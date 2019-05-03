Quelle issue pour la situation en Libye ?
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning, en présence de Tarek Megerisi, Mary Fitzgerald et Virginie Collombier, sur le thème suivant : « Quelle issue pour la situation en Libye ? ».
Guests
Tarek Megerisi, chercheur au programme Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) de l’ECFR.
Mary Fitzgerald, chercheuse et consultante indépendante.
Virginie Collombier, professeure à l’Institut universitaire européen (IUE).
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning, en présence de Tarek Megerisi, chercheur au programme MENA de l’ECFR, Mary Fitzgerald, chercheuse et consultante indépendante et Virginie Collombier, professeure à l’Institut universitaire européen (IUE), sur le thème suivant :
« Quelle issue pour la situation en Libye ? ».
L’évènement aura lieu le vendredi 3 mai de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges se tiendront en anglais.
Cet événement est complet.
Informations : 01.83.79.08.06 / [email protected]
Depuis que Khalifa Haftar a tenté d'envahir la capitale, Tripoli, la Libye est plongée dans sa seconde guerre civile en quatre ans. Le processus politique prévu par Ghassan Salamé, le représentant spécial des Nations Unies, semble alors mis en échec. Au cours de notre discussion, les intervenants évoqueront les différentes voies permettant de mettre fin à la guerre civile et les possibles scénarios de sortie de crise.
Intervenants :
Tarek Megerisi est chercheur au programme Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) de l’ECFR. Son travail porte sur les affaires libyennes, et plus généralement dans la politique, la gouvernance et le développement dans le monde arabe. Il a commencé sa carrière à Tripoli, en Libye, en travaillant pour l'Institut Sadeq et diverses Organisations non-gouvernementales internationales (ONGI) qui ont fourni diverses recherches et une aide à la démocratisation aux autorités post-révolutionnaires libyennes entre 2012-2014.
Mary Fitzgerald est chercheuse et consultante indépendante spécialisée dans la région euro-méditerranéenne et la Libye. Elle a mené des recherches sur la Libye pour l’International Crisis Group (ICG), l’ECFR, l'Institut européen de la Méditerranée (IEMED) et l'Institut universitaire européen (IUE), entre autres. Son travail a été publié dans de nombreuses revues, elle collabore également régulièrement avec des médias internationaux. Elle est aussi l’autrice d'un ouvrage sur la révolution libyenne et ses conséquences.
Virginie Collombier est professeure à l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence. Son travail porte sur la dynamique sociale et politique en Libye, et plus particulièrement sur les processus de médiation et de réconciliation, sur l’économie politique des conflits et sur les questions de sécurité. Elle est également la coordinatrice scientifique du programme Moyen Orient (MEDirections) du Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) et a travaillé en tant que consultante indépendante pour des organisations internationales.