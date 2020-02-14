Pourquoi l’Europe doit-elle rapatrier ses ressortissants combattant pour l’EI ?
Guests
Edith Bouvier, journaliste indépendante.
Nicolas Hénin, journaliste, grand reporter et l’écrivain de nombreux ouvrages comme Jihad Academy (Fayard, 2015) et Comprendre le terrorisme (Fayard, 2017).
Anthony Dworkin, chercheur au programme Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) de l’ECFR.
Modérateur :
Allan Kaval, journaliste au Monde, spécialiste du Moyen-Orient.
Madame, Monsieur, cher.e.s ami.e.s de l’ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning sur le thème suivant :
” Pourquoi l’Europe doit-elle rapatrier ses ressortissants combattant pour l’Etat islamique ? “
Le vendredi 14 février 2020
De 8h30 à 10h00
13, rue Paul Lelong (Paris 75002) – Métro Bourse
Les échanges auront lieu en anglais.
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
Intervenants :
Edith Bouvier est journaliste indépendante, après avoir travaillé plusieurs années à RFI, puis au Figaro. Elle travaille sur les zones de conflit et l’impact de ces violences sur la vie des populations civiles. Elle a publié Chambre avec vue sur la guerre (Flammarion, 2012). En mars 2018, avec Celine Martelet, elles publient Un parfum de djihad (Plon). Pour cette enquête, les deux journalistes ont pu discuter longuement avec une quinzaine de femmes de djihadistes. Elles sont parties plusieurs fois sur place afin d’assister aux procès des djihadistes en Irak et en Syrie.
Nicolas Hénin est journaliste, grand reporter et l’écrivain de nombreux ouvrages comme Jihad Academy (Fayard, 2015) et Comprendre le terrorisme (Fayard, 2017). Correspondant en Irak et en Syrie, il est spécialiste du Moyen-Orient. Enlevé le 22 juin 2013 et retenu otage en Syrie, il est libéré avec trois autres otages français, le 18 avril 2014. Nicolas Hénin est co-fondateur et président d’Action résilience, un think tank spécialisé dans al lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation.
Anthony Dworkin est chercheur au programme Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) de l’ECFR. Son travail porte sur les droits de l’homme, la démocratie, la justice et l’évolution politique en Afrique du Nord après les soulèvements arabes. Avant de rejoindre l’ECFR, il a été membre du Comité consultatif sur le terrorisme et l’antiterrorisme et du Comité consultatif de défense des droits de l’homme de Human Rights Watch à Londres et a travaillé comme producteur et reporter pour BBC Current Affairs.
Allan Kaval est journaliste au Monde, spécialiste du Moyen-Orient.