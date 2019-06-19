The future of Israeli-Palestinian conflict: towards annexation and illiberalism?
Nous avons le plaisir de vous inviter à une discussion avec Yehuda Shaul et Hugh Lovatt sur le thème : « The future of Israeli-Palestinian conflict: towards annexation and illiberalism? ».
Guests
Yehuda Shaul, fondateur et directeur de l’ONG Breaking the Silence.
Hugh Lovatt, chercheur au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de l’ECFR.
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une discussion en présence de Yehuda Shaul, fondateur et directeur de l’ONG Breaking the Silence, et de Hugh Lovatt, chercheur au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de l’ECFR, sur le thème :
« The future of Israeli-Palestinian conflict: towards annexation and illiberalism? ».
L’évènement aura lieu le mercredi 19 juin de 9h à 10h30,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en anglais
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
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Intervenants :
Yehuda Shaul est fondateur et directeur de l’organisation non-gouvernementale (ONG) Breaking the Silence. Elevé dans une famille juive orthodoxe à Jérusalem, c’est à la suite de son service militaire à Hébron qu’il décide de fonder cette ONG, afin de recueillir et publier les témoignages des soldats israéliens ayant servi dans les territoires occupés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem Est depuis la seconde Intifada. L’organisme mène depuis 2004 un projet de récolte de témoignages nommé « Soldiers speak out », travaille avec plus de 1 000 soldats et a obtenu plusieurs centaines des témoignages, cherchant ainsi à confronter le public israélien à la réalité de l’occupation.
Hugh Lovatt est chercheur au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de l’ECFR. Il est également président du European Middle East Project (EuMEP), une organisation basée à Bruxelles spécialisée dans les politiques européennes et internationales envers le conflit israélo-palestinien. Auparavant, il a travaillé en tant que chercheur pour International Crisis Group et au Parlement européen. Son travail porte sur la politique de l'Union européenne envers le processus de paix au Moyen-Orient (PPPO), la politique intérieure palestinienne et la politique régionale israélienne.