocratie, les droits de l'homme et les politiques de consolidation de la paix, avec un accent régional sur l'Europe orientale, les Balkans occidentaux et l'Asie centrale.