Wider Europe Quel règlement de la crise des réfugiés après l’accord UE-Turquie ? Avec Gerald Knaus, Almut Möller et Thibaut Jaulin Print Share LinkedIn Bluesky Tweet Instagram WhatsApp In this page Go to top Guests Avec Gerald Knaus, Président de European Stability Initiative (ESI); Almut Möller, directrice de l’ECFR Berlin Thibaut Jaulin, spécialiste des migrations internationales, enseignant, Sciences Po Chaired by Manuel Lafont Rapnouil, directeur de l’ECFR Paris Quand : le mercredi 1 juin de 18h00 à 19h30 Où : Ecole Normale Supérieure (ENS), salle Jaurès 29 rue d’Ulm, 75005 Paris