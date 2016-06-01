Quel règlement de la crise des réfugiés après l’accord UE-Turquie ?

Avec Gerald Knaus, Almut Möller et Thibaut Jaulin

Guests

Avec

Gerald Knaus, Président de European Stability Initiative (ESI);

Almut Möller, directrice de l’ECFR Berlin

Thibaut Jaulin, spécialiste des migrations internationales, enseignant, Sciences Po

Chaired by

Manuel Lafont Rapnouil, directeur de l’ECFR Paris

Quand : le mercredi 1 juin de 18h00 à 19h30

Où : Ecole Normale Supérieure (ENS), salle Jaurès

29 rue d’Ulm, 75005 Paris