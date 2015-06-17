¿Qué piensa Ucrania? (¿y nosotros?)

Guests Oksana Forostyna, Krytyka Journal. Volodymyr Yermolenko, Internews Ukraine. Xavier Colás, Corresponsal de El Mundo. Christine Ockrent, France Culture Radio. Sylvie Kaufmann, Le Monde. Nicolás de Pedro, CIDOB. Ana Alonso, Jefa de la Sección de Internacional de El Mundo. Francisco de Borja Lasheras, Director Adjunto de ECFR Madrid.

Revueltas del Maidán, acusaciones de golpe de Estado, Crimea anexionada por “hombres verdes”, guerra en el Donbás, Ucrania en Europa, rumores sobre la partición de Ucrania, pro-rusos, pro-Kiev… Los grandes ausentes en nuestras discusiones sobre la crisis de Ucrania son los propios ucranianos. Por ello, en el evento realizado el pasado 17 de junio intentamos dar respuesta a diferentes cuestiones: ¿Cómo ven ellos su país, inmerso en la Guerra en el Este y la Guerra de las Reformas? ¿Cómo ven a la UE y las distintas posiciones nacionales? ¿Cuáles son sus aspiraciones como país? ¿Y cómo vemos la crisis en España y otros países de la UE?. Pero además, durante el acto surgieron otros debates, pues esta crisis tiene sin duda otros frentes más allá de Kiev o Donetsk, como muestra el choque de narrativas sobre Ucrania (y Rusia): pro-rusos (y putinistas), pro-maidan, atlantistas y posiciones ambiguas.

Con estas jornadas ECFR Madrid, en colaboración con El Mundo, ha buscado promover un debate dinámico y desde una perspectiva paneuropea. Para ello, en el contexto de la presentación en varias capitales de la UE del informe ECFR “What does Ukraine Think?”, contamos con la participación de representantes de la sociedad civil ucraniana y activistas, en una discusión pública con expertos y periodistas europeos de la que todos los participantes hemos conocido ¿Qué piensa Ucrania?.

El debate se dividió en dos bloques. En el primero, ¿Qué piensa Ucrania?, participaron los periodistas ucranianos Volodymyr Yermolenko y Oksana Forostyna del ‘Internews Ukraine’ y ‘Krytyka Journal’ respectivamente, así como el corresponsal del diario El Mundo en Rusia y Ucrania, Xavier Colás. La moderación estuvo a cargo de Christine Ockrent, quien es comentarista, escritora, presentadora del programa ‘Affaires Internationales’ en France Culture Radio y miembro del Consejo de ECFR.

En una segunda parte, se debatió qué piensa Europa y España ante el futuro de Ucrania. Participaron Sylvie Kauffmann, directora editorial de ‘Le Monde’ y miembro del Consejo de ECFR, Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB, Ana Alonso, jefa de la sección de Internacional de El Mundo y Francisco de Borja Lasheras, director Adjunto de ECFR Madrid. Los ponentes coincidieron que en Europa los intereses están divididos, con un sur mirando al Mediterráneo y un Norte pendiente de Ucrania. Sobre todo, los expertos coincidieron en la paradoja de que la crisis de Ucrania ha generado un polarizado debate político pero sigue sin haber un debate informado en España, entre otras cosas porque Ucrania como tal a menudo se ve desde un prisma ideológico o geopolítico, pero el país como tal es el gran olvidado.

Más información de las conclusiones del evento fue publicada por El Mundo en la nota ‘Rusia ha secuestrado el este de Ucrania’.

¿Qué piensa Ucrania?

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